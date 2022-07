FLOZ: Was hat es mit der Abkürzung auf sich?

Glosse Das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen übt sich im Freien Liegestuhlbesetzen Ohne Zurückhaltung Die neueste Abkürzung, die im Tiefbauamt der Stadt St.Gallen in aller Munde ist: FLOZ. Tönt lustig, aber was hat es damit tatsächlich auf sich? Marlen Hämmerli 19.07.2022, 05.00 Uhr

Vor drei Jahren «flozten» St.Gallerinnen und St.Galler eine 200 Meter lange Wasserrutschbahn die Teufener Strasse hinab. Hanspeter Schiess (27. Juli 2019)

Beamte und auch Beamtinnen sind korrekt, ja streng. Sie haben keinen oder einen sehr trockenen Humor, sind immer sehr adrett gekleidet, vom Stil her aber etwas verstaubt. Ihre Lieblingsfarbe: grau. So das Klischee. Und natürlich sprechen sie alle fliessend Beamtendeutsch. Eine Sprache, die schwer verständlich ist, verklausuliert und die Normalbürgerinnen und -bürger auch gar nicht verstehen sollen. Dazu all die Abkürzungen: LBK, GPK, KSSI, um einige aus dem Parlament zu nennen. Die neueste hat es aber in sich: FLOZ.