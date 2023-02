Gossau: Acht Frauen sind im Parlament - was die Parteien sagen

Gleichstellung Nur acht Frauen im Gossauer Parlament: «Je bürgerlicher die Stadt, desto weniger Frauen in der Politik» Im Gossauer Stadtparlament politisieren 22 Männer und gerade mal acht Frauen. Einige Gossauerinnen sind aber im Frauennetz aktiv. Dieses hat sich kürzlich gegen eine Veranstaltung mit den vier Ständeratskandidatinnen entschieden. Eine verpasste Chance, findet SP-Präsident Ruedi Blumer. Melissa Müller Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauen sind im Gossauer Stadtparlament in der Minderheit. Bild: Arthur Gamsa

Im St.Galler Parlament sind die Frauen erstmals in der Mehrheit – ein historischer Moment. In Gossau sieht's anders aus: Dort sitzen aktuell nur acht Frauen im 30-köpfigen Parlament. Seit 22 Jahren gibt's das Parlament, und seither pendelt der Frauenanteil konstant tief zwischen fünf und acht Politikerinnen.

Woran liegt's? Und wie will man die Anzahl Frauen erhöhen? Die Antworten der Parteien fallen unterschiedlich aus. Die SVP hält sich kurz: «Dies ist kein Kernthema der SVP. Für uns zählt die Kompetenz und nicht das Geschlecht», so Andreas Oberholzer, Präsident der SVP Gossau-Arnegg. In der SVP-Fraktion sitzt aktuell Anita Fürer im Parlament, nebst acht Männern. Für Mitte-Präsidentin Ruth Lehner ist hingegen klar: «Wir möchten mehr Frauen im Parlament.»

Ständeratswahl: Keiner Frau den Vorzug geben

Dafür setzt sich auch das Frauennetz Gossau ein, eine offene Organisation zu Frau, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Als ein Mitglied kürzlich vorschlug, eine Veranstaltung mit den vier St.Galler Ständeratskandidatinnen zu organisieren, hatten die Kolleginnen jedoch kein Interesse. «Das war nie ein Thema», sagt Frauennetz-Präsidentin Silvia Galli Aepli. «Es stehen vier Frauen zur Wahl. Wir wollen keiner den Vorzug geben. Wenn neben den Frauen auch Männer zur Wahl gestanden hätten, wäre eine Veranstaltung, um die Kandidatinnen vorzustellen, ein Thema gewesen.» Das Frauennetz verschicke aber einen Newsletter, in dem sich alle vier Politikerinnen präsentieren können.

Silvia Galli Aepli (FDP), Präsidentin Frauennetz Gossau. Bild: Michel Canonica

«Unfassbar», findet dies Ruedi Blumer, Präsident der SP Gossau-Arnegg. Das sei eine verpasste Chance. «Ein Podium mit den vier Kandidatinnen wäre eine gute Gelegenheit für die Frauenförderung in Gossau gewesen.»

Junge Linke ziehen weg

Die SP setze sich für Frauenanliegen wie Lohngleichheit, Angebote für Kinderbetreuung oder eine Verbesserung der Pensionskasse für Erwerbstätige ein. Man baue immer wieder junge Frauen auf. Doch leider würden manche Talente das «behäbige, konservative Gossau» verlassen und nach St.Gallen ziehen.

Ruedi Blumer, Präsident der SP Gossau-Arnegg. Bild: PD

Im St.Galler Stadtparlament sitzen in der SP-Juso-PFG-Fraktion 15 Frauen und gerade mal vier Männer. «Je linker eine Stadt, desto mehr Frauen in der Politik», sagt Blumer. Umgekehrt gelte: «Je bürgerlicher die Stadt, desto weniger Frauen in der Politik.» Gossau verharre zu sehr in ländlich-konservativen Mustern. Im Parlament kämen auf 26 Bürgerliche vier SPler, darunter eine Frau: Itta Loher. In einer solch kleinen Fraktion sei es eher Zufall, ob mehr Frauen oder Männer vertreten sind.

