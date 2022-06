Goldach: Für Amcor-Anwälte ist Gift im Bodensee ein Bagatellfall

Goldach Amcor-Anwälte bezeichnen Verschmutzung des Bodensees als «Bagatellfall» – PR-Agentur bemüht sich um Schadensbegrenzung Wegen zahlreichen Versäumnissen gelangt vor eineinhalb Jahren zweimal Löschschaum mit der längst verbotenen und giftigen Chemikalie PFOS vom Firmengelände des Verpackungsherstellers Amcor in den Bodensee. Erstmals äussert sich nun der Grosskonzern ausführlich – und sendet zweideutige Zeichen aus. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Der Sitz der Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach. Von hier gelangte zweimal die umweltschädliche Chemikalie PFOS in den Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Sie waren die grossen Abwesenden vor einer Woche: Als der Kanton St.Gallen am vergangenen Montag gleich mit drei Regierungsmitgliedern vor die Presse trat, um zu verkünden, dass man Gewässer und Umwelt künftig besser vor schädlichen Chemikalien schützen wolle, waren die eigentlichen Verursacher der Medienkonferenz nicht vom Kanton dazu eingeladen worden.

Gemeint sind die Chefs der Amcor Flexibles Rorschach AG. Die Firma gehört zum australischen Grosskonzern Amcor und stellt in Goldach hauptsächlich Verpackungen aus Aluminium her – beispielsweise für Kaffeekapseln. Am 29. Dezember 2020 kommt es bei Wartungsarbeiten zur folgenschweren Havarie: 2,7 Tonnen Löschschaum ergiessen sich auf das Firmengelände. Davon fliessen 850 Kilogramm direkt in den Bodensee, der Rest kann aufgefangen werden.

Doch da bei der Abwasserreinigungsanlage niemand darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass im Löschschaum die in der Umwelt nicht abbaubare Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) enthalten ist, gelangen auch die aufgefangenen 1850 Kilogramm ungefiltert in den Bodensee. Schätzungen gehen davon aus, dass rund zehn Kilogramm reine Säure in den See geflossen sind – und dies, obwohl die schädliche Chemikalie in der Schweiz seit 2011 verboten ist.

Wegen zahlreichen Defekten und Unterlassungen gelangt zwei Wochen später erneut giftiger Löschschaum vom Firmengelände direkt in den Bodensee. Erst als der Fischereiaufseher zufällig auf den Schaum aufmerksam wird, alarmiert er die Behörden. Im Februar dieses Jahres wurde der Grosskonzern in einem Strafbefehl wegen Vergehen gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und über den Umweltschutz zu einer Busse von 5000 Franken und einer Ersatzforderung von über 28’000 Franken verurteilt.

Regierungspräsident: Firmenchefs zu belangen wäre mit «gigantischem Aufwand» verbunden

Susanne Hartmann, St.Galler Regierungsrätin und Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartements. Bild: Michel Canonica

Als das «Tagblatt» die Umweltverschmutzung im März publik machte, war der Aufschrei gross. Insbesondere die 5000-Franken-Busse – das Maximum für Umweltdelikte im Verwaltungsstrafrecht – wurde von vielen als zu tief oder gar lächerlich angesehen. Die Politik reagierte. Regierungsrätin und Umweltchefin Susanne Hartmann bezeichnete die Vorfälle nach Bekanntwerden als «Schweinerei». Lukas Indermaur, Gewässerbiologe und Geschäftsführer des WWF St.Gallen, riet gar vom Verzehr von Fischen aus dem Bodensee ab.

Fredy Fässler, St.Galler Regierungspräsident. Bild: Benjamin Manser

Susanne Hartmann, Gesundheitschef Bruno Damann und Regierungspräsident Fredy Fässler wurden deshalb am vergangenen Montag deutlich. Ein solches Unglück dürfe sich nicht wiederholen – und die Bussen für Umweltdelikte müssten erhöht werden. «Von mir aus auf 500’000 oder auch fünf Millionen Franken», so Fässler. «Nur» 5000 Franken sei momentan das Maximum im Verwaltungsstrafrecht, wenn also nur ein Unternehmen belangt werde.

Höhere Bussen wären im Gewässerschutzgesetz möglich, dafür müssten aber Verfahren gegen Einzelpersonen angestrebt werden, sagte Fässler.

«Was mit einem gigantischen Aufwand verbunden wäre.»

Zudem müsste ein individuelles schuldhaftes Fehlverhalten – ob vorsätzlich oder fahrlässig – bewiesen werden können. «Ob dies im Fall Amcor gelingen würde, ist fraglich.»

Der Regierungspräsident fügte hinzu, noch wichtiger als den Strafrahmen zu verschärfen, sei «zu verhindern, dass es überhaupt zu einer Verschmutzung kommt». Besonders störend in Goldach: «Die Firma hat die Vorfälle nicht nur verursacht, sondern auch noch verschwiegen», sagte Fässler.

Kanton und Grosskonzern widersprechen sich

Anders sieht das Amcor. Der beschuldigte Aluriese äusserte sich bisher nur mit einem dünnen, schriftlichen Communiqué. Darin stellt sich der Grosskonzern aber auf den Standpunkt, man habe die Vorfälle den Behörden umgehend gemeldet. Folglich steht Aussage gegen Aussage, denn der Kanton hält fest, es sei der Fischereiaufseher gewesen, der den giftigen Schaum entdeckt und gemeldet habe. Im Strafbefehl wird dies nicht näher ausgeführt.

