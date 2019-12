Glasfasernetz: Eine Datenautobahn in alle Weiler Die politische Gemeinde Waldkirch will auch abgelegene Höfe ans Glasfasernetz anschliessen. David Grob 16.12.2019, 05.00 Uhr

Waldkirch ist ein blauer Fleck auf der Karte der Swisscom, die den nationalen Netzausbau darstellt. «Highspeed-Internet mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde verfügbar» heisst es in der Darstellung. Dies stimmt – fürs Dorfzentrum. Gibt man aber eine beliebige Adresse eines Weilers auf dem Gemeindegebiet in der Karte ein – Hohfirst beispielsweise –, so sinkt die Zahl. «Maximal sieben Megabit pro Sekunde» heisst es dann. Konkret bedeutet dies: «Swisscom TV ist an diesem Standort leider nicht verfügbar.» Eine andere typische Situation nennt der Gemeindepräsident von Waldkirch, Aurelio Zaccari: «Viele können nicht gleichzeitig im Internet surfen, telefonieren und fernsehen.» Seit Jahren häufen sich deshalb die Beschwerden.

Nun möchte die Gemeinde das Problem lösen. In Zusammenarbeit mit der Swisscom will sie den Ausbau des Glasfasernetzes auch in den Aussengebieten Waldkirchs vorantreiben.

Auch das Mobilfunknetz ist zu schwach

Schon früher habe man nach Lösungen für die Weiler in den Gebieten Hohfirst, Tierlihueb, Ronwil und Schöntal in Bernhardzell gesucht, sagt Zaccari. Doch Versuche, den Empfang mittels Signalverstärkern zu verbessern, scheiterten. Der Grund: Die Signalverstärker greifen auf das Mobilfunknetz zu, das in den betreffenden Gebieten laut Zaccari ebenfalls zu schwach ist. Deshalb habe man wegen der vielen Beschwerden im August wieder mit der Swisscom Kontakt aufgenommen. Warum arbeitet die Gemeinde mit dem nationalen Giganten zusammen und nicht mit der lokalen Kabelnetzgenossenschaft? «Diese ist nur im Dorf vernetzt, nicht aber in den Aussengebieten – und ein Ausbau wäre nicht finanzierbar.»

Die Swisscom machte einen Vorschlag: eine Aufteilung der Kosten – wenn die Arbeiten jetzt und zusammen mit den laufenden Erneuerungsarbeiten im Dorfzentrum erfolgt. Seit Mai lässt die Swisscom die Glasfaserkabel auch im Dorfzentrum ziehen. «Aus diesem Grund hat der Gemeinderat den Betrag als unvorhersehbare neue Ausgabe gesprochen und dem fakultativen Referendum unterstellt», sagt der Gemeindepräsident. Es sei nicht denkbar, dass die Swisscom zu einem späteren Zeitpunkt das gleiche Angebot machen würde. Die 173000 Franken, die der Ausbau kosten soll, sind deshalb als unvorhergesehene neue Ausgabe bis zum 21. Januar dem fakultativen Referendum unterstellt.

Ganz Waldkirch? Nicht ganz

Über 200 Liegenschaften in den Aussengebieten sollen laut Zaccari nach dem Ausbau schnelleres Internet haben. Damit können viele, aber nicht alle Waldkircher in den Weilern gleichzeitig surfen, telefonieren und fernsehen. Einige wenige Höfe sind auch dann nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Zaccari nennt Beispiele: den Locherhof oder den Weiler Rüti. «Diese beiden Gebiete werden nicht über das Gemeindegebiet von Waldkirch erschlossen.» Für einen Glasfaserzugang müssten dann mit den beiden Nachbargemeinden, Gaiserwald und Andwil, Lösungen gefunden werden. Zaccari gibt sich aber zufrieden: «Der überwiegende Teil unserer Gemeinde wäre mit dem Ausbau nun zeitnah abgedeckt.»

Kommt alles wie geplant zur Ausführung, so zieht die Cablex, Netzausbaupartnerin der Swisscom, die Glasfaserkabel bis vor die Häuser. Dort wird das Signal per Kupferkabel in die Häuser geführt. Führt dies nicht zu einem Verlust an Verbindungsgeschwindigkeit? Gemäss dem Swisscom-Magazin, dem Blog des Mobilfunkanbieters, gehe dank einer neuen Technologie kaum Geschwindigkeit verloren. «Durch Vectoring wird das sogenannte Übersprechen der Signale eliminiert und somit die Übertragung via Draht schneller», heisst es im Blog. Die gleiche Technologie kommt auch im Dorfzentrum von Waldkirch zum Einsatz.