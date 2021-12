Streit um Maskenpflicht: Frau schlägt Polizist in St.Gallen

Gewalt Streit um Maskenpflicht: Frau traktiert Polizist in St.Gallen mit Faustschlägen Am Dienstagabend hat eine 51-jährige Frau einen Polizisten der Stadtpolizei St.Gallen tätlich angegriffen. Die Frau war zuvor ohne Maske in einem Geschäft unterwegs gewesen und wollte ihre Personalien nicht bekannt geben. 08.12.2021, 14.45 Uhr

Die Frau wurde nach den Faustschlägen in Handfesseln gelegt – nun wird sie angezeigt. Symbolbild: Stapo SG

Am Dienstagabend kurz vor 17 Uhr wurde die Stadtpolizei in ein Geschäft in der St.Galler Innenstadt gerufen. Dort trafen die beiden Polizisten zwei aufgebrachte Frauen sowie den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung der Polizei heisst.