St.Gallen: Wie häufig sind Messer im Ausgang?

Gewalt «Messer braucht man sicher nicht zum Apfelschneiden in der Disco»: Woher die Messer im St.Galler Nachtleben kommen Bei mehreren Gewaltdelikten in der Stadt St.Gallen waren in den vergangenen Wochen auch Messer im Spiel. Viele bestellen sich die Waffen im Internet – manch einer will sich das Päckli gar unter den Weihnachtsbaum legen. Sandro Büchler 12.10.2021, 05.00 Uhr

Bei Personenkontrollen stellen Polizeipatrouillen in St.Gallen immer wieder Messer fest. Bild: Raphael Rohner (08. Oktober 2021)

Gebrochene Nasen, Raufereien sowie Jugendliche und junge Erwachsene, die mit Messern in ihren Hosentaschen prallen. Wie eine Reportage aus der St.Galler Innenstadt am vergangenen Wochenende zeigt, ist es vielen Partygängern im Nachtleben zunehmend unwohl. Nach zwei Todesfällen innert kurzer Zeit fragen sich viele, ob die Gewaltbereitschaft zugenommen hat.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat in der Stadt von Anfang Juli bis Ende September 40 Gewaltdelikte – darunter Raub, Körperverletzungen oder Tätlichkeiten – gezählt, wie sie vergangene Woche in einer Mitteilung schreibt. Ob es mehr Vorfälle als in anderen Jahren gebe, lasse sich erst anhand der Kriminalstatistik Ende des Jahres mit Bestimmtheit festhalten, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, beobachtet die jüngsten Gewalttaten mit Sorge. Bild: Kapo SG

«Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch von einem Anstieg auszugehen.»

Indizien, wie rau der Umgangston in St.Gallen ist, zeigen einige Strafbefehle aus den vergangenen Monaten, die dem «Tagblatt» vorliegen. Ende April etwa fuchtelt ein 31-jähriger Mazedonier vor der Baracca Bar an der Teufener Strasse mit einem Taschenmesser herum und verhält sich aggressiv. Gegen die Festnahme durch Polizeibeamte wehrt sich der Mann, tritt mit den Füssen nach dem Kopf eines Polizisten. Der 31-Jährige trägt neben dem Messer auch Marihuana und ein Kokablatt auf sich.

Im Juli nimmt die Polizei einem 54-Jährigen im Stadtzentrum ein einhändig bedienbares Messer mit automatischem Mechanismus ab. Mitte August hält eine Patrouille einen 53-Jährigen in der Stadt St.Gallen an, der ein Springmesser mit einer 9,2 Zentimeter langen Klinge auf sich trägt. «Der Erwerb und der Besitz eines solchen Messers ist verboten», schreibt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, der dem Täter im September ausgehändigt wird. Er habe das Messer vor rund zwei Jahren in einem unbekannten Waffengeschäft erworben, gibt der Mann zu Protokoll. Die beiden Männer sind dem Drogenmilieu zuzuschreiben.

An einem Sonntagabend im August packt ein 55-jähriger Spanier einen 15-Jährigen nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung am Hals. Der Jugendliche erleidet Rötungen. Der Täter wird wegen Tätlichkeiten zu einer Busse von 200 Franken verurteilt.

Jugendliche mit insgesamt acht Messern angehalten

Eine zweite, oft gestellte Frage: Sind im Nachtleben vermehrt Messer im Umlauf? Genaue Zahlen kann der Sprecher der Kantonspolizei mit Verweis auf die erst im Frühjahr 2022 veröffentlichte Kriminalstatistik noch keine geben. Hanspeter Krüsi sagt, dass Polizeipatrouillen bei Personenkontrollen immer wieder Messer oder gefährliche Gegenstände feststellen.

«Das Mitführen eines Messers gibt eine völlig falsche Sicherheit. Kommt dieses im Streit zum Einsatz, hat es fatale Folgen.»

