Rapperswil-Jona: Polizei findet 32-jährige Frau tot in Wohnung

Tötungsdelikt in Rapperswil-Jona: Polizei findet Leiche von 32-jähriger Frau in Wohnung – Ehemann wird festgenommen

Die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen hat am Samstag eine Meldung über ein Tötungsdelikt in einer Wohnung in Rapperswil-Jona erhalten. Eine 32-jährige Kosovarin wurde daraufhin tot aufgefunden. Ihr 35-jähriger Ehemann wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt.