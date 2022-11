Kulinarische St.Galler Entwicklungshelfer in Zürich

Glosse Die beste Stadionwurst der Schweiz etabliert sich in Zürich dank eines kulinarischen St.Galler Dreamteams Master of Wine Philipp Schwander und Spezialitätenmetzgermeister Jörg Bechinger leisten ein wenig Entwicklungshilfe an der Limmat. Daniel Wirth 21.11.2022, 09.30 Uhr

St.Galler Bratwürste schmecken auch in Zürich. Urs Jaudas

Im Buch «Stadionwurst – der Fussballschweiz auf die Pelle gerückt» der drei Zürcher Autoren Michi Benz, Roli Hofer und Alex Hofmann erhielt sie schon vor mehr als zehn Jahren das Prädikat «Perfekt» und obendrein den prestigeträchtigen Titel «Die beste Stadionwurst der Schweiz»: die Olma-Bratwurst der Spezialitätenmetzgerei Bechinger in St.Georgen.

Philipp Schwander, erster Master of Wine der Schweiz. Felicitas Markoff

Die Wurst gibt es im Paul-Grüninger-Stadion beim SC Brühl in St.Gallen. Aber längst nicht mehr nur dort. Der St.Galler Philipp Schwander, der erste Master of Wine der Schweiz mit Weinhandlungen in Zürich und St.Gallen, hat am Samstag in Zürich am Hauptsitz ein Winzerfest organisiert.

Zu sehen waren dort auch viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer: Kommunikationsfachleute, Rechtsanwälte, Techniker, Banker.

Der St.Galler Philipp Schwander ist bekannt für seine Grosszügigkeit. Die grosse Gästeschar am Winzerfest bekam nicht nur ausgewählten Wein offeriert, sondern auch Speisen. Absoluter Renner in Zürich: die Bechinger-Bratwurst, für einmal fern St.Gallens mit Kaliber Kinderfest auf dem Grill.

Jörg Bechinger, Metzgermeister und Ehrenfödlebürger. Raphael Rohner

500 Exemplare hatte Schwander bestellt. «Schon am frühen Nachmittag drohten sie auszugehen», sagte er am Rand der Weinprobe. Schwander und Bechinger sind ein kulinarisches St.Galler Dreamteam. Oder anders ausgedrückt: Zwei St.Galler Entwicklungshelfer in der Limmatstadt.