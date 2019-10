Gewalt in der St.Galler Shopping-Arena: Dynamo-Kiew-Fan in Toilette blutig geschlagen

Karriereende, Rumänien oder SC Brühl – was die Europa-League-Helden des FC St.Gallen heute machen

Europa League im Kybunpark, aber ohne den FC St.Gallen: Am Donnerstagabend absolviert der FC Lugano sein erstes Heimspiel in der Gruppenphase der Europa League – und zwar in St.Gallen, weil das eigene Stadion nicht tauglich für solche Spiele ist. Höchste Zeit für St.Gallen-Anhänger, sich an glorreichere Zeiten zu erinnern – so etwa an das Wunder von Moskau. Wir haben nachgeforscht, was die Helden von damals heute machen.