Quartierladen: Elitas Lebensmittelladen hat in Rorschach eröffnet

Gewerbe Lettin eröffnet in Rorschach einen Quartierladen mit ausländischen und einheimischen Spezialitäten Der neue Quartierladen von Elita Engeleite setzt vor allem auf das breite Angebot aus fernen Ländern. Von russischer Lackmann-Wurst bis zu kroatischem Cevapcici ist dort alles zu finden. Die Inhaberin setzt auch auf lokale und nachhaltige Schweizer Produkte. Joshua Lindenmann 04.02.2022, 16.30 Uhr

Elita Engeleite ist Inhaberin des neuen Quartierladens in Rorschach. Bild: Joshua Lindenmann

Kürzlich hat in Rorschach an der Eisenbahnstrasse 29 «Elitas Lebensmittelladen» eröffnet, dort wo früher das afrikanische Gemischtwarengeschäft Hafsa war. Geführt wird der Quartierladen von Elita Engeleite. Die gebürtige Lettin lebt schon seit zehn Jahren in der Schweiz, davon sechs Jahre in Rorschach. Als die Besitzerin des vorherigen Lebensmittelladens gesundheitlich gezwungenermassen in den Ruhestand ging und der Laden zum Verkauf stand, entschied sie sich sogleich den Laden zu übernehmen.

«Es war eine Fünf-Minuten-Entscheidung.»

Die 61-Jährige lebte zuvor 20 Jahre in Deutschland und hat eine Lehre als Verkäuferin absolviert, sowie einen Hintergrund in der Gastronomie. Sie möge den Menschenkontakt sehr, sagt Engeleite während der Führung durch den Laden. Im kleinen, aber vielseitigen Laden gibt es so gut wie alles zu kaufen. Von Katzenfutter über Deos bis hin zu Putzmittel ist für alle etwas dabei. Besonders ins Auge fallen dabei die Eier, die von der Popp Obst- und Eierfarm im nahegelegenen Steinach stammen. Auch das Brot stammt aus der in St.Georgen gelegen Spezialitätenbäckerei Weder, wird aber frisch im ladeneigenen Backofen gebacken und kann jederzeit vorbestellt werden.

Speisen und Leute aus aller Welt

Ebenfalls steht sie mit dem Kaffeeröster Thomas Hirt in Kontakt, von dem sie bald verschiedene Bohnen aus Indien, Mexiko und Brasilien beziehen und im Laden anbieten will. Auch sonst erinnert der Laden oft an ferne Länder. Findet man hier doch zahlreiche russische Spezialitäten, darunter eingelegte Gurken, Lackmann-Wurst und Kaviar. Eine türkische Ecke findet man ebenfalls, mit zahlreichen Halal-Produkten und Gewürzen. Auch eine kleine asiatische Ecke ist vorhanden, überwiegend von Nudeln besetzt.

Die russischen Spezialitäten sind nicht etwa der Nähe zu ihrem Heimatland geschuldet, sondern viel mehr an die lokale Demografie angepasst. Findet man doch laut Engeleites Aussage im Quartier einige Russen, Türken und Immigranten aus dem Balkanblock. Es hat jedoch auch eine Vielzahl an Seniorinnen und Senioren, die aktuell ihre Hauptkundschaft sind. Sie habe versucht, ihr Angebot an die Kundschaft vor Ort anzupassen. Aber sie probiere auch einfach gern aus und schaue, ob neue Lebensmittel bei der Kundenschaft ankommen oder nicht.

Konkurrenz von der Migros

Oftmals haben Quartierläden Mühe sich zu behaupten, vor allem mit dem steigenden Druck zahlreicher Grossverteiler. Nur zwei Strassen entfernt von «Elitas Lebensmittelladen» befindet sich eine Migros. Darum macht sich Engeleite aber wenige Sorgen: Die Kunden schätzten es, wenn sie für den Einkauf nicht den Hügel hoch müssen. «Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass ich eine der wenigen bin in der Gegend, die am Sonntag offen hat», meint sie zuversichtlich.

«Elitas Lebensmittelladen» ist täglich von 8 bis 14 und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag bis 17 Uhr.