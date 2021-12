GLOSSE Hitchcock am St.Galler Hauptbahnhof: Den Tauben sind die Warnschilder egal Dutzende Tauben flattern auf dem St.Galler Kornhausplatz um ein Plakat, das vor der Fütterung ebendieser warnt. Hier scheint etwas nicht zu funktionieren. Das hatte sich die Stadtpolizei wohl anders vorgestellt. Doch wer ist Schuld? Eine Spurensuche. Luca Ghiselli 07.12.2021, 12.00 Uhr

Eine grosse Taube warnt auf dem Plakat vor der Fütterung, Dutzende echte Exemplare warten nur darauf. Bild: Laura Widmer

«Tauben NICHT! füttern: Überpopulation führt zu Krankheiten und Parasitenbefall» steht unübersehbar auf dem Plakat. Die Botschaft? Unmissverständlich. Es soll Passanten auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof vor den Tücken des Taubenfütterns warnen.

Doch den Tauben ist's egal. Dutzende flattern auf Futtersuche umher, nehmen Platz auf den Sitzbänken, hüpfen von Haltestelle zu Haltestelle oder stehen verdutzt um das Plakat, das einen Artgenossen in Übergrösse zeigt. Eine Zeit lang versammelten sie sich so zahlreich rund um den Bahnhof, dass die Rattenpopulation zu steigen schien. Die Fütterungen hatten auch pelzige Nutzniesser. Im Stadtmelder – der virtuellen Klagemauer der St.Gallerinnen und St.Galler – wurden mehrere Sichtungen gemeldet. Die Stadtpolizei schritt ein, unter anderem mit besagter Infotafel.

Den Tauben kann man indes keinen Vorwurf machen. Sie können halt nicht lesen. Wobei das auch einigen Exemplaren der menschlichen Spezies schwerzufallen scheint. Zwar liegen an diesem Nachmittag gerade keine Brotkrumen oder andere Taubensnacks auf dem Boden herum. Aber: In der Taubengemeinschaft hat sich herumgesprochen, dass es auf dem Kornhausplatz Futter à discretion gibt. Und dann wird man die Viecher kaum mehr los. Sensibilisierungskampagne hin, Sensibilisierungskampagne her.

Vielleicht hat diese tägliche Taubenversammlung aber auch ganz andere Gründe. Was ist, wenn man die Tauben mit Einstellen der täglichen Kollektivfütterung gar nicht vertreiben kann? Vielleicht finden die Vögel einfach Gefallen am neugestalteten Platz? Die Aufenthaltsqualität für Menschen hat Luft nach oben. Für Tauben scheint sie geradezu vorzüglich zu sein.