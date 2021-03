Gleichstellung Der Frauentag in St.Gallen findet trotz Corona statt ‒ auch physisch Die traditionelle Mimosenverteilung zum Internationalen Frauentag in St.Gallen kann durchgeführt werden. Die Organisatorinnen haben das Programm coronakonform angepasst. Dinah Hauser 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die traditionelle Verteilaktion von Mimosen findet auch heuer statt ‒ trotz der Pandemie. Bild: Michaela Rohrer (8. März 2016)

Das «Komitee 8. März» hat auch während der Coronapandemie die Erlaubnis für eine Standaktion erhalten. Den Infostand auf dem Bärenplatz wird es also auch dieses Jahr geben, die traditionelle Verteilung von Mimosen findet statt. «Wir dürfen sie allerdings nicht selbst verteilen», sagt Andrea Hornstein vom Komitee. Wer eine Mimose möchte, kann sie ab 16.30 Uhr beim Stand abholen.

Dieses Jahr steht die Aktion unter dem Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz. Gleichzeitig ist es das 110. Jubiläum des Internationalen Frauentags. Das Komitee – in welchem Vertreterinnen der politischen Frauengruppe St.Gallen (PFG), von SP, Juso, Grüne und der Frauenzentrale St.Gallen Einsitz nehmen – hat dafür zurückgeschaut auf die Forderungen, die Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts stellten. Darunter waren etwa Wahl- und Stimmrecht für Frauen, der Achtstundentag, ausreichender Mutter- und Kinderschutz, Mindestlöhne oder gleicher Lohn bei gleicher Arbeit.

Referat und Podium als Livestream

«Die Lohnungleichheit besteht auch heute noch und es gibt immer noch zu wenig Frauen, die sich politisch engagieren oder eine Führungsposition innehaben», sagt Hornstein. Daher wurde das Motto gewählt: «forza donne – es gibt noch viel zu tun». Das Rahmenprogramm widmet sich denn auch der Thematik Frauen in der Politik. Aufgrund der Coronamassnahmen wird dieses per Livestream übertragen. Der Stream ist auf dem Youtube-Kanal Komitee 8. März St.Gallen zu finden.

Am Montag referiert ab 19.30 Uhr die Politikwissenschafterin Sarah Büttikofer. Sie hat eine Studie zur politischen Partizipation von Frauen in der Ostschweiz erstellt. Die Ergebnisse teilt sie im Vortrag mit. Anschliessend findet ab 20 Uhr eine Podiumsdiskussion statt zur Frage, was Frauen dazu bewegt, sich politisch zu engagieren. Nebst Sarah Büttikofer nimmt die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa teil. Eine internationale Sicht bringen Dinahlee Obey Siering (PFG) ein mit Erfahrungen aus Liberia und Katarina Stigwall aus Schweden. Hornstein sagt:

«Wir wollen damit aufzeigen, dass es Länder gibt, in denen es Frauen noch schwierige haben als in der Schweiz. Aber es gibt auch Länder, die wir uns als Vorbild nehmen können.»

Die PFG-Frau spricht Themen an wie Lohngleichheit, eine bezahlbare Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen, Gewalt, Frauen- und Kinderarmut. Auch ist sie der Meinung, es solle eine Elternzeit eingeführt werden. Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub, dem das Schweizer Stimmvolk zugestimmt hat, sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Das Fest fällt allerdings aus. Doch die Organisatorinnen haben vorgesorgt. Am Stand am Bärenplatz gibt es eine pinke Frauenpower-Risotto-Mischung zu kaufen. Nanna Rittgardt vom Gewürzladen Nanna Bunte Küche hat diese speziell konzipiert für den Anlass. «Im Rahmen des Möglichen und Erlaubten sollen sich Frauen am Abend zum Risotto treffen können und den Livestream gemeinsam verfolgen», sagt Hornstein.