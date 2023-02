Glosse Stahlberger ist im Abstimmungskampf: Bald, bald isch au s'Wiesli verschwunde Am 12. März wird in der Stadt St.Gallen über die Wiesli-Initiative abgestimmt. Es geht um eine Umzonung, die ein Bauprojekt verhindern soll. Prominenter Wiesli-Schützer: Manuel Stahlberger. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 09.02.2023, 12.00 Uhr

Er ist gegenwärtig wohl der bekannteste und erfolgreichste Künstler, der in der Stadt St.Gallen lebt und arbeitet. Die Texte seiner Songs regen zum Nachdenken an. Manuel Stahlberger ist in vielen Genres daheim: Musik, Kabarett, Comic («Herr Mäder») – und jetzt wieder einmal in der Politik. Diese Seite des Allrounders kennen nicht alle seiner treuen Anhänger.

Doch es ist tatsächlich so: Manuel Stahlberger ist wieder in einem Abstimmungskampf angekommen. Er ist für die Wiesli-Initiative, über die in der Stadt St.Gallen am 12. März abgestimmt wird. «Rettet das Wiesli. Grünräume in den Quartieren erhalten. Ja! Zur Wiesli-Initiative.» So wirbt er im Netz, auf der Internetseite des Komitees und auch auf Facebook.

Da hockt er in einem Fussballtor. Schaut traurig drein. Sehr traurig. Als hätte es nirgends mehr Wiesen zwischen den schmucken Häusern im Museumsquartier, fast wie in der «Rägebogesiedlig», die er vor vielen Jahren so wunderbar zu einem Song gemacht hat. Hier wachsen keine Blumen – und Bäume sowieso nicht. Und das mitten im Klimawandel.

Auch diesen hat Stahlberger zu einem Song gemacht. Textauszug: «D' Schwimmwäschtehersteller werbed um Chunde, und endlich, endlich isch au s’ Rhiintal verschwunde.» Apokalyptisch. Stahlberger weiss: So arg bestellt ist es nicht um das Museumsquartier. Selbst wenn er sänge: «Bald, bald isch au s’Wiesli verschwunde.» Nebenan ist der prächtige Stadtpark.

Weshalb setzt sich Manuel Stahlberger ein für die Initiative pro Wiesli, das überbaut werden soll? Der Künstler selber wohnt anderswo. Aber: Seine Schwester lebt und arbeitet im Museumsquartier. Sollte die Initiative am 12. März abgelehnt und das Wiesli überbaut werden von der St.Galler Pensionskasse – Stahlberger hätte ein Trostlied. Für sich selber und für die Initianten, die allein auf weiter Flur sind: «Jede Scheiss isch e Chance.»

