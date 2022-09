Wahl ins Gemeindepräsidium Rorschacherberg: Das Resultat

Gewählt «Rorschacherbergler» hat 659 Stimmen Vorsprung - Patrick Trochsler ist neuer Gemeindepräsident Der Einheimischen-Bonus hat gewirkt: Mitte-Mann Patrick Trochsler wird am Sonntag mit 1443 Stimmen zum neuen Gemeindepräsidenten von Rorschacherberg gewählt. Das Nachsehen hat Raphael Frei (FDP), der «nur» 784 Stimmen für sich gewinnen kann. Die Ersatzwahl war durch den Rücktritt von Beat Hirs (FDP) nötig geworden. Die Stimmbeteiligung liegt bei 51,1 Prozent. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 25.09.2022, 13.38 Uhr

Patrick Tochsler ist der neue Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Bild: PD

Am Wahlsonntag entscheiden die Stimmberechtigten in Rorschacherberg, wer Nachfolger von Gemeindepräsident Beat Hirs (FDP) wird, der das Amt Ende Jahr abgibt. Für die Freisinnigen holt Raphael Frei (42), Schulleiter, Kantonsrat und FDP-Kantonalpräsident, 784 Stimmen. Das reicht allerdings nicht, denn Mitte-Kandidat Patrick Trochsler (49) macht bei einem absolutem Mehr von 1125 mit 1443 Stimmen das Rennen und bricht damit eine jahrzehntelange FDP-Dominanz in der Gemeinde über dem Bodensee. Der UBS-Geschäftsstellenleiter in Rorschach und politische Quereinsteiger dürfte auch davon profitiert haben, dass er in der Gemeinde aufgewachsen ist und nach wie vor in Rorschacherberg wohnt.