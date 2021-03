Gesundheit «Sie wissen alles über gesunde Ernährung, aber in der Pause essen sie Chips»: Zwei St.Galler Ernährungsberaterinnen sagen, wie man schlank durch die Coronazeit kommt Corona macht dick, viele klagen über Bewegungsmangel. Die St.Galler Turnlehrerin Irene Lehmann animiert ihre Schulklassen auf der Kreuzbleiche zum Spazieren. Sie sagt, dass manche Teenager zwar alles über gesunde Ernährung wüssten, aber lieber zu Chips und Redbull greifen. Melissa Müller 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weil Duschen verboten ist, geht Turnlehrerin Irene Lehmann mit ihren Schülerinnen und Schülern auf der Kreuzbleiche spazieren. Bild: Benjamin Manser (26. Februar 2021)

«Ich kann mich weniger bewegen», jammern viele. Dafür hat die St.Galler Sportlehrerin und Ernährungsberaterin Irene Lehmann kein Verständnis. «Es stimmt nicht, dass man nicht kann. Wir haben so viele tolle Treppen in St.Gallen und so viel Natur.» Man solle raus, sich die Turnschuhe schnüren oder sich aufs Velo schwingen.

«Eine Stunde Bewegung am Tag ist ein Muss. Das ist auch die Empfehlung des Bundes.»

Turnlehrerin Irene Lehmann Bild: Benjamin Manser

Wobei schon ein Spaziergang an der frischen Luft tut gut. «Macht 10'000 Schritte am Tag», legt die Lehrerin ihren Schülerinnen und Schülern an der Kaufmännischen Berufsschule bei der Kreuzbleiche ans Herz.

Da sie zurzeit nach dem Turnen coronabedingt aufs Duschen verzichten müssen, üben sie keinen schweisstreibenden Sport mehr aus, sondern unternehmen nur einen strammen Spaziergang. «Wenn wir 75 Minuten gehen, legen wir rund 7000 Schritt zurück», rechnet die Lehrerin den angehenden Drogistinnen, Verkäuferinnen und KV-Angestellten vor.

Sie diskutiert mit den jungen Frauen und Männern über Ernährung und Fitness in der Coronazeit. «Die meisten wissen zwar sehr viel über gesunde Ernährung und Vollkornprodukte, aber in der Pause essen sie dann doch etwas Fettiges wie Salzstängeli und Chips», stellt die 60-Jährige fest.

Die Weisheit der Babys

Jedes Baby habe ein angeborenes Gefühl für Nahrung. Dieses Gespür, was dem Körper guttut, gehe verloren, wenn man sich an industrialisiertes Essen gewöhnt.

«Wir wüssten es, aber schaffen es nicht. Die Industrie hat uns mit ihren hochkalorischen Lebensmitteln im Griff.»

Eine Schülerin isst fast nichts, dafür trinkt sie pro Tag fünf bis sechs Redbull. Die Lehrerin erklärt, dass Softdrinks vor allem Zucker und Kalorien enthalten. «Wer isst schon freiwillig zehn Würfelzucker aufs Mal?», fragt Irene Lehmann. Genau das würde man tun, wenn man ein Glas Cola oder Rivella trinkt. «Wenn man öfter auf Süssgetränke verzichten würde, wäre schon vieles gut», sagt die St.Gallerin, die in der Gemeinschaftspraxis «Gesundheit Mühlegg» Coachings anbietet.

Eltern prägen das Essverhalten

Irene Lehmann hat Schülerinnen und Schüler, die sich von zu Hause her an gesunde, vollwertige Mahlzeiten gewöhnt sind. Das präge den Gaumen von klein auf. Die sagen: «Ich will auch mal so gut kochen wie meine Mutter.» Und dann gibt es noch die anderen, bei denen daheim niemand auf gesundes Essen Wert legt und die zu Übergewicht neigen. «Bei diesem Thema geht eine Schere auf.»

Das verhalte sich auch bei der körperlichen Fitness so: Während die einen leichtfüssig die Treppen auf den Rosenberg hinauftrippeln, keuchen andere vor Anstrengung. «Jungs, die Fussball spielen und viel trainieren, haben ihr Essverhalten tendenziell sehr gut im Griff», beobachtet Irene Lehmann. Sie würden viel Energie verbrennen und hätten ein gutes Gespür für ihre Bedürfnisse. Generell lasse sich sagen:

«Wer seinen Sport mit Herzblut betreibt, spürt sich besser.»

Jene, für die körperliche Betätigung bloss eine lästige Pflicht ist, hätten eher Mühe mit dem Gewicht.

Mehr Zeit für die Selbstoptimierung

Der Stillstand der vergangenen Monate hat den Alltag vieler Menschen verändert. Das stellt auch die St.Galler Ernährungsberaterin Annemarie Perl fest: «Es ist mehr Selbstdisziplin und Kreativität gefragt.»

Die einen erleben einen Aufschwung: Sie haben endlich Zeit zum Kochen, entdecken neue Lebensmittel und geniessen es, mit der Familie zu essen. «Sie betreiben Selbstoptimierung und wollen ihr Immunsystem stärken», sagt Perl. Auch Schönheitsoperationen würden einen Boom erleben.

Ernährungsberaterin Annemarie Perl Bild: PD

Aber es gebe auch andere, die mehr essen – aus Frust, Einsamkeit oder Langeweile.

«Für eine alleinerziehende Mutter, die gerade ihren Job verloren hat, ist es natürlich schwieriger, sich mit gesundem Essen zu beschäftigen als für ein junges Doppelverdienerpärchen ohne Existenzängste.»

Annemarie Perl arbeitet am eSwiss Medical & Surgical Center im Stephanshorn. Dort berät sie etwa Diabetiker sowie Patientinnen und Patienten mit krankhaftem Übergewicht (Adipositas). Einzelne erlebten in der Coronazeit einen Rückfall in alte Gewohnheiten.

Einer ihrer Klienten, der vor fünf Jahren eine Magenbypassoperation hatte, schaffte es jahrelang, das Gewicht stabil zu halten. Seit dem ersten Lockdown habe der Mann aber vier Kilo zugenommen. Er klagte Annemarie Perl, dass es ihn in der Leere des Homeoffices immer wieder zum Vorratsschrank zieht, wo die Snacks sind. Ausserdem fehle ihm das Tennisspielen. «Ein Wundermittel habe auch ich noch nicht gefunden», sagt Annemarie Perl. Ein paar Tipps haben sie und ihre Kolleginnen aber schon. Wobei jeder Mensch und jede Lebenssituation individuell sei. Daher müsse manchmal eine ganz eigene Lösung gefunden werden. Es könne lohnend sein, sich rechtzeitig von Bewegungs- und Ernährungsexperten beraten zu lassen.