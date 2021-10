Ausbauarbeiten des Glasfasernetzes in Mörschwil schreiten voran

Highspeed-Internet Raus aus der Festnetz-Steinzeit: In Mörschwil werden die ersten Rohre für das Glasfasernetz verlegt Mitte September haben die Bauarbeiten zur Installation des Glasfasernetzes begonnen. Projektleiter und Gemeindepräsidentin informieren über den Fortschritt der Arbeiten – und erklären, wieso Glasfaser noch lange nicht Technologie von gestern ist. Pascal Keel 15.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Leerrohre werden von den Kabeltrommeln in die Schächte gerollt. Später werden in die Rohre die Glasfasern eingeblasen. Bild: Ralph Ribi

(13.10.2021, Mörschwil)

Das Postauto zwängt sich an den beiden massiven Kabeltrommeln auf der Fahrnstrasse in Richtung Mörschwil vorbei. Bei einem Einfamilienhaus am Strassenrand werden die ersten Rohre zur Installation des neuen Glasfasernetzanschlusses in die Schächte verlegt. Später wird die Glasfaser von diesen Schächten aus bis in die Wohnung gezogen.

Im Mai vergangenen Jahres haben 86 Prozent des Mörschwiler Stimmvolkes einem Baukredit in Höhe von 6,6 Millionen Franken für den Ausbau eines Glasfasernetzes zugestimmt. Als eine der letzten Gemeinden in der Region St.Gallen erhält Mörschwil damit endlich Highspeed-Internet. Das Glasfasernetz wird im Fiber-to-the-Home-Standard (kurz: FTTH-Standard) installiert – jede Wohnung erhält also ihre eigene Glasfaser. FTTH bietet den höchsten Glasfaserstandard und weist die höchste Bandbreite auf. Die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) wurden mit der Planung sowie mit dem Ausbau und Betrieb des Glasfasernetzes beauftragt. Die ersten Arbeiten im Gebiet Zentrum/Ost haben Mitte September begonnen.

Bereits ab Frühling 350 Haushalte mit Highspeed-Internet

Thomas Schwarz von der SAK leitet die Ausbauarbeiten des Glasfasernetzes in Mörschwil. Bild: Ralph Ribi

«In der Anfangsphase werden vorerst die Leerrohre verlegt», erklärt Thomas Schwarz. Er ist FTTH-Manager der SAK und Gesamt-Projektleiter der Baustelle in Mörschwil. Wo Schächte zu klein oder die Verbindungen nicht durchgängig sind, muss der Boden aufgebrochen werden. Dies könne sich je nach Lage der Liegenschaft als schwierig erweisen, so Schwarz. In der zweiten Phase werden die Leerrohre geöffnet und mit fünf bis sieben weiteren, nur etwa zwölf Millimeter dünnen Rohre befüllt. Dieser Prozess dauert bis Januar. «In die kleinen Röhrchen werden dann in der Endphase der Arbeiten die winzigen Glasfasern eingeblasen.»

Der Netzausbau soll in drei Etappen erfolgen: Bis im Frühsommer 2022 wird das Glasfasernetz im Gebiet Mörschwil Zentrum/Ost installiert. Ab Frühjahr 2022 soll im Gebiet Nord und schliesslich ab Herbst 2022 im Gebiet Süd-West gebaut werden.

Die erste Glasfaserzelle im Gebiet Zentrum/Ost soll etwa 350 Haushalte mit ultraschnellem Internet versorgen. Bei den Bauarbeiten befinde man sich nach wie vor im Zeitplan, bestätigt Schwarz. Ob die Glasfasern im Januar zeitgemäss eingeblasen werden können, hänge allerdings stark vom Wetter ab. Glasfasern können nur bei Temperaturen von über null Grad eingeblasen werden. Denn:

«Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zerbrechen die einzelnen Fasern.»

Salt, Sunrise, Swisscom – alle dabei

Gut hundert Meter weiter in Richtung Dorfzentrum – hinter dem Gallusschulhaus – wird der sogenannte «Point of Presence» installiert. Dieser ist das Herzstück des Glasfasernetzes. Nach der Aufschaltung des Netzes werden Internetanbieter von diesem Knotenpunkt aus die einzelnen Glasfasern mit ihrem Service «beleuchten».

