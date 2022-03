Gesundheit 72-jährige Gossauerin hilft Parkinsonkranken: In der neuen Selbsthilfegruppe soll Bewegung im Zentrum stehen Hedi Graf leitet neu eine Selbsthilfegruppe für Parkinsonkranke. Die 72-Jährige mit den Betroffenen nicht nur Probleme wälzen, sondern auch rausgehen in die Natur, spielen und turnen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Die Gossauerin Hedi Graf leitet neu die Selbsthilfegruppe Parkinson. Bild: Michel Canonica

Hedi Graf ist ein Bewegungsmensch; Turnschuhe und Trainerhosen sind ihr Lieblingsoutfit. «In diesem Tenue kennt man mich in Gossau», sagt die 72-Jährige, die gern turnt, wandert und Velo fährt. Seit einem Jahr pensioniert, will sie etwas Neues anpacken. «Herumhocken ist nicht mein Ding», sagt die weltoffene Frau, die ihre Wohnung mit einem Asylsuchenden aus Äthiopien und Austauschstudierenden aus Südamerika teilt.

Als sie den Schaukasten im Gossauer Rathaus studierte, entdeckte sie ein Inserat, das ihre Neugier weckte. «Gesucht: Leiterin der Selbsthilfegruppe Parkinson Herisau-Flawil-Gossau». Sie rief an. Eine Dame sagte, sie seien schon lange auf der Suche, hätten aber noch keine geeignete Person gefunden. «Dann bin ich die Richtige», sagte Hedi Graf. Sie traue sich das zu und habe Erfahrung mit Parkinsonkranken. Graf hat schon in allen Altersheimen der Stadt die Beweglichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner spielerisch gefördert, die letzten 25 Jahre in der «Vita Tertia» oben beim Weiher.

Parkinson In der Schweiz leben 15'000 Parkinsonkranke. Die meisten erkranken zwischen 60 und 70 Jahren. Die Nervenkrankheit entsteht aufgrund eines Mangels des Botenstoffs Dopamin. Die Ursache ist unbekannt. Die Muskulatur versteift sich, die Bewegungen werden langsamer, die Stimme leiser. Auch Zittern, Depressionen, ein maskenhaft wirkender Gesichtsausdruck, Schlafstörungen und Verdauungsprobleme gehören zu den Symptomen. Heilen lässt sich Parkinson nicht. Medikamente können die Symptome aber lindern. (mem)

Blumen, Vögel und Eier

Ab April leitet Hedi Graf die Selbsthilfegruppe im Gossauer Pflegeheim Abendruh. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Kurt Nüssli will sie die Treffen nicht nur alle zwei Monate, sondern monatlich durchführen. Nüssli organisierte oft Ärztevorträge. «Das ist schon okay, aber man sollte die Leute nicht kränker machen, als sie sind», sagt Hedi Graf. Sie wolle mit den Frauen und Männern rausgehen, Blumen pflücken, den Vögeln lauschen, Eier färben, die Jahreszeiten feiern, Erinnerungen aufleben lassen.

«Die Natur hat eine heilsame Kraft.»

Das habe sie selbst erlebt in der Pandemie. Mit einer Freundin spazierte Hedi Graf oft zum Espel, wo sie Bäume umarmten. Jede hatte ihren Baum. «Es ist wie meditieren», sagt Hedi Graf. «Ich sog die Kraft des Baumes auf, wurde süchtig danach.» Auch nach dem Tod ihres Partners habe sie regelmässig einen Baum aufgesucht. «Er nahm mir meine Sorgen, meine Trauer.»

Wie die dreifache Mutter ihre Berufung fand

Zu ihrer Berufung als Bewegungstherapeutin fand die Mutter von drei Kindern in den 1980er-Jahren. Sie wollte wieder ins Berufsleben einsteigen und bildete sich bei der Pro Senectute zur Kursleiterin fürs «Altersturnen» aus. Ein abwertender Begriff, findet sie, er klinge nach «Abstellgleis für die Alten». Mit 35 absolvierte sie eine Bewegungsausbildung in Zürich, lernte Krankheitsbilder wie Alzheimer und Parkinson kennen. Damals waren diese noch wenig bekannt. «Die Leute starben, bevor diese Krankheiten auftraten.»

Bei ihrer Arbeit in den Gossauer Altersheimen stellte sie fest: «Das bereichert mich. Es tut mir genauso gut wie den Seniorinnen und Senioren.» Fast nur Frauen turnten anfangs mit. Die Männer fanden: «Ich habe mein Leben lang gearbeitet, das brauche ich nicht auch noch.» Auch die Frauen jammerten: «Das nützt doch nichts mehr.» Hedi Graf bot ihre ganze Überredungskunst auf. «Der Schlüssel heisst Bewegung», sagte sie immer wieder wie ein Mantra.

Hedi Graf in ihrer Wohnung in Gossau. Bild: Michel Canonica

Die kontaktfreudige Leiterin freut sich auf ihre Selbsthilfegruppe.

«Ich bin gespannt, ob die Leute Interesse an meinen Ideen haben.»

Sie will mit ihnen in den Andreaspark, und dort die Lust am Bewegen wecken: Den Körper strecken, die Schultern kreisen, bei Reaktionsübungen mit dem Becher eine Maus fangen. Ob im Rollstuhl oder mit Rollator, jede und jeder könne mitmachen. «Ich weiss, dass das für viele eine Hürde ist.»

Viele Patientinnen und Patienten ziehen sich zurück, bleiben lieber zu Hause im bequemen Sessel und resignieren. Doch Hedi Graf ist ein Profi, motiviert mit ihrer humorvollen, bodenständigen Art. «In der Gruppe geht vieles einfacher», sagt sie. «Es ist ein Teil der Krankheit, dass alles schwächer wird», räumt sie ein. Doch auch komplett Untrainierte könnten Körper und Geist stärken. Man brauche dazu keine teuren Gymnastikgeräte. Es gehe nicht um Leistung, sondern darum herauszufinden, was jedem einzelnen gut tut.

Anmeldung bei Hedi Graf: 071 385 29 54, hedi.graf@bluewin.ch

