Gewalt 33-jähriger Schweizer bedroht am Bahnhof St.Gallen eine Gruppe mit Messer – verletzt wurde niemand Am Sonntagmorgen bedrohte beim Hauptbahnhof St.Gallen ein Mann eine Personengruppe mit einem Messer. Er konnte durch die Polizei angehalten werden. Dabei sprach er Drohungen gegenüber den Polizisten aus. Ein Zusammenhang mit den Stadtfest schliesst die Polizei derzeit aus. Aktualisiert 21.08.2022, 10.43 Uhr

Der Mann, der am Bahnhof St.Gallen mit einem Messer drohte, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bild: PD

Am Sonntag kurz vor 3 Uhr erhielt die Stadtpolizei St.Gallen die Meldung, dass beim Hauptbahnhof St.Gallen ein Mann mit einem Messer andere Personen bedrohe. Das teilt die Stadtpolizei am Sonntagmorgen in einer Medienmitteilung mit. Die ausgerückten Polizisten konnten vor Ort einen aufgebrachten und aggressiven Mann antreffen.