Goldach Auf Betrugsmasche reingefallen: 73-Jährige übergibt falschem Polizisten 100'000 Euro Am Dienstag hat sich ein unbekannter Betrüger bei einer 73-jährigen Frau aus Goldach als Polizist ausgegeben. Er brachte die Frau dazu, 100’000 Euro zu übergeben. 29.06.2022, 09.43 Uhr

Symbolbild: Kapo SG

Ein Betrüger meldete sich am Dienstag telefonisch bei einer 73-jährigen Frau aus Goldach und gab sich als Polizist aus. Er warnte die Frau vor angeblichen Einbrechern in der Gegend und erkundigte sich nach Bargeld und Wertgegenständen, um diese von Polizisten abholen und in Sicherheit bringen zu lassen. Dieser Aufforderung kam die Frau nach und übergab 100’000 Euro an eine unbekannte Frau und einen unbekannten Mann.