Martina Wäger, Gemeindepräsidentin von Mörschwil. Bild: Ralph Ribi

Beim neuen Glasfasernetz seien das denn auch praktisch alle namhaften Provider, sagt Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Neben der SAK hat die Gemeinde im Vorfeld der Arbeit Verträge zur Vermietung der Fasern mit Internetanbietern wie Salt, Sunrise/UPC und Swisscom abgeschlossen.

Dass so viele bekannte Provider am neuen Glasfasernetz in Mörschwil beteiligt sind, sei eine Besonderheit. «Das spricht natürlich für das Projekt», so Wäger. Das alte Koaxialkabelnetz, das noch bis zum Abschluss der Arbeiten in Betrieb bleibt, wurde ausschliesslich von der UPC geführt. Beim neuen Glasfaseranschluss können Kunden dann zwischen den verschiedenen Providern frei wählen.

Mit der Installation des Glasfasernetzes leistet die Gemeinde Mörschwil Aufholarbeit. Umliegende Gemeinden wie Wittenbach oder Goldach verfügen längst über ausgebaute Glasfasernetze. Das Bedürfnis nach Glasfaser war bei Mörschwilerinnen und Mörschwilern dementsprechend gross. «Die Bevölkerung ist sehr erfreut über das Projekt», sagt Wäger. Dies habe auch das klare Ja an der Abstimmung im Mai 2020 gezeigt: «Es hat nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht.»

Konkurrenz 5G

Glasfaser gilt als Crème de la Crème im Festnetzbereich. Mit der Entwicklung des 5G-Netzes stellt sich allerdings je länger je mehr die Frage, wie lange das Glasfasernetz überhaupt noch relevant ist. Laut einer Studie der britischen Beratungsfirma Deloitte aus dem Jahr 2019 verzichtet jeder fünfte Haushalt in Kanada und den USA mittlerweile auf ein Festnetz und nutzt stattdessen die Funkverbindung, um ins Internet zu gehen. Für die Schweiz hat Deloitte keine Zahlen erhoben, dennoch stellt sich die Frage: Weshalb soll man immer noch in Glasfaser und nicht in 5G investieren? Gemeindepräsidentin Wäger entgegnet:

«Glasfaser hat trotz 5G eine Zukunft.»

Glasfaser sei wesentlich verlässlicher und sicherer als das Mobilfunknetz. Für einen flächendeckenden 5G-Empfang bräuchte es unzählige neue Antennen und die Realisierung solcher sei häufig mit Rechtsstreitigkeiten verbunden, so Wäger. Zudem werde sich die Technologie von Glasfasernetzen in den nächsten Jahren genauso weiterentwickeln wie Mobilfunknetze. Für sie ist also klar:

«Das Glasfasernetz ist das richtige für jetzt und auch für die kommenden Jahre.»

Thomas Schwarz von der SAK bestätigt: «Dank technologischer Fortschritte kann die Bandbreite von Glasfaser in Zukunft noch wesentlich gesteigert werden. Man redet gar von bis zu 25 Gigabit pro Sekunde.» Über das Glasfasernetz Mörschwil sollen Daten vorerst mit rund einem Gigabit pro Sekunde übermittelt werden. Dies entspricht in etwa dem heutigen Standard.

Glasfaser für alle

Schlussendlich sollen 1800 Nutzungseinheiten an das Glasfasernetz in Mörschwil angeschlossen werden. Dies entspricht rund 3600 Personen und somit der gesamten Mörschwiler Bevölkerung. Obschon das Dorf viele abgelegene Liegenschaften aufweist, sei es der Gemeinde denn wichtig gewesen, dass jeder vom Glasfasernetz profitieren könne, sagt Wäger. Darum:

«Die zusätzlichen Kosten zur Erschliessung abgelegener Liegenschaften nehmen wir gerne in Kauf.»