Goldach Die Hälfte der Jugendlichen kommt bei Testkäufen an Alkohol oder Tabak Ernüchterung beim Alkoholkauf: Die Jugendschutzbestimmungen werden nicht gut genug eingehalten. Der Goldacher Gemeinderat ortet grosses Verbesserungspotenzial. Siri Würzer 30.11.2020, 14.02 Uhr

An vier von acht Verkaufsstellen wurde den jugendlichen Testkäufern Alkohol verkauft. Bild: Getty

In der Gemeinde Goldach wurden in den vergangenen Wochen mehrere Alkohol- und Tabaktestkäufe durchgeführt. Damit wollte sich die Gemeinde einen Überblick darüber verschaffen, ob und wie gut die Jugendschutzbestimmungen in den Geschäften eingehalten werden.