Gossau hinkt bei den hindernisfreien Bushaltestellen hinterher

Gleichstellung Gossau hinkt hinterher: Warum nicht alle Bushaltestellen in der Stadt fristgerecht hindernisfrei werden Das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet die Kantone und Gemeinden, die Bushaltestellen bis Ende 2023 hindernisfrei umzubauen. Der Gossauer Stadtrat kündigt aber bereits jetzt an, dass er dieses Ziel wohl nicht erreichen werde. Das sind die Gründe dafür. Michel Burtscher 19.06.2021, 05.00 Uhr

Noch sind nicht alle Bushaltestellen in Gossau hindernisfrei. Bild: Arthur Gamsa (9. Oktober 2020)

Bis Ende 2023 müssen die Bushaltestellen im ganzen Land hindernisfrei sein. Ab dann sollte der öffentliche Verkehr für alle Personen selbstständig benutzbar sein. So sieht es das nationale Behindertengleichstellungsgesetz vor, das 2004 in Kraft getreten ist und den Kantonen und Gemeinden 20 Jahre gibt für die Umsetzung. Nun zeigt sich: In Gossau wird das Ziel wohl nicht erreicht werden. Im aktuellen Geschäftsbericht der Stadt steht dazu: «Die Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümern sind sehr aufwendig. Es dürfte schwierig werden, alle Buskanten behindertengerecht zu erstellen.»

Hans-Peter Roters, Leiter Tiefbau Gossau. Bild: Johannes Wey

Laut Hans-Peter Roters, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, befinden sich 35 Bushaltestellen in Gossau entlang von Gemeindestrassen – und fallen damit in den Zuständigkeitsbereich der Stadt. Für jene an den Kantonsstrassen ist der Kanton verantwortlich (siehe Kasten). Von den Bushaltestellen an den Gemeindestrassen ist laut Roters rund ein Viertel schon behindertengerecht. Weitere zwei Drittel könnten angepasst werden.

«Bei den restlichen ist eine vorschriftsgemässe Anpassung aus Platzgründen oder wegen der Umgebung nicht möglich.»

So weit ist der Kanton An den Kantonsstrassen in Gossau erfüllen zwei Haltestellen die Kriterien gemäss Behindertengleichstellungsgesetz und insgesamt zwölf Haltestellen werden im Rahmen von Projekten bearbeitet. Das schreibt Felix Sonderegger, Projektleiter Strassenbau beim kantonalen Tiefbauamt, auf Anfrage. Sechs weitere Haltestellen würden «aufgrund des tiefen Nutzens in zweiter Priorität in Angriff genommen». Wie viele Haltestellen bis 2024 umgesetzt werden können, ist laut Sonderegger abhängig vom Verlauf der Projekte. «Insbesondere Einsprachen können erheblich Zeit in Anspruch nehmen.» Deshalb lasse sich hier keine Prognose machen. (mbu)

In absoluten Zahlen bedeutet das: Angepasst wurden gemäss Angaben der Stadt an den Gemeindestrassen bisher zehn Haltestellen. Das scheint wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Gemeinden seit 17 Jahren wissen, dass etwas gehen muss. Roters sagt dazu: «Es war lange nicht so klar, wie das Behindertengleichstellungsgesetz in diesem Bereich genau umgesetzt werden muss.»

Die ideale Höhe liegt bei 22 Zentimetern

Anfänglich habe man gedacht, es reiche, wenn Busse eine Rampe hätten, die sich bei Bedarf ausklappen lasse. Doch durch die Rechtsprechung sei mittlerweile klar geworden, so Roters, dass die Haltekanten so lang sein sollten wie ein Bus und so hoch sein müssten, damit eine Person im Rollstuhl selbstständig in den Bus komme. Dafür liege die ideale Höhe der Kante bei 22 Zentimetern.

Hier kommen die Grundeigentümer ins Spiel. Denn nicht überall könnten 20 Meter lange und 22 Zentimeter hohe Kanten erstellt werden, betont Roters. Weil es dann Konflikte gäbe, beispielsweise bei Hauseingängen oder Zufahrten. Darum müsse man sich manchmal mit kürzeren und weniger hohen Haltekanten zufriedengeben. Doch dann brauchen Personen mit Rollstühlen mehr Platz. Wenn man diesen bauen wolle, tangiere das oft privaten Grund. Und nicht alle Grundeigentümer haben Freude an solchen Plänen.

Gaby Krapf-Gubser, Stadträtin Gossau. Bild: PD

Die zuständige Stadträtin Gaby Krapf-Gubser sagt:

«Das Ziel bleibt, bis Ende 2023 möglichst viele Haltekanten anzupassen.»

Dabei richtet sich die Stadt auch nach einer Analyse des Kantons, die zeigt, welche am dringlichsten sind. Gleichzeitig wolle man, so Krapf, Haltestellen im Rahmen von bereits geplanten Strassensanierungsprojekten anpassen.

Gemeinden hätten das Thema stiefmütterlich behandelt

Markus Alder ist Leiter Bauberatung beim Verband Procap St.Gallen-Appenzell. Er sagt, Gossau sei kein Einzelfall. «Leider.» Viele Gemeinden in der ganzen Schweiz hätten das Thema hindernisfreie Bushaltestellen viel zu lange nicht angepackt. Mit der Folge, dass sie nun die Frist nicht einhalten können. «Das finde ich irritierend.»

Markus Alder, Leiter Bauberatung Procap. Bild: PD

Alder bestätigt zwar, dass die Gestaltung der hohen Kante lange unklar gewesen sei. Das Behindertengleichstellungsgesetz spreche lediglich von der «selbstständigen Nutzung» des öffentlichen Verkehrs, die für Menschen mit einer Behinderung möglich sein müsse. Erst 2014 sei die genaue Kantenausbildung in Normen definiert worden. Trotzdem findet Alder:

«Das Thema wurde sehr stiefmütterlich behandelt.»

Irritierend ist aus seiner Sicht zudem, dass sich vereinzelte Gemeinden anmassten zu entscheiden, welche Haltekanten nicht angepasst werden müssten. Alder betont:

«Aus gesetzlicher Sicht ist klar, dass – zumindest früher oder später – alle Haltestellen zur autonomen Benutzung umzubauen sind.»

Entscheiden darüber, ob bei einer Haltestelle eine Ausnahme gemacht werden dürfe, müsse gemäss Gesetz ein Gericht.

Die Bussen sind nur marginal

In Normen sei definiert, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssten, damit die reduzierte Kantenhöhe angewendet werden dürfe. Zudem sei auch definiert, dass vor diesem Schritt ein Verschieben der Haltestelle geprüft werden müsse. «Wichtig ist uns Behindertenverbänden, dass klare Argumente vorliegen für die Reduktion der Kantenhöhe», so Alder. Und was passiert, wenn Gemeinden wie Gossau ab 2024 nicht alle Haltestellen umgebaut haben? Dann hätten die betroffenen Personen ein Klagerecht, sagt er. Doch die Bussen seien marginal.