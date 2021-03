Glosse Wie ein kauziger US-Musiker St.Gallen gerade weltbekannt macht Stufe um Stufe zu Weltruhm: Ab Mai wird eine St.Galler Treppe in den Stuben rund um den Globus zu sehen sein – als Plattencover. Eine kuriose Geschichte über den Weg nach oben. Sandro Büchler 28.03.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der US-Musiker Damien Jurado 2018 in eigenwilliger Pose im Treppenhaus des Palace St.Gallen. Bild: PD

St.Gallen ist bekanntlich eine Stadt voller Treppen. Wer hinauf zum Rosenberg oder zum Wildpark Peter und Paul will, muss Stufe um Stufe erklimmen. Auch auf der anderen Talseite, ins Riethüsli, nach St.Georgen oder zu den Drei Weieren: Eine einzige Steigung, die auf direktem Weg nur über Treppen zu bewältigen ist. St.Gallen zählt rund 13'000 Treppenstufen für knapp 80'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Laut dem Projekt «Stägestadt» sind die St.Galler Treppen ein regelrechtes Wundermittel. «Treppensteigen ist Fitnesstraining und Wellnessprogramm – im Alltag integriert, an der frischen Luft und gratis.»

Das zeigte sich bereits im September 2018: Eine halbe Million Stufen rennen rund 50 Teilnehmer am ersten St.Galler «Stägestadt-Tag» hinauf. Spitzensprinterin Salome Kora gibt auf der Gesstreppe ein Training. Der Tag ist nicht nur Sportereignis, sondern vor allem auch ein Kulturanlass. St.Gallen im besten Licht, St.Gallen auf dem Weg nach oben.

Auch jetzt, in Pandemiezeiten, steht der Gesundheitsaspekt des Treppensteigens noch ganz weit oben. In den Hintergrund treten die St.Galler Treppen zurzeit jedoch touristischer Sicht. «Die Treppen als Wahrzeichen der Stadt sollen Einheimische und Touristen zum Erkunden locken», heisst es auf der «Stägestadt»-Website zwar. Doch mit den Touristen ist gerade nix.

Wie ein starrer, kaputter Roboter

Ob nun der US-Musiker Damien Jurado – ähnlich wie Kora – dereinst zum «Stäge-Botschafter» von St.Gallen wird, ist noch offen. Das Zeug dazu hat er: Denn so, wie Kora die Treppen draussen anpries, wirbt nun Jurado für eine Innentreppe von St.Gallen. Doch davon wusste der eigenwillige und etwas kauzige Singer-Songwriter noch gar nichts, als er knapp zwei Monate nach Kora nach St.Gallen kommt. Vor seinem Auftritt posiert Jurado im November 2018 im Treppenhaus des Konzertlokals Palace für ein Bild.

Allerdings interpretiert der Musiker aus Seattle St.Gallens Treppen auf ganz eigene Art und Weise. Im Gegensatz zu Koras agilem Sprint bergauf, liegt Jurado wie ein Brett oder ein kaputter Roboter auf den Stufen – kopfvoran.

Das Bild dieser zugegebenermassen sehr unbequem anmutenden Pose gefiel Jurado aber offenbar so sehr, dass er es nun als Plattencover für sein neustes Album verwendet. Dieses erscheint am 14. Mai und heisst «The Monster Who Hated Pennsylvania». Albumtitel und -bild seien übrigens zwei Paar Schuhe, hätten nichts miteinander gemeinsam, so der Musiker.

Bald schon wird das Album und damit das Palace-Treppenhaus also tausendfach in die Welt hinausgetragen. Ein weiteres Stück St.Gallen findet in den Stuben rund um den Erdball seinen Platz. Werden die Stufen im Palace schon bald zu einer Sehenswürdigkeit und carweise Touristen zum Ort pilgern? Wird die Palace-Treppe bald so berühmt wie die potemkinsche Treppe in der ukrainischen Hafenstadt Odessa – der berühmtesten Treppe der Filmgeschichte und laut Wikipedia «wahrscheinlich berühmtesten Treppe der Welt» überhaupt?

Es scheint, als sei St.Gallen nur noch wenige Stufen vom Weltruhm entfernt.