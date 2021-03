Gesundheit «Nackenverspannungen sind unser tägliches Brot»: Eine St.Galler Physiotherapeutin über die Folgen von Homeoffice Die St.Galler Physiotherapeutin Jasmin Caprio und ihre Kolleginnen haben seit der Homeofficepflicht mehr Patienten, die über Nackenschmerzen klagen. Melissa Müller 17.03.2021, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sitzen ist Gift: Wer im Homeoffice arbeitet, sollte mindestens einmal in der Stunde aufstehen. Bild: Chad Springer / Image Source

Der Büromensch, der den ganzen Tag krumm wie eine Banane vor dem Laptop vor sich hin brütet, ist eine weitverbreitete Spezies. «Solche Fälle sind unser tägliches Brot», sagt Jasmin Caprio, Leiterin des Physiozentrums an der Spitalgasse. Erst recht seit der Pflicht zum Homeoffice: «Wir haben deutlich mehr Patienten mit Nackenschmerzen.» Das liegt aber auch an den kühlen Temperaturen. Wenn der Winter lang und hart war, melden sich Anfang Jahr stets besonders viele, die unter Verspannungen leiden.

Auch Stress setzt sich im Nacken fest

«In unserer Gesellschaft hat der Nacken eine grosse Last zu tragen», sagt Jasmin Caprio. Auch das stundenlange Ins-Handy-Starren und das Netflixen stelle eine Belastung dar, da sich viele in einer Schlabberposition auf dem Sofa fläzen. «Was auch nicht vergessen werden darf: Vielen schlägt die aktuelle Situation auf die Psyche», sagt Jasmin Caprio. Auch solcher Stress äussere sich in Nackenschmerzen.

Jasmin Caprio, Leiterin des Physiozentrums in St.Gallen. Bild: PD

Die Übergänge von Kopf bis zu Nacken und Schultern sind fliessend. Zahlreiche Nervenbahnen und Muskelstränge verbinden die Bereiche miteinander. Bei langem Arbeiten im Sitzen seien Beschwerden vorprogrammiert, sagt die Fachfrau. «Man sollte nie länger als eine Stunde am Stück sitzen», sagt Caprio. Ihr Rat:

«Stehen Sie immer wieder auf, um etwas zu trinken oder um die Katze zu füttern.»

Sie fragt ihre Patienten jeweils nach den Hobbys. Die meisten gehen ins Fitness oder ins Pilates, was aktuell ausfällt. «Dieser Ausgleich fehlt den Leuten», sagt Caprio.

Es nütze nichts, wenn sich Patienten in der Therapie nur massieren lassen. «Sie müssen aktiv etwas tun.» Das ist leichter gesagt als getan. Tägliche Übungen seien für eine erfolgreiche Therapie unerlässlich. Denn um Haltungsschäden zu vermeiden, helfe nur eines: Bewegung.

Den Rumpf stabilisieren

«Bewegung ist der einzige Weg», sagt auch der St.Galler Chiropraktiker Florian Senn, der an der Rosenbergstrasse 50 praktiziert. Viele seiner Patienten hätten eine zu schwache Rumpfmuskulatur, die sie normalerweise im Krafttraining stärken. Das fehle nun. Ein schwacher Rumpf begünstige Rückenschmerzen. «Natürlich kann man den Rumpf auch daheim trainieren, aber die meisten nehmen sich nicht die Zeit dafür», sagt der Chiropraktiker.

Allgemein werde zu oft gedehnt, statt die Muskulatur zu stärken, sagt Senn und rät zu einer Viertelstunde Krafttraining pro Tag. Aber nicht sofort nach dem Aufstehen, weil dies die Bandscheiben, die sich über Nacht mit Wasser füllen, zu stark belasten würde. Mann solle mindestens eine Stunde warten. Sonst wäre Sport tatsächlich Mord.

Durch Niesen zum Bandscheibenvorfall

Seit Corona geben sich die meisten Leute Mühe, in die Armbeuge zu niesen. Auch das kann gesundheitliche Folgen haben. Gerade, wenn man sich vorbeugt und zu wenig Stabilität im Rumpf hat. «Wenn jemand schon eine geschwächte Bandscheibe hat, kann es infolge eines Niesanfalls zu einem Bandscheibenvorfall oder anderen Blockaden kommen», sagt Senn. Wer gesund sei, müsse beim Niesen aber nichts befürchten.

Der Nacken hat eine grosse Last zu tragen. Bild: PD