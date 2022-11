Rorschacherberg: Gewerbeschau findet wieder statt

Gewerbeschau Nach sieben Jahren Pause: Messe am Berg in Rorschacherberg findet wieder statt Ein bisschen Geduld braucht es noch, aber, die Messe am Berg kehrt vom 17. bis 19. November 2023 in die Mehrzweckhalle Rorschacherberg zurück. Erwartet werden 50 Aussteller, die ihr vielfältiges Angebot präsentieren. Die Wuga in Goldach hingegen hat keine Zukunft. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Letztmals wurde die Messe am Berg in Rorschacherberg im Jahr 2016 eröffnet. Bild: Pascal Huber

Entgegen dem Trend, dass es Gewerbeausstellungen zunehmend schwer haben, Aussteller und Massen zu mobilisieren, ist die Messe am Berg jeweils rasch ausgebucht. So auch im Juni 2020, als sich das Dorf bereits auf die Gewerbeschau im November freute. Daraus wurde aber nichts; Unsicherheiten im Zusammenhang mit Coronamassnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen des damaligen Lockdowns für die ausstellenden Gewerbebetriebe verhinderten die Durchführung.

Und auch die dann neu auf 2021 angesetzte Messe am Berg wurde abgesagt, weil trotz Öffnungsschritten des Bundesrates die Rahmenbedingungen für die Durchführung einer Publikumsmesse nach wie vor zu unsicher war. Zudem wären Abstands- und Kontaktbeschränkungen für die ehrenamtlichen Organisatoren kaum realisierbar gewesen.

Siebenjährige Durststrecke geht zu Ende

Nun kehrt die Messe am Berg vom 17. bis 19. November 2023 in die Mehrzweckhalle Rorschacherberg zurück. Die regionale Gewerbeausstellung wird erstmals unter dem Mantel des Gewerbe Region Rorschach, der seit März 2021 vereinigten Gewerbevereine Rorschacherberg und Rorschach, organisiert. Der GV Rorschach feiert übrigens im «Messejahr» 2023 sein 325-Jahr-Jubiläum; mit dem Zusammenzug der Einzelzünfte zum ersten grösseren Verbund kleinerer Organisationen am 23. Februar 1698 entstand der älteste Gewerbeverein der Schweiz. Aktuelle Präsidentin vom Gewerbe Region Rorschach ist Corina Hirzel, Inhaberin des Blumengeschäfts Vergiss mein nicht im Rorschacherberg.

Wenn die Messe am Berg im kommenden Jahr ihre Tore öffnet, geht also eine siebenjährige Durststrecke zu Ende. Für die bevorstehende Messe haben die Ausstellenden die Möglichkeit erhalten, die bereits gebuchte Standfläche zu bestätigen. Freie Ausstellflächen werden danach den Mitgliedern des Gewerbevereins angeboten.

Pascal Rüegg übernimmt das OK-Präsidium

Zwei Wechsel gibt es gemäss Mitteilung im OK der Messe am Berg. Der bisherige Werbechef Pascal Rüegg übernimmt das Präsidium und Natascha Isler das Ressort Finanzen. Ansonsten werde das eingespielte OK zusammenbleiben und fast nahtlos an die bereits weit fortgeschrittene Planung für die ausgefallene Messe ansetzen können.

Pascal Rüegg, OK-Präsident Messe am Berg. Bild: PD

Die Messe am Berg 2023 wird laut Pascal Huber, verantwortlich für Marketing und PR, erneut eine regionale Publikumsmesse sein, die mit einem attraktiven Rahmen- und Unterhaltungsprogramm gespickt ist. Rund 50 Aussteller präsentieren ihr vielfältiges Angebot und pflegen den persönlichen Kontakt. «Der Rhythmus von drei bis fünf Jahren hat sich bewährt. Es hat sich gezeigt, dass nach dieser Zeit das Interesse an einer regionalen Gewerbemesse sowohl bei Ausstellern als auch der Bevölkerung sehr gross ist», sagt OK-Präsident Rüegg auf die anstehende Grossveranstaltung.

Wuga in Goldach ist definitiv «gestorben»

Eine der grössten und beliebtesten Gewerbeschauen in der Region am See war über Jahrzehnte die Wuga in Goldach. Letztmals fand sie 2015 statt. Mindestens 50 Aussteller hätte es gebraucht, damit die Wuga erneut hätte stattfinden können. Ein letzter Aufruf scheiterte im Juni 2018, als sich nur 30 Aussteller meldeten. Eine weitere Wuga wird es nach Auskunft des damaligen OK-Chefs Andreas Grüter nicht mehr geben. Er sagt:

Andreas Grüter. Bild: rtl

«Das OK hat sich zwischenzeitlich aufgelöst. Auch das Messeinventar wurde verkauft.»

Wer also die Wuga wieder zum Leben erwecken möchte, der muss wieder bei null beginnen. Und wie sieht es in Rorschach aus? Wieder eine Messe durchzuführen, ähnlich wie im Herbst 2000, als zum 300-Jahr-Jubiläum des Gewerbevereins Rorschach die «Exposee – Messe am See» stattfand, wäre durchaus vorstellbar, ist aus Gwerblerkreisen zu hören.

