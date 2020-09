Gewaltdelikt mit Bratpfanne in St.Gallen: Staatsanwaltschaft will Strafuntersuchung gegen zwei Polizisten eröffnen Bluttat in St.Gallen: Die Anklagekammer St.Gallen soll entscheiden, ob gegen zwei Stadtpolizisten ein Verfahren eröffnet wird. Die zwei Polizisten haben Anfang September den Täter erschossen, der eine 46-jährige Frau in ihrer Wohnung brutal erschlagen hat. 24.09.2020, 11.14 Uhr

Grosseinsatz an der Speicherstrasse.

Bild: Raphael Rohner

(2. September 2020)

(dar) Anfang September drang ein 22-jähriger Mann in die Wohnung einer Frau ein und schlug brutal mit einer Bratpfanne aus ihrem Haushalt auf sie ein. Einsatzkräfte der Polizei schossen auf den Täter. Der Täter verstarb noch am Tatort, die Frau später im Spital. Jetzt will die Staatsanwaltschaft St.Gallen den Vorfall untersuchen lassen und ein Strafverfahren gegen die zwei Beamten eröffnen, wie das Regionaljournal Ostschweiz berichtet.