Gewinner und Verlierer der St.Galler Stadtparlamentswahlen: Grün bleibt im Trend, FDP und SVP müssen zittern Am 27. September wird das St.Galler Stadtparlament neu gewählt. Es gibt Hinweise darauf, wer am Sonntag jubeln und wer klagen wird. Da ist zum einen der Trend aus den National- und Kantonsratswahlen. Auswirkungen andere Faktoren wie der Coronakrise oder einer hohen Stimmbeteiligung sind schwerer einzuschätzen. Reto Voneschen 23.09.2020, 05.00 Uhr

Eine ganze Batterie Wahlplakate vor einem Haus auf dem Rosenberg. Die politische Ausrichtung der Hausbewohnerinnen und Hausbewohner ist damit auch klar. Bild: PD

In St.Gallen segeln die Parlamentswahlen diesmal stark im Windschatten der Wahlen fürs Stadtpräsidium und den Stadtrat. Während um die fünf Sitze in der Exekutive öffentlich gekämpft und mobilisiert wird, ist von einer Auseinandersetzung um die 63 Sitze in der Legislative wenig zu spüren.

Zwar waren auch die Kandidierenden fürs Parlament mit Standaktionen und Plakaten im öffentlichen Raum präsent. Einen Kampf um Sachthemen gab es aber kaum. Ausnahme war eine Podiumsdiskussion über Visionen für die Stadt St.Gallen im Kulturzentrum Palace.

Linksgrüner und bürgerlicher Block, dazwischen die Grünliberalen

Die mehrheitlich leisen Töne im Parlamentswahlkampf überraschen. Links wie rechts der Mitte geht es nämlich um viel: Die Akzente in der Stadtpolitik der kommenden vier Jahre werden massgeblich von der Zusammensetzung des Parlaments geprägt. Und die Mehrheitsverhältnisse sind heute sehr, sehr knapp.

Bei den Wahlen vor vier Jahren hat der links-grüne Block (SP, Juso, Politische Frauengruppe, Grüne, Junge Grüne) auf 27 Sitze zugelegt. Die Bürgerlichen (FDP, CVP/EVP, SVP) kommen seither auf 31 Sitze. «Zünglein an der Waage» sind die Grünliberalen mit fünf Sitzen: Auf die Seite, auf die sie sich schlagen, fällt die Mehrheit.

Der radikale Kurswechsel nach links blieb aus

«Konsequent links-grüne Politik» sei so nicht möglich. Dafür brauche es eine Mehrheit von Linken und Grünen, sagte Daniel Kehl, Fraktionspräsident von SP, Juso und PFG, auf dem Podium im Palace. Er wirkte ernüchtert: Die Hoffnungen auf eine grundsätzliche Kehrtwende in der Stadtpolitik, die man sich links der Mitte nach dem Wahlerfolg 2016 gemacht hatte, wurden seither immer wieder enttäuscht.

Das einzige Podium zu den Stadtparlamentswahlen im Kulturzentrum Palace mit (von links) Patrik Angehrn (CVP), Jacqueline Gasser-Beck (GLP) und Daniel Kehl (SP). Bild: Michel Canonica (17.9.2020)

Bei grünen oder Umweltthemen gibt es heute dank der Grünliberalen im Stadtparlament tatsächlich Mehrheiten für linke Anliegen. In der Sozial- und Finanzpolitik ist das aber kaum der Fall. Konkretes Beispiel ist die Steuersenkung 2018 um drei Prozent, bei der sich die Bürgerlichen mit grünliberaler Hilfe durchsetzten konnten.

Je zwei Sitzgewinne für Grüne und Grünliberale sind realistisch

Am kommenden Sonntag sind bei den Stadtparlamentswahlen weitere Verschiebungen von Sitzen zu Grünen und Grünliberalen hin wahrscheinlich. Die Hoffnungen von Grünen/Jungen Grünen sowie Grünliberalen auf je zwei Sitzgewinne sind durchaus realistisch, wenn man die Veränderungen der Stimmanteile bei den letzten National- und Kantonsratswahlen anschaut.

Der Trend dieser Wahlgänge ist bei den folgenden Stadtwahlen immer spürbar. Dabei schwächt er sich normalerweise aber von Wahl zu Wahl weiter ab. Das erklärt, wieso auf städtischer Ebene die Zahl der Mandate, die sich zwischen den Blöcken verschieben, normalerweise relativ klein ist. Und Hinweise auf einen links-grünen Erdrutsch, der diesem Lager die fünf Sitze bringen würde, die es für die absolute Mehrheit brauchen würde, gibt es derzeit nicht wirklich.