FDP hat am meisten Frauen im Parlament

Die FDP hat mit Claudia Kretz Büsser, Silvia Galli Aepli und Kathrin Moser die stärkste weibliche Vertretung im Gossauer Parlament. «Es ist wichtig, dass Politikerinnen ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und anderen Frauen damit zeigen, dass sie sich das auch zutrauen können», sagt Galli Aepli, die vor drei Jahren Parlamentspräsidentin war.

Warum ist es so schwierig, Frauen für ein politisches Amt zu motivieren? «Vielleicht liegt es daran, dass Frauen meist stärker eingebunden sind in die Kinderbetreuung und ihnen neben Beruf und Familie die Zeit für ein politisches Engagement fehlt», sagt Galli Aepli. Manche Frau engagiere sich dann im Schulrat, wenn die Kinder grösser sind – was der Beginn einer politischen Karriere sein könne.

Die Mitte kassiert viele Absagen von Frauen

Die Mitte stellt mit Birgit Frei-Urscheler zurzeit eine einzige Parlamentarierin, nebst acht Männern. «Wir fragen sehr viele Frauen an, ob sie eine politische Aufgabe übernehmen möchten, bekommen aber viele Absagen», bedauert Parteipräsidentin Ruth Lehner. «Interessierte dürfen sich gerne bei mir melden. Wir suchen auch Frauen für den Kantonsrat oder als Delegierte.»

Die Mitte frage die Frauen zuerst für den Vorstand an, um sich an politische Diskussionen anzunähern. Wenn diese dann Lust an der politischen Arbeit und ein erstes Netz aufgebaut haben, seien sie allenfalls bereit, sich auf die Liste für das Parlament setzen zu lassen. «Bei den Parlamentswahlen haben wir jeweils die Frauen vorne auf die Liste gesetzt oder auch doppelt aufgeführt», sagt Ruth Lehner.

Mitte-Präsidentin Ruth Lehner. Bild: PD

Für die Flig bringen sich Shirley Mc Masters und Martina Uffer im Parlament ein. «Es gibt viele Frauen in Gossau, welche sich für ein politisches Engagement eignen würden, die aber momentan andere Prioritäten setzen oder sich nicht exponieren möchten», sagt Parlamentspräsident Erwin Sutter. Dafür würden sich viele Gossauerinnen im Frauennetz engagieren.

Nur eine Frau erhielt jemals den Gossauer Preis

Fragt man nach starken Gossauerinnen, fällt immer wieder der Name Claudia Martin. Mit ihrer Wahl in den Stadtrat, den Kantonsrat und zur Kantonsratspräsidentin weist die SVP-Frau eine beachtliche Politlaufbahn aus. Auch die Stadträtinnen Helen Alder Frey und Gaby Krapf werden genannt – sowie Unternehmerin Katharina Lehmann und Schriftstellerin Elisabeth Gerter (1895–1955), Autorin von «Die Sticker».

Gabi Federer und ihre Töchter Jeannine und Karin vom Walter-Zoo hinterlassen ebenso Spuren in der Stadt wie Trudi Weibel – die einzige Frau, die in den letzten 35 Jahren den Gossauer Preis erhalten hat.

Die Gossauerin Trudi Weibel bewegte sich erfolgreich auf dem politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Parkett. Bild: Ralph Ribi (22. Januar 2010)

So gehörte sie zu den Initiantinnen des Kulturkreises Gossau und des Vereins Gossau, wirkte im Fasnachtskomitee und in Schnitzelbank-Gruppen mit und war jahrelang Mitglied der gemeinderätlichen Verkehrskommission. Trudi Weibel hat sich als Mitglied der Flig auch auf dem politischen Parkett erfolgreich bewegt. Sie gehörte zu den Pionierinnen, die am 1. Januar 2001 an der ersten Sitzung des Gossauer Stadtparlaments teilnahm – und diese mit einer Rede eröffnete.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen