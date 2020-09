Ein Schritt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Goldach eröffnet Tagesstrukturen

Goldach ist nicht die einzige Gemeinde in der Region, die neu Tagesstrukturen anbietet. In Rorschach wurde das Betreuungsangebot kürzlich ebenfalls ausgebaut: Je nach Schulkreis entweder in der ehemaligen Hauswartwohnung hinter der Turnhalle Schönbrunn eingerichtet oder findet neu an der Reitbahnstrasse neben dem Pestalozzischulhaus Platz. Auch Thal hat aufs neue Schuljahr mit den Tagesstrukturen ein schulergänzendes Betreuungsangebot eingerichtet.



Als eine der ersten Gemeinden in der Region führte Rorschacherberg die Tagesstrukturen im August 2019 ein. Durchschnittlich nutzen mittlerweile 18 Kinder pro Tag das Angebot. Laut Gemeinderätin Regula Hürlimann (CVP) war die Nachfrage für das Angebot im Vorfeld gross. Heute ist für die ausserschulische Betreuung täglich zwischen morgens um 7 und abends um 17.40 Uhr gesorgt. Auch das Mittagstischangebot in Rorschacherberg wird rege genutzt: 300 Mittagessen pro Woche werden geschöpft. Aus Platzgründen nehmen die Kinder ihr Essen auch in den Räumen der Tagesstrukturen ein, was eine willkommene Ausweichmöglichkeit bietet. Die Gemeinde hat zur Entlastung ihres Budgets beim Bund Subventionsbeiträge für die Tagesstrukturen beantragt.