Vor allem das Formtief der SP, die bei National- wie Kantonsratswahlen Stimmanteile verloren hat, spricht dagegen. Mit etwas Glück kommen Genossinnen und Genossen am Sonntag ohne Sitzverlust über die Bühne; dass sie aber aus heiterem Himmel massiv zulegen können, glaubt niemand im Kreis langjähriger Beobachter der Politszene der Stadt St.Gallen.

SVP wird verlieren - nicht zuletzt wegen der kleinen Liste

Ziemlich sicher auf Sitzverluste einstellen muss sich die SVP. Sie liegt in der Kantonshauptstadt seit längerem nicht mehr im Trend und wartet diesmal auch noch mit einer zahlenmässig überraschend schwachen Liste mit gerade einmal 14 Kandidierenden auf.

Treffen dürfte es auch die FDP, die bei den Kantonsratswahlen vom 8. März in der Stadt eingebrochen ist. Ob die CVP ebenfalls gerupft wird, ist schwerer vorhersehbar: Die Anzeichen sind widersprüchlich, ein Sitzverlust liegt aber im Bereich des Möglichen.

Wie wichtig ist die Klimafrage noch?

Bei den Wahlen vom Sonntag gibt es allerdings auch einige Faktoren, deren Auswirkungen schwer bis gar nicht vorhersehbar sind. So geht die Prognose, dass Grün weiterhin im Trend liegt, natürlich von der Annahme aus, dass der Klimawandel für viele Wahlberechtigte weiterhin ein zentrales Thema ist.

Die Klimajugend demonstriert Mitte Juni vor einer Sitzung des St.Galler Stadtparlaments.

Bild: Nik Roth (16.6.2020)

Vermutlich ist das so, mit letzter Sicherheit lässt sich das aber nicht sagen. Immerhin ist die Klimabewegung in St.Gallen seit dem Frühling gerade auch unter dem Eindruck der Coronakrise etwas in der Versenkung verschwunden.

Wie wirken sich die Folgen des Coronavirus aus?

Ebenfalls schwer abschätzbar ist, wie sich die Coronapandemie auf die Stadtsanktgaller Wahlen auswirken wird. Es gibt Kommentatoren, die glauben, dass das Virus und vor allem seine wirtschaftlichen Auswirkungen der FDP wieder Auftrieb geben könnten.

Der Anti-Corona-Lockdown vom Frühling war für viele Gewerbebetriebe in der Stadt St.Gallen ein tiefgreifender Einschnitt. Bild: Urs Bucher (2.4.2020)

Weil viele Wählerinnen und Wähler dieser Partei die Wirtschaftskompetenz zusprechen, die zur Überwindung der Coronafolgen wichtig ist. Ob dieser Mechanismus in der eher links-grünen Stadt wirklich spielt? Es gibt gute Gründe, das zu bezweifeln. Endgültige Gewissheit darüber haben wir aber erst am Wahlabend.

Hohe Stimmbeteiligung: Gefährlich für Kleinparteien

Ein Unsicherheitsfaktor für den Wahlausgang ist die hohe Stimmbeteiligung. Parteien, die ihre Wählerschaft dank umstrittener Abstimmungsvorlagen gut mobilisieren können, werden profitieren. Jene, denen das nicht gelingt, müssen mit Sitzverlusten rechnen. Allerdings: Die Beteiligung an den diesjährigen Stadtparlamentswahlen wird im Sog kontroverser eidgenössischer Abstimmungsvorlagen zwar höher sein als auch schon, aber nie die Höhe wie bei den Sachgeschäften erreichen.

Gefährlich ist eine hohe Beteiligung in erster Linie für Kleinparteien mit stabiler Stammwählerschaft. Diese reicht angesichts der allgemein höheren Stimmenzahlen allenfalls nicht aus, um alle bisherigen Sitze zu halten. Die EVP etwa hat diese Erfahrung 2016 im Kantonsrat gemacht. Die Politische Frauengruppe (PFG) dürfte diesbezüglich weniger gefährdet sein: Sie hat 2016 fast zwei Mandate erobert, verfügt also über ein Stimmenpolster.