St.Galler Stadtparlament feiert seinen neuen Präsidenten

Glosse Flöhe, Skandälchen und eine Abkürzung: Das St.Galler Stadtparlament feiert seinen obersten «Chlaus» Stefan Keller ist 2023 der höchste Stadtsanktgaller. Fast schon ein Skandal, findet Stadtpräsidentin Maria Pappa. Schliesslich stammt Keller aus dem Thurgau. Marlen Hämmerli 11.01.2023, 11.08 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadtparlamentspräsidentin Stefan Keller stossen an, die Stadträte Peter Jans (hinten links) und Mathias Gabathuler schauen zu. Bild: Ralph Ribi

In einem Knäuel stehen die 60 Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier vor dem Waaghaus. Stadtschreiber Manfred Linke hat dem Trupp zuvor klare Anweisungen gegeben. «Um Punkt 18.20 Uhr» fährt der Extrabus. Das Problem: Das Inselchen, wo die Gaiserbahn hält, ist zu schmal für all die Politikerinnen und Politiker.

Ivo Licheti von der Mitte schlägt vor, zu Fuss zu gehen, doch niemand hört auf ihn. Christian Huber und Arnold Mauchle von den Grünen sind sowieso mit dem Velo da. Der grosse Rest drängt in den Bus, einige warten auf der Strasse darauf, dass sie einsteigen können. Erster Stopp der Feier zu Ehren des neuen Stadtparlamentspräsidenten: das Architekturforum im Lagerhaus an der Davidstrasse. Das Fest findet jeweils im Anschluss an die erste Parlamentssitzung des Jahres statt. Es ist so was wie die Weihnachtsfeier des St.Galler Stadtparlaments. Gefeiert wird dessen oberste Chläusin oder oberster Chlaus.

Ein paar Anläufe, dann ist es still

Dieses Jahr ist Stefan Keller von der FDP an der Reihe. «Er wird uns Flöhe hüten», sagt Namensvetter Felix Keller in seiner Eröffnungsrede. Die Flöhe der Spezies «Politicus» sind heiter und laut. Keller braucht einige Anläufe, um sich Gehör zu verschaffen – trotz Mikrofon und lauter Stimme. Als Fraktionspräsident von FDP und Jungfreisinnigen moderiert er den Abend und kündigt «den Höhepunkt des Abends an». «Oooh!», tönt es von einer Raumseite. «Unsere Stadtpräsidentin», beendet Keller den Satz.

Maria Pappa tritt auf die kleine Bühne, ein Mikrofon in der Hand. Stefan Keller sei als Politiker ein Vorbild, «er hat nie die Aufmerksamkeit gesucht, ist bescheiden, sachlich und ruhig». Statt sich in den Vordergrund zu drängen, bringe er sich in den Kommissionen ein. Seit 2012 ist er Teil des Parlaments. «Man würde meinen, wenn einer so lange dabei ist, gibt es einige Anekdoten, aber nada.» Keine Skandale, nicht mal ein Skandälchen. Wobei: Ein Thurgauer als höchster Stadtsanktgaller, das sei schon was. Keller ist bereits der zweite Thurgauer, dem das Kunststück gelingt. Sein Vorgänger Jürg Brunner (SVP) ist in Arbon aufgewachsen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa während ihrer Rede zu Ehren des neuen Präsidenten des Parlaments, Stefan Keller. Bild: Ralph Ribi

Auf den hinteren Stehplätzen wird während der Rede fröhlich geplappert. Bis einige «pst!» zischen. Dann ist Pappa fertig und Felix Keller erhebt das Glas auf Stefan Keller. Manfred Linke ist derweil um den Zeitplan besorgt. Das Parlament ist später als geplant zum Apéro aufgebrochen. Um 19.30 Uhr soll der Extrabus zur Rorschacher Strasse 226 fahren. In der ehemaligen Bernet-Wäscherei bilden sich heute Ärztinnen und Pfleger des Kantonsspitals weiter. Die Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier werden sich dort aber nicht in Reanimation (von alten Vorlagen und Visionen) üben, sondern zu Abend essen.

Das Treppenhaus im Lagerhaus ist eng. Es dauert, bis alle wieder im Erdgeschoss angelangt sind. Nur Stadtrat Markus Buschor weiss sich zu helfen. Der Architekt und Baudirektor nimmt das zweite Treppenhaus und ist unten angelangt, während der Rest oben noch Schlange steht.