Hallenbadverbund: Was sagen die Gemeinden, die nicht dabei sind?

Hallenbäder Goldach, Rorschach oder Waldkirch: Wie ist die Meinung zum neuen regionalen Hallenbadverbund bei Gemeinden, die nicht Mitglied sind? Sechs Hallenbäder und 14 Gemeinden der Region St.Gallen-Bodensee haben sich zu einem regionalen Hallenbadverbund zusammengeschlossen. Was halten Gemeinden vom Hallenbadverbund, die vorerst noch kein Mitglied sind? Und was sind die Gründe dafür? Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hallenbad Blumenwies in St.Gallen ist eines von insgesamt sechs Hallenbädern, die dem neu gegründeten Hallenbadverbund angehören. Bild: Tobias Garcia

Die Hallenbäder der Region St.Gallen-Bodensee machen künftig gemeinsame Sache. Wie kürzlich kommuniziert wurde, haben sich insgesamt sechs Betreiber und 14 Gemeinden zu einem neuen regionalen Hallenbadverbund zusammengeschlossen. Mit dabei sind das Hallenbad Blumenwies und das Volksbad in St.Gallen, das Sportzentrum in Herisau, das Sonnenrain in Wittenbach, Winterwasser Oberthurgau in Romanshorn sowie das Hallenbad Rosenau in Gossau. Die Kosten der sechs Hallenbäder werden künftig durch die Steuerzahlenden der Verbundgemeinden getragen.

Einige Gemeinden, beispielsweise Goldach, Rorschach und Waldkirch, sind dem Hallenbadverbund nicht beigetreten. Der Verbund steht aber weiteren Gemeinden offen, wie Regio-Präsident Michael Götte Anfang Woche auf Anfrage sagte. Ab dem 1. September 2022 zahlen Badegäste, die nicht in einer Gemeinde des Hallenbadverbunds wohnen, anstelle der üblichen 8.50 Franken Eintritt einen Zuschlag von 50 Prozent: Für sie kostet das Schwimmvergnügen 12.75 Franken. Was sagen die Gemeinden dazu, die noch nicht im Verbund dabei sind?

Goldach bedauert, dass Freibäder nicht berücksichtigt wurden

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Benjamin Manser

Für den Goldacher Gemeindepräsidenten Dominik Gemperli ist das Thema Hallenbadverbund vom Tisch. Zwar sei eine gemeinsame Finanzierung der Hallenbäder ein berechtigtes Anliegen. «Wir haben uns hingegen daran gestört, dass lediglich Hallenbäder für die Finanzierung im Verbund berücksichtigt wurden, und Freibäder mit gemeindeübergreifender Ausprägung aussen vor gelassen wurden», sagt Gemperli auf Anfrage.

Auch die Badi Goldach erziele ein beachtliches jährliches Defizit, das einzig durch die Goldacher Steuerzahlerinnen und -zahler finanziert werde. Gemperli sagt: «Diese ungleiche Betrachtung bedauern wir und hätten deshalb eine gesamtheitliche Auslegeordnung sehr geschätzt.» Ihm fehle eine Gesamtschau, die auch Gemeinden als Betreiberinnen von Freibädern miteinbeziehen würden. Zum Aufpreis, den die Goldacher Bewohnerinnen und Bewohner künftig in den Hallenbädern zahlen müssen, sagt Gemperli lediglich:

«Ob die Rechnung schlussendlich aufgeht, bleibt abzuwarten.»

Rorschach nimmt höheren Eintrittspreis zur Kenntnis

Robert Raths, Stadtpräsident von Rorschach. Bild: Benjamin Manser

Der Rorschacher Stadtpräsident Robert Raths verweist ebenfalls darauf, dass Freibäder im Verbundmodell nicht enthalten sind. Der Entscheid, dem Hallenbadverbund nicht beizutreten, sei nach wie vor aktuell. Raths sagt auf Anfrage: «Unsere beiden Freibäder haben regional nur eine beschränkte Bedeutung. Wenn Freibäder künftig aber miteinbezogen würden, käme ein Beitritt allenfalls in Frage.»

Den Zuschlag, den Rorschacherinnen und Rorschacher künftig bei einem Hallenbadbesuch bezahlen müssen, nimmt Raths zur Kenntnis. «Wenn die Besucherzahlen nun exorbitant in die Höhe schnellen würden und auf einmal jede Rorschacherin und jeder Rorschacher ins Hallenbad ginge, müsste man einen Beitritt nochmals thematisieren.»

Waldkirch beobachtet Umsetzung und entscheidet später

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident von Waldkirch. Bild: Urs Bucher

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident von Waldkirch, schliesst einen späteren Beitritt in den Hallenbadverbund nicht aus. Er sagt auf Anfrage:

«Wir beobachten nun die Umsetzung und die finanziellen Auswirkungen, insbesondere auch des Schulschwimmens, und werden dann über einen Beitritt entscheiden.»

Der Gemeinderat habe im Dialog Fragen aufgeworfen, die damals von Regio St.Gallen-Bodensee nicht befriedigend beantwortet werden konnten. Konkret: Die Kosten für das Schulschwimmen, welches Bernhardzell in Wittenbach und Waldkirch in Gossau durchführt, seien jeweils unterschiedlich hoch. Zaccari sagt: «Uns konnte damals nicht nachhaltig aufgezeigt werden, wie in der Verbundlösung die Abrechnung optimiert und einheitlich gelöst werden könnte.»

Dass das Hallenbad für Besuchende, die nicht in einer Gemeinde des Verbunds wohnhaft sind, künftig teurer wird, kann Zaccari ein Stück weit nachvollziehen: «Die Mitgliedergemeinden beteiligen sich mit Pro-Kopf-Beiträgen an den Betriebskosten. Wenn eine Gemeinde ihre Räumlichkeiten vermietet, gibt es auch unterschiedliche Tarife für Einheimische und Auswärtige.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen