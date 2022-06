GESUNDHEITSWESEN St.Galler Forscherin fordert schönere Spitalzimmer: «Entspannte Patientinnen und Patienten, mehr Zeit für qualifizierte Pflege» Die St.Gallerin Monika Kritzmöller hat in den vergangenen vier Jahren erforscht, wie sich die Ästhetik eines Spitalzimmers auf die Genesung des Patienten auswirkt. Nun ist ihr Buch «Healing Architecture» erschienen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Sanfte Grüntöne, Bettwäsche sowie Vorhänge mit Ginkgo-Dessin, dimmbares Licht für die «persönliche Raumblase»: Ästhetische Spitalzimmer entspannen die Patientinnen und Patienten, ist Sozialwissenschafterin Monika Kritzmöller überzeugt. Bild: Benjamin Manser

Sie sind Trendforscherin, befassen sich sonst eher mit den schönen, leichten Dingen im Leben. Nun haben Sie ein Buch über Healing Architecture (zu Deutsch: Heilende Architektur) geschrieben. Was ist passiert?

Monika Kritzmöller: Ich erforsche immer Themen, die mich in irgendeiner Art und Weise betreffen und für die ich mich begeistere. Mode etwa, Architektur, Wohnungseinrichtungen. Aber ich habe auch schon etliche Spitalaufenthalte durchlebt oder Patientinnen und Patienten besucht. Dabei habe ich festgestellt: Obwohl es sich um wahnsinnig teure Bauten handelt, sehen sie meist so aus, dass es dem Menschen darin nach kurzer Zeit schon schlechter geht als zuvor. Warum ist diese Umgebung nicht so gestaltet, dass man sich besser fühlt? Das war mal anders.

Wann denn?

Oscar Bernhard hat Ende des 19. Jahrhunderts die Heliotherapie entwickelt. Er hat sich überlegt: Bündnerfleisch macht man haltbar, indem man es in der Sonne sozusagen desinfiziert. Vielleicht funktioniert das auch mit Knochentuberkulose. Damit legte er den Grundstein für die ersten Alpensanatorien, in denen die Sonne helfen sollte, die Menschen zu heilen. Damals bezog man die Umgebung ein in diesen Prozess. Erst als Penicillin erfunden wurde und man Krankheiten mit Medikamenten behandeln konnte, erst als die Operationstechniken sich verbesserten, trat die Umgebung wieder in den Hintergrund. Man vergass sie.

Und es kam die Zeit der Hochleistungskliniken, wie Sie in Ihrem Buch «Healing Architecture» (zu deutsch: Heilende Architektur) schreiben.

Seit den 1950er-Jahren müssen die Spitalgebäude effizient und die Wege kurz sein, um Personal und Zeit zu sparen. Überlegungen wie sich der Patient fühlt, traten in den Hintergrund. Der Fokus liegt seither auf der funktionierenden Maschinerie.

Medizinischer Fortschritt ist doch wichtig.

Ja, unbestritten. Auch wenn die Spitalzimmer besser gestaltet sind, braucht es den Chirurgen nach wie vor. Die beiden Bereiche ergänzen sich. Die ganze Gesellschaft, alles ist gestylt. Sobald man aber den Mainstream des Unversehrten verlässt und krank ist, ist es, als würde man das Recht auf Ästhetik verlieren.

Hat Corona Sie für das Thema sensibilisiert?

Da lief das Projekt schon längst. Ich war 2012 Patientin in der Klinik Rosenberg in Heiden und habe mich dort im Vergleich zu anderen Spitälern sehr wohlgefühlt. Ich habe sehr gut gegessen und sogar zugenommen während des Aufenthalts. Da habe ich gemerkt: Wow, es geht auch anders.

Für Ihre Forschungsarbeit haben Sie mit der privaten Hirslanden-Gruppe zusammengearbeitet, zu der auch die Klinik Rosenberg in Heiden gehört. In der Klinik Stephanshorn in St.Gallen sind zwei Zimmer entstanden, welche die Genesung der Menschen unterstützen sollen. Wie sind Sie vorgegangen?

Ich habe zuerst mal die Bedürfnisse sowie Visionen hergeleitet, wie es anders sein könnte. Da liegt man neben einer fremden Person in einem Zimmer, in einem schlechten Zustand, in dem man eigentlich von niemandem gesehen werden will. Das ist fast schon eine übergriffige Situation. Ich habe auch mit dem Architekten Peter Zumthor darüber geredet und ihn gefragt, was es in solchen Momenten braucht.

Was hat er geantwortet?

Er sagte ganz ruhig: «Es braucht gar nicht viel.»

Was braucht es denn?

Alles, was es in einem typischen Spitalzimmer nicht hat.

Wie unterscheiden sich Ihre Testzimmer von herkömmlichen Zimmern für Patientinnen und Patienten?

Zu allererst ist es ein ganzheitliches, an Grundlagen ausgerichtetes Denken anstatt oberflächlicher Designfragmente. Naturmaterialien, Linoleum als Bodenbelag etwa, Holz. Vorhänge mit gelasertem «Scherenschnitt» aus Ginkgoblättern wirken, als ob ein Baum seinen Schatten ins Zimmer wirft.

Auch die Vorhänge sollen Natürlichkeit in die Zimmer bringen. Bild: Benjamin Manser

Hauptsache nicht steril?

Genau. Spitäler müssen steril sein, um Patientinnen und Patienten vor Entzündungen und Komplikationen zu schützen. Optisch soll ein Spital aber bitte nicht nur steril daherkommen, weil das in diesem Bereich lebensfeindlich und freudlos wirkt. Dabei will man ja wieder zurück ins Leben.

Welche Rolle spielen Farben?

Das Feindbild im Spital ist weiss. Farben haben aber keine verallgemeinerbare Wirkung, wie es die Farbberatung gerne vermittelt. Man kann nicht einfach Farben nehmen wie im Hotel. In den Ferien, in einem Altbau in Florenz etwa, mag leuchtend Buntes willkommen sein. Im Spital liegt man aber mit Schmerzen im Bett, man reagiert empfindlicher auf Reize und auch auf expressive Farben. Wenn einem alles wehtut, kann man das nicht brauchen.

Wie wirkt sich eine ästhetische Einrichtung auf die Patientinnen und Patienten aus?

Sie entspannt. Ich habe medizinische und pflegerische Parameter ausgewertet. Blutdruck und Herzfrequenz der Menschen in diesen Zimmern sind niedriger, ihre Stimmung ist besser. Sie verhalten sich selbstständiger, klingeln weniger, haben weniger Angst. Kleine, aber sichtbare Einflüsse, welche die Genesung unterstützen und das Komplikationsrisiko senken.

Welcher Faktor das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten wie stark fördert, haben Sie bisher nicht herausgefunden.

Doch, das habe ich. Statistiken zeigen, dass die Räume wirken. Sieben Stunden Interviews, die ich mit Patientinnen und Patienten geführt habe, geben Aufschluss, wie. Die Menschen in den herkömmlichen Zimmern waren emotionslos. Sie seien ja nur da, um ihr Knie flicken zu lassen. «Ist halt ein Spital», sagten sie. Die Menschen, die in den neuen Zimmern übernachteten, brachten sich viel stärker ein. Sie sagten zum Beispiel, dass sie sich geborgen fühlen und die Bettdecke sich gut anfühlt. Sie freuten sich über das etwas andere Zimmer.

Tönt nach mehr Kosten für ein System, das ohnehin immer teurer wird. Welche Klinik kann sich das leisten?

Welche Klinik kann es sich leisten, darauf zu verzichten? Konzeptionell eingesetzte Healing Architecture trägt zur Heilung bei. Patienten klingeln beispielsweise mindestens einmal pro Tag weniger nach der Pflege. Eine Klinik mit 100 Betten und einer 42-Stunden-Woche spart so 58 Personalwochen pro Jahr. Zeit, die das Personal qualifizierter verbringen kann. Jede Klinik braucht eine gewisse Auslastung, jede wünscht sich einen guten Ruf. Effekte wie diese sind deutlich grösser als die Mehrkosten.

