Coiffeursalon Da Luca feiert sein 20-jähriges Bestehen

Gewerbe «Ich bin für diesen Job geboren»: Der Rorschacher Coiffeur Luca Tempesta feiert das 20-jährige Bestehen seines Salons Vor 33 Jahren wanderte Luca Tempesta von seiner Heimat in Apulien nach Rorschach aus. Warum er es nicht bereut, die Adria gegen den Bodensee eingetauscht zu haben, und was besonders italienisch an seinem Coiffeursalon «Da Luca» ist, zeigt sich ein Besuch. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Luca Tempesta mit seiner Mitarbeiterin Katy La Vaccara im «Da Luca». Bild: Reto Martin

Im Schaufenster des «Da Luca» an der Signalstrasse 26 in Rorschach steht eine Miniaturvespa. Betritt man den von aussen eher unscheinbaren Coiffeursalon, fühlt man sich schon fast wie im Urlaub. Italienische Musik läuft zwar nicht, aber das tut dem italienischen Flair keinen Abbruch: Eine italienische Kaffeemaschine rattert im Hintergrund, während man mit mindestens einem herzlichen «Ciao» begrüsst wird, gefolgt von einem nicht minder lauten «Bello» oder «Bella».

Bei Luca Tempesta, Inhaber des Coiffeursalons Da Luca, wirkt diese Begrüssung jedoch keineswegs floskelhaft. Im Gegenteil: Man fühlt sich direkt willkommen. Der italienische Kaffee, den man daraufhin angeboten bekommt, trägt sein Übriges zum Wohlbefinden bei. Im «Da Luca» ist es daher auch nicht weit hergeholt, von einem «Little Italy» zu sprechen – italienisches Lebensgefühl inmitten von Rorschach.

Jubiläumsapéro für seine Kunden

33 Jahre ist es her, seit der Barbiere seine Heimat in Sannicola bei Lecce in Apulien verliess, um in Rorschach sein Glück zu versuchen. Der damals 19-Jährige hatte nicht mehr als ein paar Lire dabei, heute ist er stolzer Inhaber eines erfolgreichen Coiffeursalons. Und das seit nunmehr 20 Jahren.

Diese Tatsache macht Luca Tempesta sichtlich stolz. Stolz ist er auch auf seine Familie, die aus zwei erwachsenen Töchtern und einem zwölfjährigen Sohn besteht. Für Tempesta ist Familie aber weit mehr als das. Seine Kundschaft sei für ihn ebenfalls wie eine Familie, sagt er strahlend. Tempesta ist überzeugt davon, dass er auch in Apulien Coiffeur geworden wäre. Er ist Coiffeur aus Leidenschaft. Tempesta sagt:

«Ich arbeite Tag und Nacht, aber immer mit einem Lachen und mit ganz viel Herz. Ich bin für diesen Job geboren.»

Am 8. September 2002 eröffnete er sein «Da Luca». Gefeiert wird dieses Jahr allerdings erst am kommenden Samstag. Das sei bewusst so gewählt worden, um möglichst viele Kundinnen und Kunden an seiner Jubiläumsfeier im «Da Luca» begrüssen zu können. Der Inhaber freue sich aber über alle, die am Samstag zwischen 7.30 und 17 Uhr den Weg in seinen Salon finden würden.

Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es einen Apéro. Für das Jubiläum sind nebst Getränken auch Bratwürste und italienisches Süssgebäck geplant. «Es wird eine gute Kombination aus italienischem und schweizerischem Essen geben.»

Mit den Jubiläumsfeierlichkeiten wolle er seinen treuen Stammkundinnen und Stammkunden etwas zurückgeben und sich bedanken. Noch vor fünf Jahren war er nicht sicher, ob es ein 20-Jahr-Jubiläum geben wird. Umso glücklicher ist er nun kurz vor den Jubiläumsfeierlichkeiten. Tempesta sagt: «Ich glaube an dieses Unternehmen und hoffe, dass es noch lange so weitergeht.»

Eine diverse Kundschaft

Unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird Italienisch gesprochen. Tempesta arbeitet an diesem Tag zusammen mit seiner Angestellten Katy La Vaccara, die für die weibliche Kundschaft zuständig ist. Tempesta selbst frisiert gerade einen männlichen Kunden. In wenigen Minuten hat er sein Werk beendet. Der Kunde ist zufrieden mit dem italienischen Schnitt.

Luca Tempesta ist spezialisiert auf Herrenschnitte. Bild: Reto Martin

Im «Da Luca» wird neben Damen- und Herrenschnitten auch Pflege bis hin zu besonderen Frisuren angeboten. Dabei achtet der Inhaber darauf, seine, wie er es nennt, «italienische Linie» zu wahren. Tempesta ist es wichtig, sich dadurch in gewisser Weise von seiner Konkurrenz abzuheben. Er sagt:

«Ich habe meinen eigenen Stil und meine eigene Linie, die ich verfolge.»

Die Kundschaft im «Da Luca» ist divers. Von Kindern ab einem Monat bis hin zu 100-Jährigen habe er schon jeden frisiert, erzählt Tempesta. Ausserdem hat der Coiffeur sein Einzugsgebiet schon lange über die Grenzen Rorschachs und St.Gallens ausgeweitet. Aus Bern, Zürich und auch aus Österreich begrüsst Tempesta regelmässig Kundinnen und Kunden.

Auf die Frage, ob ihm die ganze Arbeit nicht ab und an zu viel werde, verneint Tempesta. Auch wenn er gerade gefühlte 200 Prozent arbeite, tue er dies dennoch jeden Tag aufs Neue mit viel Herzblut. Trotzdem sucht das «Da Luca» gerade Unterstützung und bietet eine Stelle ab 50 Prozent an.