Die Goldach neben dem Firmengelände der Amcor Flexibles Rorschach AG. Vom Firmengelände über den Fluss wurde der PFOS-haltige Löschschaum in den Bodensee getragen. Bild: Raphael Rohner

Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat das «Tagblatt» ein Akteneinsichtsgesuch bei der St.Galler Staatsanwaltschaft gestellt. Dieses wurde von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit sei mit der Veröffentlichung des Strafbefehls Genüge getan. Gegen den Entscheid hat das «Tagblatt» bei der St.Galler Anklagekammer Beschwerde eingereicht. Das Verfahren ist noch hängig.

Brisant ist in diesem Zusammenhang die im Auftrag von Amcor von einer Zürcher Anwaltskanzlei im März verfasste Stellungnahme zum Akteneinsichtsgesuch. Das an die Staatsanwaltschaft gerichtete Schreiben erhielt das «Tagblatt» in Kopie. Darin spielen die Anwälte die Umweltverschmutzung herunter. Es handle sich um einen «Bagatellfall» – das Wort ist im Schreiben gefettet. Gerade weil die Justiz die Störfälle nach Verwaltungsstrafrecht und mit einer Busse von 5000 Franken beurteilt habe, handle es sich nicht um ein besonders schweres Umweltdelikt. Ein externer Experte sei zum Schluss gekommen, dass die beiden Vorfälle lediglich einen Störfallwert von 0.0 im Sinne der Störfallverordnung aufweisen – eine schwere Schädigung liege aufgrund der Beurteilungskriterien folglich nicht vor.

Das Akteneinsichtsgesuch sei auch deshalb abzulehnen, so die Anwälte, weil die privaten Interessen der Firmenchefs höher als das öffentliche Interesse zu gewichten seien.

«Es ist somit eine ungerechtfertigte rufschädigende Medienberichterstattung zu erwarten, die sich nicht auf die Fakten stützt.»

Für den Verpackungskonzern überwiege das Interesse, «nicht ungerechtfertigt medial an den Pranger gestellt zu werden», dem «nicht belegten öffentlichen Interesse», schreibt die Kanzlei. «Auch in Anbetracht der nicht gravierenden Schwere der Ereignisse.»

Amcor bedauert Vorfälle und engagiert PR-Agentur

Wie reagiert Amcor heute auf die Äusserungen ihrer Kanzlei und die jüngsten Forderungen des Kantons? Das «Tagblatt» bittet den Konzern am Donnerstag um eine Stellungnahme. Anstelle der britischen Konzernsprecherin nimmt am Montagnachmittag neu ein Sprecher der Schweizer PR- und Kommunikationsagentur Farner Stellung.

Blick vom Amcor-Firmenareal auf den Bodensee und die Rorschacher Bucht. Bild: Raphael Rohner

Amcor bedaure den Vorfall ausserordentlich und übernehme die volle Verantwortung. Das Unternehmen habe reagiert. So sei in Goldach kein PFOS mehr im Einsatz. Alle Sprinklerköpfe, Alarmanlagen und Drucksensoren – die vor eineinhalb Jahren teils den Dienst versagten und so zum Austritt des Löschschaums führten – seien ersetzt worden. Zudem führe man mehr und strengere Tests durch, so der Sprecher.

Den von den Anwälten verwendeten Begriff «Bagatellfall» erklärt der Sprecher etwas verklausuliert:

«Die Bezeichnung stützt sich nicht auf eine Beurteilung durch Amcor, sondern auf eine Entscheidung der Umweltbehörden, welche eine Untersuchung durchgeführt und die Auswirkungen auf den Bodensee analysiert haben.»

Gegen die Akteneinsicht stelle sich Amcor aus zwei Gründen: Einerseits «haben die zuständigen kantonalen Instanzen beschlossen, uns als Unternehmen zu büssen, anstatt einzelne Personen zu identifizieren und haftbar zu machen». So wolle Amcor andererseits die Privatsphäre der Mitarbeitenden schützen.

Der Konzern anerkennt aber «generelle Versäumnisse im Zusammenhang mit der Information von diversen Beteiligten». Auch habe die Firmenleitung «diesbezüglich teilweise falsche Annahmen getroffen». In Goldach sei Amcor daran, dafür zu sorgen, «dass so etwas nie wieder vorkommen kann».

Umweltverschmutzung schlägt Wellen von Bern bis Süddeutschland Die Grünen lancierten aufgrund der Umweltverschmutzung in Goldach ein Standesbegehren, wonach Umweltdelikte härter bestraft werden sollen. Die St.Galler Regierung unterstützt dieses und hat dem Kantonsparlament beantragt, das Begehren anzunehmen und damit den Bund zu veranlassen, die Maximalstrafe im Gesetz auf mindestens 50’000 Franken anzuheben. Doch der Umweltskandal schlug nicht nur Wellen bis nach Bern, auch auf der anderen Seite des Bodensees wurde der Fall aufgegriffen. Österreichische und mehrere süddeutsche Medien berichteten ausführlich. Denn der Bodensee ist Trinkwasserspeicher für rund fünf Millionen Menschen. (sab)