In der Schweiz gelten Messer als verbotene Waffen, wenn sie eine Gesamtlänge von mehr als 12 Zentimetern und eine Klingenlänge von mehr als 5 Zentimetern sowie einen einhändig bedienbaren Spring- oder anderen automatischen Auslösemechanismus aufweisen. Ebenfalls verboten sind Schmetterlingsmesser, Dolche mit einer symmetrischen, mehr als 5 Zentimeter langen Klinge und Wurfmesser.

Die Polizei kann jedoch nicht nur verbotene Messer beschlagnahmen, sondern sämtliche gefährlichen Gegenstände, die missbräuchlich getragen werden. «Ist eine Person beispielsweise alkoholisiert und gefährdet sich oder andere mit einem Gegenstand wie einem Messer, dann kann die Polizei dieses als gefährlichen Gegenstand taxieren und beschlagnahmen.» Das Armeetaschenmesser etwa gilt per se nicht als gefährlicher Gegenstand.

Ein Jugendlicher konsumiert Marihuana und Alkohol auf dem Roten Platz in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (08. Oktober 2021)

Krüsi berichtet von einem besonders erschreckenden Fall: Erst kürzlich seien in St.Gallen ein 16- und ein 17-Jähriger angehalten worden. Bei den beiden Jugendlichen kamen insgesamt acht Messer zum Vorschein. Krüsi sagt:

«Die brauchen sie sicher nicht zum Schneiden von Äpfeln in der Disco.»

Pakete mit Messern werden am Zoll abgefangen

Gekauft werden die Messer meist online – bei Schweizer Messerhändlern, aber auch im Ausland. Immer wieder beschlagnahmt die Eidgenössische Zollverwaltung Pakete mit Messern, die in die Ostschweiz geliefert werden sollten, wie weitere Strafbefehle aufzeigen. Im Sommer etwa bestellt ein Wittenbacher auf der Internetplattform Wish ein Schmetterlingsmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Das Paket aus Asien wird an der Grenze abgefangen. Weil der Mann nicht im Besitz einer entsprechenden Importbewilligung ist, kassiert er wegen Übertretung des Waffengesetzes eine Busse von 200 Franken.

Nicht nur bei Aliexpress werden Messer bestellt, auch auf anderen Internetplattformen wie wish.com. Bild: Corinne Glanzmann

Das ist kein Einzelfall, wie weitere Beispiele zeigen. Auf Aliexpress bestellt im Mai ein St.Galler ein einhändig bedienbares Springmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimeter und einer Gesamtlänge von 20,5 Zentimeter – zum Preis von 15 Franken. Auch diese Paketlieferung stellt die Zollverwaltung sicher. Ende Juli erhält der 42-Jährige einen Strafbefehl mit einer bedingt ausgesprochenen Geldstrafe und einer Busse von 200 Franken.

Auch auf wish.com bestellt ein 20-Jähriger im Dezember ein Springmesser mit einhändig bedienbarem automatischen Mechanismus. Das Paket mit einem Klappmesser mit zwei Klingen, das ein 57-Jähriger Ostschweizer sich unter den Weihnachtsbaum legen wollte, wird am 23. Dezember an der Grenze beschlagnahmt. Bei den oben genannten Fällen handelte es sich bis auf einen Serben mehrheitlich um Schweizer.

Ein Muster, wer die Messer erwirbt, lässt sich nicht erkennen – auch nicht punkto Bildungsniveau. Dies verdeutlicht der Fall eines Oberstufenlehrers im Kanton St.Gallen. Aus den Niederlanden hatte er sich zwei identische Klappmesser mit je einer zehn Zentimeter langen Klinge bestellt. Statt der Post klingelte bei ihm die Polizei. Im Januar kassiert der Lehrer eine Busse von 300 Franken – inklusive Gebühren und den Kosten für den Polizeieinsatz muss er 950 Franken bezahlen.