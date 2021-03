GLAUBEN «Ein grosses Unterfangen»: Die St.Galler Stiftsbibliothek bekommt eine handgeschriebene Coronabibel Der Pfarrer Uwe Habenicht hat sich während des ersten Lockdowns einem enormen Projekt gewidmet – die gesamte Bibel von Hand abzuschreiben. Hilfe bekam er dafür aus aller Welt. Nun geht das Endprodukt an die St.Galler Stiftsbibliothek. Rosa Schmitz 12.03.2021, 05.00 Uhr

Die Coronabibel besteht aus sieben Bänden. Bild: PD

Die umfangreiche Sammlung der Stiftsbibliothek wird am Sonntag um ein ganz besonderes Werk erweitert: eine handgeschriebene Coronabibel. Dahinter steckt der Pfarrer Uwe Habenicht von der Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell. «Die St.Galler Stiftsbibliothek ist ein Wahrzeichen der Stadt», sagt er. Sie beherbergt Hunderte von einzigartigen Büchern. Einen Beitrag dazu zu leisten, sei eine Ehre, so Habenicht. Eine von der er bis jetzt nur hätte träumen können. Doch während der Coronakrise ergab sich eine einmalige Gelegenheit.

Pfarrer Uwe Habenicht von der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell. Mareycke Frehner

Die Coronabibel – bestehend aus sieben Bänden – umfasst die 66 Bücher mit 1189 Kapiteln und mehr als 31'150 Versen des Alten und Neuen Testaments. «Ein grosses Unterfangen», gibt Habenicht zu. «Allein nicht zu stemmen.» Zusammen mit Roman Rieger, Matthias Wenk und Ann Katrin Gässlein von der Cityseelsorge der katholischen Kirche im Lebensraum St.Gallen, brachte er den Ball also Ende März 2020 über einen Medienaufruf ins Rollen. Das Team lud Leute aus aller Welt zum Mitschreiben ein.

Habenicht:

«Für die Teilnahme gab es keine besonderen Voraussetzungen, melden konnte sich jeder.»

Gefördert wurde das Ganze unter anderem von der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen, vom Straubenzeller Fonds der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, von der Dompfarrei St.Gallen und etlichen Stiftungen sowie Einzelpersonen.

Die Bänder umfassen die 66 Bücher mit 1189 Kapiteln und mehr als 31.150 Versen des Alten und Neuen Testaments. PD

Rund 1000 Mitschreibende

Die Idee fand schnell Resonanz. Rund 1000 Interessierte registrierten sich über Doodle, ein Online-Kalender-Tool, und übernahmen ein Kapitel. «Natürlich waren einige schneller weg als andere», sagt Habenicht. Zu den beliebtesten Kapiteln gehörten jene, die zu grossen Anlässen gelesen werden – zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte. Das Team war aber angenehm überrascht, dass nicht das halbe Buch übrig blieb. «Unser Ansatz hat wirklich gut geklappt.»

Danach war jeder auf sich allein gestellt. Die einzige Voraussetzung war, dass sie aus Gründen der Einheitlichkeit Druckerpapier im Format A4 verwenden mussten. «Sonst haben wir den Mitschreibenden viel Freiheit gelassen», erklärt Habenicht.

«Wir wollten nämlich, dass sie die Kapitel zu ihrem eigenen machen – und nicht Zensurpolizei spielen.»

Diese Vorgehensweise sieht man der Coronabibel an. Alle Mitschreibenden sind das Projekt anders angegangen. Jedes Kapitel ist in einer einzigartigen Handschrift geschrieben, einige sind mit Zeichnungen von biblischen Figuren oder abstrakten Formen verziert. Über 30 Sprachen und noch mehr Dialekten sind in den sieben Bänden repräsentiert. Und zudem haben einige zusätzliche Kommentare hinterlassen. «Manche widmeten sich dem Projekt mehrere Tage», sagt Habenicht. Deswegen mache es so viel Freude, durchzublättern.

Den Mitschreibenden wurde viel Freiheit gelassen – Zensurpolizei spielte keiner. PD

Ein Buch, das in Krisenzeiten entstanden ist

Beim Abschreiben der biblischen Kapitel konnten die Mitschreibenden entdecken, wie sehr die Bibel ein Buch ist, das in Krisenzeiten entstanden ist und darum besonders in solchen Momenten seine Kraft entwickelt. Habenicht sagt:

«Deshalb haben wir uns entschieden, die Übergabe der Coronabibel an die Stiftsbibliothek nicht nach der Krise, sondern gerade jetzt, mittendrin, zu begehen.»

Am Jahrestag des Lockdowns, am Sonntag, 14. März, finden drei dezentrale Feiern statt, an denen entsprechend der zurzeit geltenden Verordnungen bis zu 50 Personen sein können. «Alle Mitschreibenden sind nach St.Maria Neudorf, nach St.Laurenzen und in der reformierten Kirche Bruggen eingeladen.»

Während der Feiern gibt es für alle Mitschreibenden die Möglichkeit, den eigenen Namen auf einen der drei noch nicht gestalteten Einbände zu schreiben. «Erst dann wird die Coronabibel abgeschlossen sein», sagt Habenicht. Die signierten Bände würden dann nacheinander in die Kathedrale gebracht und dort in einem feierlichen Akt dem Stiftsbibliothekar übergeben.

«Wir haben ein Jahr mit diesem Projekt verbracht – und sind nun, nach der sehr arbeitsintensiven Zeit, erleichtert, das Ganze abschliessen zu können.»

Habenicht und sein Team fiebern dem Tag entgegen. «Wir sind bereit, das Endprodukt an die St.Galler zu übergeben.»

Hinweis: Weil es nicht für alle möglich sein wird, nach St.Gallen zu kommen, wird die Übergabefeier per Stream übertragen. Die Feier in St.Laurenzen wird ab 14.40 Uhr übertragen (www.ref-sg-live.ch), jene in der Kathedrale ab 15.45 Uhr (www.bistumsg-live.ch/). Die komplette Coronabibel ist zudem unter www.coronabibel.ch aufrufbar.