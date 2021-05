Gewerbe Diese drei Firmen ziehen neben die Aepli Metallbau AG auf die Sommerau in Gossau – zwei davon kehren dafür der Stadt St.Gallen den Rücken Lange war es ein Geheimnis, welche Unternehmen sich eine Parzelle auf der Sommerau gesichert haben. Nun ist klar, dass Roman Aepli der Huber Kunststoff AG, der Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung sowie der Gema Switzerland GmbH Grundstücke verkauft hat. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Perrine Woodtli 03.05.2021, 05.00 Uhr

Auf der Sommerau Nord in Gossau werden sich vier Unternehmen ansiedeln. Bild: Ralph Ribi (30. April 2021)

Fast exakt zwei Jahre ist es her, seit bekannt wurde, dass Roman Aepli die Sommerau Nord der Genossenschaft Migros Ostschweiz abgekauft hat. Seither hat der Verwaltungsratspräsident der Aepli Metallbau AG, der Ende 2020 die Geschäftsleitung der Firma abgab, das Neubauprojekt des Gossauer Fassaden- und Metallbauers vorangetrieben. Die Aepli Metallbau AG plant auf der rund 100'000 Quadratmeter grossen Sommerau ihren neuen Firmensitz.

Welche Unternehmen sonst noch auf das Gewerbe- und Industrieareal, das in fünf Baufelder aufgeteilt wurde, ziehen, darüber wurde lange Stillschweigen bewahren. Nun ist klar, wer sich ein Stück vom Kuchen ergattern konnte, wie die Handänderungen der Stadt Gossau verraten.

Insgesamt 34'000 Quadratmeter an andere Firmen verkauft

Nebst der Aepli Metallbau AG werden sich auch die Huber Kunststoff AG, die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung und die Gema Switzerland GmbH im Nordwesten Gossaus niederlassen. Auf dem grössten Baufeld mit 35'000 Quadratmetern wird der neue Firmensitz der Aepli Metallbau AG realisiert. Das zweitgrösste Grundstück mit 20'000 Quadratmetern hat sich die Gema Switzerland GmbH gesichert.

Die Huber Kunststoff AG hat 10'000 Quadratmeter erworben, die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung 4000 Quadratmeter. Das fünfte Grundstück in der Grösse von 6000 Quadratmetern bleibt als Reserve im Besitz der Aepli Invest AG. Rund 23'000 Quadratmeter sind als Freihalteflächen und Grünzonen ausgeschieden.

Arbeitsplätze als Kriterium

Roman Aepli hatte die Qual der Wahl. Rund viermal so viele Firmen, wie er berücksichtigen konnte, hatten sich für ein Stück Sommerau beworben. Einige Unternehmen hätten ihre Bewerbung bereits bei der Migros eingereicht. Aber auch noch nach dem Landverkauf an ihn seien immer wieder Bewerbungen – grösstenteils aus der Ostschweiz – eingegangen, sagt Roman Aepli.

«Ich habe in den vergangenen zwei Jahren laufend Telefonate mit Firmen geführt, die auf der Suche nach Boden waren.»

Roman Aepli hat die Sommerau Nord in Gossau gekauft. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (22. Mai 2015)

Wieso hat er sich genau für diese drei Firmen entschieden? Er habe, sagt Aepli, regionale Unternehmen berücksichtigen wollen. «Mir war auch wichtig, dass die Firmen Arbeitsplätze bringen und nicht einfach ein Lagerhaus bauen.» Insgesamt gebe es auf der Sommerau nun künftig zwischen 500 und 600 Arbeitsplätze.

Er habe zudem jene Firmen berücksichtigt, die sich bereits bei der Migros beworben hatten. Er sei sehr glücklich mit der Auswahl. Über die Höhe der einzelnen Verkaufspreise sagt Aepli – wenig überraschend – nichts.

Aepli Metallbau AG will ab Juni bauen

Glücklich dürfte Roman Aepli auch darüber sein, dass es beim Aepli-Neubau schon bald losgehen soll. Die Einsprachen, die im Herbst gegen das Projekt eingingen, seien inzwischen bereinigt. Aepli rechnet damit, dass Anfang Juni die Baubewilligung eintrifft und die Arbeiten Mitte Juni starten können. Gegen die Erschliessung des Areals sei nach wie vor eine Einsprache hängig, man befinde sich aber «auf gutem Weg».

Auf der Sommerau Nord haben im April die Arbeiten für die Langsamverkehrsanbindung begonnen. Bild: Ralph Ribi (30. April 2021)

Im April sind die Arbeiten für die Langsamverkehrsanbindung gestartet. Im Sommer sollen die Arbeiten für die interne Arealerschliessung und jene des Bundesamtes für Strassen (Astra) für die neue Verkehrsführung beginnen. Ende September wird laut Aepli zudem die Fussgänger- und Velobrücke über die SBB-Linie gebaut.

