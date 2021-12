Werbung für die Sportwelt: Es war einmal im Gossau von 2036

Glosse Zu Weihnachten gibt’s einen Blick in die Kristallkugel: Es war einmal im Gossau von 2036 Die Stadt Gossau wirbt mit Prosa für die Sportwelt. Das Ergebnis ist spannend. Eine Glosse. Michel Burtscher 24.12.2021, 05.00 Uhr

Fröhliches Planschen im künftigen Hallenbad. Visualisierung: PD

Es ist so eine Sache mit grösseren Projekten der Stadt Gossau. Das neue Alters- und Pflegezentrum der Sana Fürstenland AG: Seit Ewigkeiten blockiert. Der neue Bushof beim Bahnhof: Um Jahre verzögert. Da kann man es dem Stadtrat nicht übel nehmen, dass er beim grössten Bauprojekt in der Geschichte in die Fiktion flüchtet. Aber dazu später mehr.