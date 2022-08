Glace-Test in Region St.Gallen: Die beste Glace gibt's bei Sepp

Glace-Test Die beste Glace gibt's beim Sepp: Fünf Gelaterie in St.Gallen, Rorschach und Goldach auf dem Prüfstand Nichts geht im Sommer über ein eiskalt auf der Zunge schmelzendes Gelato. Bei der Qualität gibt’s in der Region St.Gallen aber grosse Unterschiede. Melissa Müller 02.08.2022, 05.00 Uhr

Die meisten Glaces bestehen aus viel Zucker, Fett, Wasser und Luft. Bild: Valentin Hehli

Sanddorn, Passionsfrucht, Guave, Arvenholz: Stefan Bischof vom Kafi Gnuss hat eine Vorliebe für aussergewöhnliche Glaces. Die Bedienung am Tresen lässt uns ein paar Sorten mit dem Löffel probieren – ein süsses Abenteuer. Unser Favorit: Sudachi, eine japanische Zitrusfrucht. Ein erfrischender Geschmack mit blumigem Abgang.

So werden die fruchtigen Sorbets im St.Galler Café Gnuss serviert. Bild: Melissa Müller

Auch das Sanddorneis löst eine Geschmacksexplosion im Mund aus. Das liegt daran, dass Bischof die Sorbets zu 60 Prozent aus Fruchtpüree zubereitet. Darauf ist er stolz. Industriell gefertigte Glaces würden nur etwa 6 Prozent Erdbeeren enthalten. «Da müsste korrekterweise draufstehen: Könnte Spurenelemente von Erdbeeren enthalten», sagt der Patissier. Als Bindemittel verwendet er Johannisbrotkernmehl. Für diese Qualität zahlt man gern 4 Franken pro Kugel.

Doch die Sorte Erdbeer-Basilikum ist ein Flop: Sie schmeckt zu sehr nach Pesto. «Erdbeerglace gibt’s überall», sagt Bischof, der sich abheben will. Seine veganen Glaces kann man auch in der Badi Speck in Staad schlecken.

Die Dolce-Vita-Eis-Manufaktur mit Sitz in Hohenems betreibt neun Filialen, etwa in Rorschach und in der Shopping-Arena in St.Gallen. Auch ausgefallene Sorten wie Snickers und Hubba Bubba sind dabei. Gemäss Verkäuferin werden die Glaces mit frischer Milch aus der Region zubereitet. Laut der Website werden sie aber bloss aus Milchpulver gemacht. Zudem bestehen die Glaces zu 17,8 Prozent aus Zucker, über 50 Prozent Wasser sowie aus Dextrose, Eisbinder und Pflanzenfett.

Schlange stehen für die Heisse Liebe und Hubba Bubba: Bei Dolce Vita in Rorschach werden auch ungewöhnliche Sorten geboten. Bild: Melissa Müller

Beim Testbesuch in Rorschach empfiehlt die Verkäuferin ein veganes, tiefschwarzes Schokoladeneis aus Mandelmilch, das beim Eiswettbewerb «Goldener Stanitzel» mit Gold ausgezeichnet wurde. Eine gute Wahl: Selten hatten wir einen intensiveren Kakaogeschmack im Mund. Der Liebste nimmt eine Kugel «Heisse Liebe» – schmeckt genau so, wie wenn heisse Himbeeren auf Vanilleglace treffen. Man beisst auf die Kerne echter Beeren. Fazit: Man sollte auch der «Heissen Liebe» eine Goldmedaille geben.

Die Glace nach italienischer Art ist auf dem Vormarsch. Aber nicht überall, wo «hausgemacht» drauf steht, sind auch natürliche Zutaten drin. Bild: Artur Debat

Das Café La Vela am Rorschacher Hafen geniesst einen guten Ruf mit seinen hausgemachten sizilianischen Patisserien. Leider überzeugen die Glaces nicht. Wir wählen die hellorange Sorte Mandarino, die mit kandierten Fruchtstücken versetzt ist. Der Geschmack ist penetrant künstlich, die Glace viel zu süss und nicht cremig genug. Wir schaffen es nicht, dieses Zeug zu essen, es landet nach ein paar Löffeln im Abfall.