In den Spitälern stehen sich die Betten oft gegenüber. Sie haben die Betten nebeneinander angeordnet. Weshalb?

Weil man sonst ständig in wechselseitiger Beobachtung ist. Privatsphäre ist in dieser Situation sehr wichtig. Deshalb hängt in meinen Testzimmern ein Vorhang zwischen den Betten. Man kann ihn ziehen und hat seine Ruhe.

Andernorts garantieren rollbare Paravents diese Privatsphäre.

Als Patientin muss man aber zuerst um sie bitten. Der Vorhang hängt da und man kann ihn selber bedienen. Das bringt rasch ein Stück Autonomie zurück. Sie heilt ebenfalls. Deshalb plädiere ich auch für ein steuerbares Licht bei jedem Bett. Es lässt sich nicht nur an- und ausschalten, sondern auch heller und dunkler, wärmer und kälter stellen. Mal leuchtet es wie Kerzenschein, mal ist es ein Aufwachlicht. Jeder kann so jene Atmosphäre schaffen, die er gerade braucht. Er bekommt so seine eigene Raumblase und damit auch ein Stück Privatsphäre.

Kerzenschein bis Aufwachlicht: Patientin und Patient sollen entscheiden können, was zu ihrer Stimmung passt. Bild: Benjamin Manser

Verschärft das alles nicht auch die oft kritisierte Zweiklassenmedizin?

Nicht, wenn Spitaldirektoren ästhetische Zimmer konzeptuell angehen, sie als Recht aller Patienten betrachten, wenn sie ganzheitlich denken. Privatpatienten sind die Speerspitze für Entwicklungen, die irgendwann Standard sind. Früher zahlten Autoliebhaber auch mehrere tausend Franken für ABS oder Airbag zusätzlich und nun können alle Autofahrer von diesem Fortschritt profitieren.

Was wünschen Sie den Patientinnen und Patienten für die Zukunft?

Dass bei jedem Umbau einer Klinik, bei jedem Neubau, bei jeder Renovation der Patient im Mittelpunkt steht. Dass man von Anfang an ihn denkt und nicht erst ganz am Schluss noch etwas Design aufklatscht als Dekoration. Ästhetische Spitalzimmer sind keine Dekoration, sie sind medizinisches Mittel.

Es wird Leute geben, die sagen: Wenn man krank im Spital liegt, hat man grössere Probleme als die Einrichtung des Zimmers.

Auch wenn man nicht darauf achtet: Der Raum spricht zu uns. Wir fühlen ihn, unbewusst und bewusst.

Ihr Buch ist geschrieben. Wie tragen Sie nun zu diesem Wandel bei?

Mit Vorträgen und beratend bei Bauprojekten. Ich werde mich auch weiter in der Produktentwicklung engagieren, damit medizinische Ausstattung - ob Betten oder Geräte - nicht nur technisch und krank aussieht. Ich suche Produzenten, die Interesse haben, mit mir zusammen stilvolle und funktionale Produkte herzustellen.

Zur Person Mode und Körper, Architektur und Design sind nicht nur im Alltag, sondern auch in der Grundlagenforschung sowie in der wirtschaftlichen Anwendung essenzielle Felder, meint die Deutsche Monika Kritzmöller. Deshalb erforscht sie diese Bereiche als Sozialwissenschafterin und hat 1998 ihr Forschungs- und Beratungsinstitut Trends und Positionen gegründet. Als Privatdozentin führt die 53-Jährige auch die Studentinnen und Studenten der Universität St.Gallen in diese Gebiete ein. www.kritzmoeller.ch

Patientin und Patient liegen mit Schmerzen im Spitalzimmer, sind reizempfindlicher: Da tun sanfte Farben gut. «Anders als in den Ferien», sagt die St.Galler Forscherin Monika Kritzmöller. Bild: Benjamin Manser

