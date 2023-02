Goldach: Handicap-Athlet Walter Eberle zu Gast in der Aula

GOLDACH «Grenzen lassen sich verschieben»: Der Handicap-Athlet Walter Eberle erzählt von seiner Teilnahme am zehnfachen Ironman Das Talkformat «Gewerbe Goldach trifft ...» geht in die zweite Runde. Am Donnerstagabend ist Walter Eberle in der Aula zu Gast. Er ist der erste und bislang einzige Handicap-Sportler weltweit, der einen zehnfachen Ironman absolviert hat. Ambra Elia Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.47 Uhr

Walter Eberle absolvierte am «swissultra» täglich 42,2 Kilometer im Rennrollstuhl. Bild: PD

Der Gewerbeverein Goldach veranstaltet am Donnerstag um 19 Uhr zum zweiten Mal das Talkformat «Gewerbe Goldach trifft ...». An der letztjährigen Premiere stellte sich SRF-Wirtschaftsjournalist Reto Lipp den Fragen des Publikums und des Moderators Felix Kuster. Diesmal ist Handicap-Athlet Walter Eberle zu Gast in der Aula. «Ich hatte die Dokumentation über Walter gesehen und fand diese sehr eindrücklich», sagt Kuster.

Der Liechtensteiner Behinderten-Verband hat 2019 einen Film über Eberle gedreht, der auf Youtube bereits über 8000-mal angeschaut wurde. Das Kamerateam hat den 61-Jährigen während zehn Tagen beim Ultratriathlon-Wettkampf von «swissultra» begleitet.

Eberle soll die Leute in Goldach inspirieren

3,8 Kilometer schwimmend, 180 Kilometer mit dem Handbike und 42,2 Kilometer im Rennrollstuhl — und das an zehn aufeinanderfolgenden Tagen. Eberle hat am «swissultra» täglich die Distanzen eines Ironman-Triathlons zurückgelegt.

Moderator Felix Kuster will mit dem Athleten nicht nur über seine sportlichen Leistungen sprechen, sondern ihn auch fragen, woher er nach seinem Schicksalsschlag die Kraft für einen Wettkampf wie den «swissultra» nahm. Kuster sagt: «Ich erhoffe mir, dass Walter Eberle die Gäste mit seiner positiven Lebenseinstellung inspiriert.»

Im Alter von 36 Jahren ist Eberle beim Gleitschirmfliegen verunfallt. «Ich wusste, dass beim Fliegen immer etwas schiefgehen kann.» Seither ist er teils querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Dank seiner positiven Einstellung ging es für Eberle nach dem Unfall rasch wieder vorwärts. «Ich konnte mit meinem Schicksal Frieden schliessen und diese neue Herausforderung annehmen.»

Erster handicapierter Athlet beim «swissultra»

Die 2010 gegründete «swissultra» organisiert den einzigen Ultratriathlon-Wettkampf der Schweiz. Ein Jahr nach der Gründung nahm Eberle in der Stafette zusammen mit anderen Athleten an einem Doppel-Ironman in Zürich teil. Eberle hat dabei die Velostrecke übernommen: «Ich habe 360 Kilometer mit dem Handbike zurückgelegt.»

Sechs Jahre später wagte sich Eberle an die nächste Herausforderung von «swissultra»: Als erster handicapierter Athlet überhaupt bestritt er den Quintuple-Ultratriathlon. Dort absolvierte er fünf Tage in Folge einen Ironman. Der Austragungsort des Wettkampfes war Buchs. «Das ist meine Nachbargemeinde, also musste ich ja fast mitmachen», sagt der Liechtensteiner. Die Radstrecke hat er im Handbike absolviert und den Marathon im Rennrollstuhl.

Aus einem Ironman wurden fünf

Die schwierigste Disziplin für den Profi-Handbiker sei das Schwimmen im Neoprenanzug gewesen. Durch die fehlende Kraft in seinen Beinen hat die Wasserlage, die Lage des Schwimmers im Verhältnis zur Wasseroberfläche, nicht gepasst. Eberle sagt: «Ich musste mit Gewichten und Luftpolstern nachhelfen.» Beim ersten Schwimmtraining wurde er von Ultratriathlet Daniel Meier, Initiator der Schweizer Ultratriathlon-Wettkämpfe, unterstützt.

Eberle nahm am Quintuple-Ultratriathlon teil mit dem Ziel, nur einen Ironman zu bewältigen. Der Mehrkampf ist aber nahezu reibungslos verlaufen, was dazu führte, dass er alle fünf Tage durchgestanden hat: «Sehr beeindruckend waren die Emotionen im Ziel, diese intensiven Glücksgefühle begleiteten mich wochenlang.»

2019 wurde Eberle angefragt, ob er erneut beim fünffachen Ironman mitmachen will. «Ich mache nie etwas zweimal, die nächste Stufe war deshalb der zehnfache Ironman.» Gerade mal zehn internationale Athletinnen und Athleten wagten sich 2019 an den Wettkampf, Eberle war einer von ihnen. Trotz der Hindernisse wie Phantomschmerzen oder schlechten Wetterverhältnissen hat Eberle den Wettkampf erfolgreich gemeistert. «Grenzen lassen sich immer verschieben», sagt er. Weitere Wettkämpfe der Extreme hat Eberle aber nicht mehr geplant.

Der Rollstuhl hält ihn von nichts ab

Bewegungsfreudig sei er sein ganzes Leben schon gewesen, durch den Unfall habe er aber erst seine Leidenschaft für den Extremsport entdeckt. Die Körperfunktionen, die er noch besass, wollte er sinnvoll einsetzen. Das Handbike war deshalb ein passendes Sportgerät für Eberle. Zuerst war er skeptisch und fand keinen Gefallen daran, mit der Zeit hat sich das geändert: «Die Fortschritte haben mich motiviert. Ich bin jedes Jahr etwas schneller geworden.»

Eberle wollte herausfinden, wie weit er es mit dieser Sportart bringen kann. So wurde er unter anderem 2005 Schweizer Meister im Handbike und gewann 2010 die Europacup-Gesamtwertung. «Es ist erstaunlich, wie weit man mit der richtigen Einstellung kommen kann.»

