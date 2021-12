Gesalzen und Gesplittet: Glatteis auf den Trottoirs in St.Gallen

Glatteis Eisige Trottoirs und Velowege voller Schnee in der Stadt St.Gallen: Beschwerden sammeln sich im Stadtmelder und auf Twitter Schmelzwasser ist auf den Strassen und Trottoirs gefroren. Im Stadtmelder und auf Twitter sammeln sich die Meldungen wegen der rutschigen Gehwege. Auch wegen der Velowege, die noch immer mit Schneemaden bedeckt sind. Derzeit werden schon in den frühen Morgenstunden Wege gesalzen und Eis gesplittet. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 14.12.2021, 16.25 Uhr

Der Schneefall im Dezember war besonders nass, deshalb sind die Trottoirs stark vereist. Bild: Michel Canonica

Achtung rutschig! Diese Woche sind die Trottoirs in der Stadt St.Gallen stark vereist. Das merkt man nicht nur, wenn man zu Fuss unterwegs ist, sondern auch, wenn man einen Blick in den Stadtmelder, die virtuelle Klagemauer der Stadtverwaltung, wirft: «Glatteisgefahr», «Rutschpartie ohne Ende» oder «Gehweg stark vereist» lauten etwa die Titel der Meldungen der vergangenen zwei Tage. Mittlerweile leuchten die Meldungen grün, sie sind als «erledigt» markiert. Auch auf Twitter ist die «Eisbahn» in der Stadt ein Thema. Auf der Strasse laufe es sich besser als auf dem Trottoir, schreibt etwa Marcel Bauer, GLP-Stadtparlamentarier.

Dass die Trottoirs so stark vereist sind, liegt am nassen Schnee der letzten Tage, wie Gerald Hutter vom Strasseninspektorat der Stadt St.Gallen erklärt. Der Schnee taue auf und das Wasser laufe über die Gehwege und Strassen. «Mit dem Nebel sanken die Temperaturen und das Schmelzwasser gefror, was zu Vereisungen auf Strassen und Gehwegen führte», sagt Hutter. Derzeit sei sein Team schon in den frühen Morgenstunden daran, neuralgische Stellen und Eisfelder der Trottoirs zu salzen oder zu splitten.

«Es gibt klare Räumungsprioritäten, diese gelten sowohl für Trottoirs als auch für Velowege und Strassen», sagt Hutter. Es sei nicht möglich alle Wege und Strassen gleichzeitig von Schnee oder Eisglätte zu befreien. «Zudem mussten wir die Strassenentwässerung freilegen, damit das Schmelzwasser ablaufen kann und eben nicht auf den Strassen gefriert.» Ebenso war das Strasseninspektorat damit beschäftigt, den Schnee abzuführen.

Verschneite Velowege

Doch nicht nur die Trottoirs und Strassen müssen unterhalten werden, auch die Velowege. Dass diese mehrere Tage nach dem letzten Schneefall noch nicht freigeräumt sind, empört ein Stadtsanktgaller, wie man auf Twitter liest. Strasseninspektor Gerald Hutter sagt: «Wir sind daran, die Velowege vom Restschnee zu befreien.» Je nach dem müsse zuerst der Schnee abgeführt werden, wenn möglich werde der Schnee aber weiter auf die Seite geschoben. «Es braucht aber alles seine Zeit.»

Auch Michael Städler, Vorstandsmitglied von Pro Velo St.Gallen-Appenzell sagt, dass die Velowege nach etwa drei Tagen grösstenteils frei sein sollten. Denn Velofahrerinnen und Velofahrer seien auch im Winter unterwegs. Er sagt: «Es ist jedes Jahr ein Thema mit dem Schnee auf dem Fahrradstreifen.» Meldungen würde es immer geben. Aber er verstehe auch, dass der Winterdienst nicht überall gleichzeitig sein könne und die dafür nötigen Ressourcen fehlen.

Regelmässiger Austausch

Pro Velo St.Gallen-Appenzell und der VCS würden sich jeweils vor und nach dem Winter mit der Stadt für ein Gespräch treffen. «Die Situation hat sich in den letzten Jahren spürbar gebessert», sagt Städler. Man habe eine Liste erstellt mit Velowegen, die bei Räumungen Priorität haben sollten. Dazu gehören etwa Auffahrten zu Velowegen oder Gleisquerungen. Bei der Oberstrasse zum Beispiel sei es im Winter immer schwierig mit dem Schnee auf dem Radweg. «Es ist primär ein bauliches Problem, der Veloweg kann nicht so einfach vom Schnee befreit werden», sagt Städler. Man sei sich dessen bewusst und arbeite zusammen mit dem Tiefbauamt an einer baulich optimierten Lösung.

«Für uns ist es wichtig, dass Velofahrerinnen und Velofahrer sicher unterwegs sein können, dennoch verstehen wir die Herausforderungen des Winterdienstes», stellt Städler klar. Er finde deshalb den regelmässigen, konstruktiven Austausch mit der Stadt wichtig. Auch an Inputs von der Bevölkerung dürfe es nicht fehlen. «Man könnte sich auch politisch noch mehr für die Räumung der Velowege stark machen», sagt Städler. Da seien aber die beschlossenen Sparmassnahmen beim Unterhalt weniger hilfreich.

