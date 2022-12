Ombudsstelle soll nach zehn Jahren barrierefrei werden.

Gleichstellung Die Schlichtungsstelle Alter und Behinderung in St.Gallen ist nicht barrierefrei: Ein Rollstuhlfahrer will dies ändern Die Ombudsstelle Alter und Behinderung des Kantons ist nicht barrierefrei. Rollstuhlfahrer Cem Kirmizitoprak, der die Beratungsstelle Inklusion leitet, will dies ändern und lanciert nun eine Petition. Ab dem dritten Januar werden Unterschriften gesammelt. Gabriela Hagen 29.12.2022, 18.00 Uhr

Der Eingang zur Ombudsstelle für Alter und Behinderung. Bild: Gabriela Hagen

Festliches Blätterwerk und Lichterketten schmücken den Hauseingang an der Schützengasse 6 im Zentrum von St.Gallen. Cem Kirmizitoprak ist genervt, daran ändert auch die weihnachtliche Dekoration nichts. Denn die sieben Treppenstufen vom Trottoir bis zur Eingangstür stellen für den Rollstuhlfahrer ein unüberwindbares Hindernis dar. Eine andere Möglichkeit, um ins Gebäude zu gelangen, gibt es nicht. Dabei befindet sich an der besagten Adresse die Ombudsstelle Alter und Behinderung (OSAB).

«Es kann doch nicht sein, dass eine Schlichtungsstelle, insbesondere für Behinderte, nicht barrierefrei ist», regt sich Kirmizitoprak auf. Der Gipfel sei, dass dieser Zustand schon seit zehn Jahren herrsche, bis dato aber nichts dagegen unternommen wurde. «Der Kanton hat es gut gemeint, als er vor zehn Jahren die Ombudsstelle geschaffen hat, aber man hat nicht an die Infrastruktur gedacht», sagt er.

Der 30-Jährige, der seit Geburt auf den Rollstuhl angewiesen ist, führt seit 2018 die Beratungsstelle Inklusion in der Stadt. Er berät Einzelpersonen, Ämter und Schulen rund um das Thema Inklusion, hält Referate und organisiert Workshops.

Hausbesuche kommen nicht gut an

Die OSAB kenne die Problematik, sagt Kirmizitoprak. Man würde den betroffenen Personen, welche die Treppe nicht bewältigen können, Hausbesuche anbieten. Das komme aber nicht gut an. «Man spricht doch beispielsweise nicht mit einer Schlichtungsstelle in jener Einrichtung, mit der man Probleme hat», macht Kirmizitoprak klar. Die Hausbesuche seien ein Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen und in den Heimen, in denen diese wohnen, gebe es immer «grosse Ohren», sagt er.

Susanne Vincenz-Stauffacher, Ombudsfrau der OSAB. Bild: Keystone

Susanne Vincenz-Stauffacher, Ombudsfrau der OSAB, sagt auf Anfrage, dass die Barrierefreiheit jederzeit gewährleistet sei, da man individuell auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden eingehe. So seien Besprechungen in der Schlichtungsstelle, in einem Sitzungszimmer in der Stadt oder in der Institution, in der die ratsuchende Person lebe, möglich. Der OSAB-Geschäftsstelle seien keine Reklamationen bezüglich nicht gegebener Barrierefreiheit bekannt.

«Das ist doch keine Diskussion auf Augenhöhe. Jetzt ist es Zeit, den politischen Prozess zu starten», gibt sich Kirmizitoprak kämpferisch. Die Beratungsstelle Inklusion, dessen Leiter Kirmizitoprak ist, hat eine Petition verfasst und wird am 3. Januar anfangen, Unterschriften für einen barrierefreien Zugang zur Ombudsstelle Alter und Behinderung zu sammeln.

Cem Kirmizitoprak, Initiant der Petition für einen barrierefreien Zugang zur Ombudsstelle. Bild: Tobias Theiler

Verbindungen habe er genug, um bis zum Sommer 5’000 Unterschriften zusammen zu bekommen, sagt Kirmizitoprak. Man fahre doppelspurig, denn nebst den Unterschriften, die auf der Strasse gesammelt würden, sei es auch möglich, die Petition online zu unterzeichnen. Am 31. Dezember fällt der Startschuss dazu. Kirmizitoprak ist zuversichtlich, gar 6’000 Unterschriften zu sammeln.

«Wir Randgruppen halten zusammen»

Der barrierefreie Zugang zur Schlichtungsstelle ist das Hauptanliegen des Initianten. Er findet aber auch, dass der Vorstand der OSAB ausgewogener zusammengesetzt werden sollte. Seiner Meinung nach gehören mindestens zwei Personen mit Beeinträchtigung in den Vorstand. «Stellen Sie sich eine Opferhilfe für Frauen vor, in der nur Männer arbeiten», vergleicht Kirmizitoprak.

Falls die Behörden die Petition von Cem Kirmizitoprak nicht behandeln, hat er bereits einen Plan B: «Dann reichen wir eben einen parlamentarischen Vorstoss ein.»

Auf dem Politparkett kennt sich Kirmizitoprak aus. Er lancierte bereits verschiedene Petitionen. So forderte er Gebärdendolmetscher an öffentlichen Informationsanlässen und setzt sich für eine Skatehalle ein. «Wir Randgruppen halten zusammen, es ist ein Geben und Nehmen», sagt er. Bemerkenswert schnell sei die LGBTQ-Community zu ihren Rechten gekommen. «Schade, dass es bei uns nicht auch vorwärts geht. Wir Behinderten kommen halt immer am Schluss.»