Bereits 2014 Interesse gezeigt

10'000 Quadratmeter hat die Huber Kunststoff AG ergattert. Sie befindet sich bereits heute in Gossau, und zwar an der Hofmattstrasse in unmittelbarer Nähe zum heutigen Sitz der Aepli Metallbau AG. Interessiert an einem Stück Sommerau war Geschäftsführer Reto Huber bereits, als die IG Sommerau 2014 das Grundstück der Genossenschaft Migros Ostschweiz verkauft hatte. Konkret sei das Interesse aber erst 2018 geworden, als die Migros den Weiterverkauf des gesamten Grundstücks an Roman Aepli beschlossen habe.

Reto Huber, Geschäftsführer Huber Kunststoff AG. Bild: PD

Nun, einige Jahre später, sei er sehr froh, dass man die Parzelle endlich erwerben konnte. «Damit ist die Zukunft der Huber Kunststoff AG langfristig abgesichert», sagt Huber.

«Industriebauland ist in der Region und vor allem in Gossau in dieser Grösse absolute Mangelware.»

Die Huber Kunststoff AG wolle ihr zukünftiges Wachstum in der nahen Region sicherstellen. «Dass uns dies in unserer Heimatstadt Gossau gelungen ist, freut uns und unsere Mitarbeitenden umso mehr.» Die Verkehrsanbindung der Sommerau sei «hervorragend». «Die Logistikprozesse werden vereinfacht und der LKW-Verkehr in Gossau, der durch uns und unsere Partner verursacht wird, wird reduziert.»

Was genau das Unternehmen auf der Sommerau realisiert, ist noch nicht klar. Ob die Firma komplett dorthin zügelt und dort ihr neuer Hauptsitz entsteht, sei «absolut möglich, jedoch noch nicht fixiert». Bislang gebe es erst eine Grobstudie und aktuell noch mehrere Varianten für einen Neubau, sagt Huber. Dementsprechend gebe es auch noch keinen konkreten Terminplan und auch die Kosten seien noch nicht definiert.

«Bereits sicher ist aber, dass wir den Neubau nicht aus unserer Portokasse bezahlen werden können.»

Das Industriegebiet liegt direkt an der Autobahn A1. Bild: Ralph Ribi (30. April 2021)

Metzgerei-Genossenschaft will spätestens 2023 einziehen

Mit 4000 Quadratmetern die kleinste Parzelle hat sich die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung gesichert. Diese handelt mit Fleisch, Schlachtvieh sowie Non-Food-Artikeln für den Bedarf der Metzgereifachgeschäfte. Auch sie hätten bereits vor einigen Jahren ihr Interessen an der Sommerau bekundet, damals noch bei der Migros Ostschweiz, sagt Genossenschaftspräsident Hansjörg Eckert.

Hansjörg Eckert, Präsident der Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung. Bild: PD

Nach der langjährigen Suche nach einer geeigneten Bauparzelle sei man nun froh über den Kauf. In der Umgebung von St.Gallen seien Bauparzellen Mangelware.

Die Genossenschaft will in absehbarer Zeit von St.Gallen nach Gossau zügeln. Sie plant auf der Sommerau ein neues Metzgercenter als Ersatz für den heutigen Geschäftssitz, der an der Rorschacherstrasse hinter dem Blutspendezentrum in St.Fiden liegt. Dort habe man keinen Platz mehr, um zu erweitern. Eckert sagt:

«Für unsere Kunden, die Metzgereifachgeschäfte, liegt unser künftiger Neubau zudem ideal an der Ein- und Ausfahrt der A1.»

Im April 2021 haben die Genossenschafter laut Eckert den Baukredit bewilligt. Zahlen nennt er keine. Vor den Sommerferien soll die Baueingabe an die Stadt Gossau erfolgen. Ziel sei es, im Spätsommer die Baubewilligung zu erhalten, damit im Herbst die Arbeitsvergaben starten können. Ende 2021 sollen dann die Bauarbeiten beginnen. Ende 2022 oder Anfang 2023 soll der Neubau bezogen werden.

Lange Suche nach 20'000 Quadratmetern

Auch die Gema Switzerland GmbH, die sich auf Pulverbeschichtungen spezialisiert hat, will bereits in ein paar Monaten das Baugesuch einreichen, und zwar im Herbst, wie Bruno Egger, Manager Global Operations, sagt. Derzeit arbeite man das Vorprojekt aus.

Bruno Egger, Manager Global Operations bei der Gema Switzerland GmbH. PD

Das Unternehmen hatte bereits seit vielen Jahren Interesse an der Sommerau, dementsprechend sei man nun natürlich froh, dass alles unter Dach und Fach sei, so Egger. Es sei nicht einfach, 20'000 Quadratmeter Bauland in der Region zu finden. Vor allem solches, das nicht im Baurecht abgegeben werde, sondern zum Verkauf stehe. «Das gibt es nicht wie Sand am Meer.» Die Sommerau sei bestens gelegen, sagt Egger.

«Es ist nahe an der Autobahn, bietet ÖV-Anschlüsse und in einigen Jahren vielleicht auch eine S-Bahn-Haltestelle.»

Die Gema Switzerland GmbH befindet sich heute in Winkeln. Wie die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung wird auch sie die Stadt St.Gallen verlassen, sobald der Neubau bezugsbereit ist.