Bunte Zuckerbomben: Gelati im «La Vela». Bild: Melissa Müller

Laut einem Eistest von ZDF mit Spitzenkoch Nelson Müller verbergen sich hinter dem Schlagwort «hausgemachtes Eis» in vielen Fällen nur Zuckerbasispulver, Milchpulver und Wasser. Das ist sozusagen die Basis für Glace. Fertigpasten mit Geschmacksrichtungen wie Ananas oder Amarena sorgen für den Unterschied.

Gemäss einer Zutatenliste des «La Vela» werden die Gelati unter anderem mit Milchpulver, Verdickungsmittel, natürlichen Aromen und Fruchtverdicker hergestellt. Der unangenehme Nachgeschmack bleibt hartnäckig lang auf der Zunge.

Man erkennt’s an der Schlage. Wo es eine hat, sollte man anstehen. Die Wartezeit lohnt sich. Zum Beispiel vor der kleinen Gelateria Vorrei, die italienisches Flair in die Neugasse zaubert. Ivan Bertoli präsentiert 24 Sorten Glace. Bei ihm wird Gelato traditionell gespachtelt und nicht in Kugeln geformt. Dadurch entweicht mehr Luft aus der Glace, und der Geschmack wird intensiver.

Ivan Bertoli von der Gelateria Vorrei spachtelt Glace aus dem Piemont auf die Waffel. Bild: Michel Canonica

Das Produkt wird in Domodossola im Piemont hergestellt und alle zwei Wochen nach St.Gallen transportiert. Für 20 Franken kann man ein halbes Kilo kaufen. Zu empfehlen ist die Haselnussglace. Vermutlich wurden die Nüsse sorgfältig geröstet, denn damit steht und fällt das Aroma. Auch die Pistazienglace schmeckt angenehm nussig. Sie hat, wie auch die Bananenglace, eine naturbelassene bräunliche Farbe. Ein gutes Zeichen: Eine sattgrüne Farbe wäre ein Hinweis auf künstliche Farbstoffe. Was in der Gelateria Vorrei insgesamt geboten wird, beschert uns zwar keine Gelato-Ekstase, ist aber grundsolide Qualität, die dem Gaumen schmeichelt.

«Löffel rein und glücklich sein», steht an Sepp’s Glacestand am Hafen in Goldach. «Meine Mangoglace müssen Sie unbedingt probieren, die ist der Oberhammer», sagt der Betreiber, ein älterer Herr mit Schnauz. Das ist nicht übertrieben: Sepp's Glace ist aromatisch und fruchtig-säuerlich – ohne muffigen Beigeschmack, den es bei Mangoglace manchmal hat. Man muss die Köstlichkeit am Automaten kaufen, für 4.50 Franken pro Becher. Leider bietet Sepp Rüthemann keine Waffel an, die den Genuss abfallfrei halten würde.

Sepp Rüthemann hält sein Glacerezept geheim. Bild: Melissa Müller

Er stellt die Glaces in Rorschacherberg mit seinem Schwiegersohn her – «aus frischer Milch der Molkerei Fuchs». Er nehme so wenig Zucker wie möglich und frische Früchte aus der Region. Weiter lässt sich der Gelatiere nicht in die Karten blicken, «das Rezept ist geheim».

Unser vierköpfiges Testteam ist jedenfalls ab dem ersten Löffel auf Wolke sieben. Die Kommentare: «Diese Vanille ist aussergewöhnlich gut», «das Schokoladeneis ist cremig wie Mousse au Chocolat» und «bei Pistazieneis trennt sich der Spreu vom Weizen. Das hier ist die beste Pistazien­glace, die ich jemals hatte».

