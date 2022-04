GESUNDHEIT Online-Coaching für Menstruationsgeplagte: St.Galler Ehepaar erfindet eine etwas andere Zyklus-App Das St.Galler Ehepaar Lisa und Prospero Filipe haben schon einen Blog über Nachhaltigkeit geschrieben und ein veganes Restaurant geführt. Ihr neustes Projekt: Sie beraten per App Frauen mit unregelmässigem Zyklus. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Hat ihren Zyklus unterdessen im Griff und will nun anderen helfen: Die St.Gallerin Lisa Filipe hat mit ihrem Mann eine App für Menstruationsgeplagte entwickelt. Bild: PD

Lisa Filipe hat Frieden mit ihrer Menstruation geschlossen. Und das ist nicht selbstverständlich.

Vor ein paar Jahren setzte die junge Frau die Pille ab und hatte danach acht Monate lang keine Periode. Die Diagnose des Frauenarztes: Polyzystisches Ovarialsyndrom, eine Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Sie werde keine Kinder bekommen können, zumindest nicht auf natürliche Art, sagte er.

Kann sie doch. Filipes Tochter hat soeben den zweiten Geburtstag gefeiert, ohne dass ihre Eltern je eine Reproduktionsklinik aufgesucht hätten. Die 30-Jährige erzählt gefasst, ohne grosse Emotionen. Ihr sei ein natürlicher Lebensstil schon immer wichtig gewesen. Als der Arzt ihr eine Hormonbehandlung vorschlägt, probiert sie es mit chinesischer Medizin und stellt ihre Ernährung um. «Ich habe mir angewöhnt, regelmässig zu essen. Wenn der Blutzuckerspiegel stark schwankt, ist die Leber damit beschäftigt, ihn auszugleichen. Sie kann in der Folge störende Hormone weniger gut ausscheiden. Das ist für einen regelmässigen Zyklus hinderlich.» Auch an ihrer Einstellung habe sie gearbeitet, das Bild von sich als Frau überdacht. Sie ist überzeugt:

«Wenn man ständig äusseren Ansprüchen genügen will, versetzt das in Stress. Und der wirkt sich ungünstig auf den Zyklus aus.»

App mit verhaltenstherapeutischem Ansatz

Wissen, das sie aus Büchern hat, aus ihrer Ausbildung zum Gesundheitscoach, aus Ayurvedakursen. Dabei hat Filipe nach der Kantonsschule in St.Gallen Ethnologie an der Universität Fribourg studiert, sich auf Medizinethnologie spezialisiert. Sie erfährt mehr über verschiedene Gesundheitssysteme, wie andere Kulturen über Wohlbefinden und Krankheit denken. Für die Masterarbeit wählt sie das Thema Babymassage aus. Eine Tradition aus Nepal, die immer mehr frischgebackene Eltern auch hier anwenden. Filipe gibt Kurse dazu, schreibt mit ihrem Partner und heutigen Mann im Blog Journey to Real Life über Nachhaltigkeit. Sie eröffnen in Fribourg ein veganes Restaurant. Der Blog ist unterdessen stillgelegt, die Restaurantanteile haben sie an die Mitgründerinnen und Mitgründer verkauft.

Gerade sieht Lisa Filipe von ihrem Arbeitstisch aus Olivenbäume, Palmen und gepflästerte Strassen. Sie verbringt fünf Wochen in Lissabon. Ihre Mutter stammt aus Portugal.

«Hier fühle ich mich wohl und freier als an anderen Orten. Die lange Küste, die Weite, das Meer, das Licht. Hier kann ich Energie tanken, auch für die Tage während der Menstruation.»

Sie hat sich selber geholfen, nun sind andere dran. Im Dezember hat sie mit ihrem Mann Prospero Filipe die App Nalu Zyklus Flow lanciert, mit der Frauen ihren Menstruationszyklus mit natürlichen Massnahmen in zehn Wochen harmonisieren können. Die Firma hat ihren Sitz in St.Gallen, wo die beiden aufgewachsen sind. Sie liefert die Inhalte, er kümmert sich als Digital-Spezialist um das Technische und das Marketing. 500 Franken kostet die App, ein stolzer Preis. Wie rechtfertigt er sich, zumal die Auswahl an Zyklusapps unterdessen gross ist? Andere Apps würden den Zyklus tracken, Frauen mit den Apps verhüten oder eine Schwangerschaft planen. «Unsere Applikation hingegen bietet einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Die Nutzerinnen lernen die Menstruation zu verstehen. Sie werden dabei begleitet, wenn sie Ernährung, Lebensstil und Einstellung verändern, um einen angenehmen Zyklus zu erleben. In der App ist ein Zehn-Wochen-Kurs enthalten», sagt Filipe, die mit ihrer Familie unterdessen in Lausanne lebt.

Sogenannte Live-Sessions mit verschiedenen Betroffenen: Auch das sieht die Zyklusapp Nalu Zyklus Flow vor. Bild: PD

Süsskartoffeln essen während der Menstruation

Kommen die Frauen bei der Umsetzung nicht weiter, können sie an sogenannten Live-Sessions Fragen stellen. Neun Monate lang haben sie Zugang zu den digitalen Anlässen, neun Monate lang coacht Filipe sie. Seit Dezember hätten rund 30 Frauen aus dem deutschsprachigen Raum die App heruntergeladen, sagt sie. Darunter seien solche mit unregelmässiger oder ausbleibender Periode, mit Stimmungsschwankungen wegen des prämenstruellen Syndroms oder mit Verdauungsproblemen. «Es tut den Teilnehmerinnen gut, zu hören, dass es andere gibt, denen es gleich ergeht.»

Bei Filipe selber war es «ein ganzer Mix», der letztlich geholfen hat. «Während der Menstruation ist gemäss der ayurvedischen Lehre das Element Luft dominant. Ich muss mich erden und nähren, um es auszugleichen», sagt sie. Warm essen und trinken helfe ihr dann. Rüebli, Süsskartoffeln und andere Wurzelgemüse tun gut. Die App enthält Rezeptvorschläge für jede Zyklusphase. Und fehle dem Körper Energie, verbringe man besser ein paar Stunden auf dem Sofa statt in der Kälte joggen zu gehen. Filipe:

«Wer nun Rücksicht auf seinen Körper nimmt, hat während des ganzen Zyklus mehr Energie und endet gar nie erst in einer Erschöpfung.»

Als Ethnologin weiss sie von Völkern, in denen sich menstruierende Frauen tagelang in Tipis zurückziehen. Soweit will Filipe nicht gehen, auf ihrem Instagram-Profil fasst sie aber zusammen: «Menstruation: Zeit für sich selber. Eisprung: Zeit für Party.»

Es sei möglich, einen angenehmen, schmerzfreien, regelmässigen Zyklus zu haben, sofern man die Ursachen der Beschwerden angehe statt die Symptome mit Medikamenten zu bekämpfen, betont Filipe. «Ich will genau das vorleben, auch meiner Tochter.» Und vielleicht ein kleines Fest für sie veranstalten, wenn die erste Periode einsetzen wird. Ein Fest, an dem die Teenagerin mit einem Ritual in das Frausein eingeweiht werde. «Das dürfte helfen, Dinge aus der Kindheit loszulassen und sich auf das Neue im Erwachsenenleben einzulassen. Das dürfte auch dabei helfen, die Periode in einem besseren Licht zu sehen.» Viele Frauen würden den Menstruationszyklus nach wie vor als mühsam erachten. «Dabei ist er eine Chance, das Leben besser auf uns abzustimmen.»

