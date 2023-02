Gossauer online-Fitnesscoach Dario Rechsteiner: Erfolg im Netz

Gesundheit Er hat die Pandemie für Ausbildungen genutzt: Gossauer macht sich selbstständig als online-Fitnesscoach Fit werden mit massgeschneiderten online-Paketen: Der Gossauer Dario Rechsteiner hat sich als Personal Coach im Netz selbstständig gemacht. Er will Menschen online in Bestform bringen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.00 Uhr

Der 26-jährige Dario Rechsteiner ist online-Personal-Coach. Er trainiert täglich und gibt online Trainings- und Ernährungstipps. Bild: Andrea Tina Stalder

Dario Rechsteiner zeigt auf Social Media, wie er seinen morgendlichen Smoothie zubereitet: Er schnippelt frische Früchte. Er zeigt auch seine Fajitas mit klein geschnittenem Gemüse, die er zu Mittag gegessen hat. Auf einem weiteren Foto: selbstgemachte Ingwer-Shots, um von der Grippe verschont zu bleiben. Der Online-Personalcoach lächelt auf allen Fotos, postet täglich Bilder und Texte auf Facebook, Linkedin oder Instagram. Er gibt Tipps, wie man sich gesund ernähren kann und wie essen genussvoll ist. Alles um die Energiebilanz zu verbessern oder Gewicht zu verlieren.

Er ist zudem auf vielen Videos zu sehen: Auf Tiktok beispielsweise gibt er Anleitungen, wie Verspannungen gelöst werden können oder Schulterschmerzen mit der Zeit verschwinden. Er erklärt, warum Kohlenhydrate nach 18 Uhr gegessen werden dürfen und welche Möglichkeiten es gäbe, nicht ins Mittagstief zu fallen. «Vor allem jene Menschen, die in Büros arbeiten, sollen wieder fitter und beschwerdefrei werden», sagt der 26-jährige Gossauer. Denn aus eigenen Erfahrungen wisse er, dass die meisten Büromitarbeitenden mit kleineren oder grösseren Haltungsproblemen zu kämpfen hätten.

Wer Rechsteiner als Personalcoach bucht, um fit und mit mehr Energie und Freude durch den Alltag zu gehen, kommuniziert mit ihm ausschliesslich über Social Media. Rechsteiners Arbeitsgerät ist ein Laptop, sein Büro seine Wohnung im Zentrum von Gossau. «Das Online-Coaching macht extrem viel Spass», sagt der Jungunternehmer, der vor einem halben Jahr sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Personalcoach sei sein Traumberuf. Sein Ziel sei es, Menschen in Bestform zu bringen.

«Bestform definiert jeder oder jede anders.» Es könne heissen, schmerzfrei zu sein, Kilos zu verlieren, Muskelmasse aufzubauen oder einfach bis ins hohe Alter in Form zu bleiben. Das Wichtigste sei für ihn, auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden einzugehen. Bewegen und genussvoll essen, ohne auf etwas verzichten zu müssen, ist für ihn die Zauberformel. «Denn die Wunderpille gibt es nicht», sagt er mit einem Schmunzeln.

Er geht fünf Mal in der Woche ins Krafttraining

Sport war für Dario Rechsteiner schon immer wichtig. Er hat als Schüler und Jugendlicher Fussball beim FC Gossau gespielt. Durch eine Fehlstellung seines Hüftgelenks, verbunden mit wiederkehrenden Schmerzen, musste er die Fussballschuhe an den Nagel hängen. Er machte mit gezieltem Krafttraining weiter und merkte schnell, dass ihm das Muskeltraining guttut und die Schmerzen weg sind. «Krafttraining ist auch heute noch ein Muss für mich. Nicht wegen der Schmerzen, sondern allgemein wegen des guten Körpergefühls», sagt Rechsteiner. Er ist fünf Mal in der Woche im Fitnessstudio anzutreffen – das sieht man seinem Körper an. «Ich habe mich sehr mit meinem Körper auseinandergesetzt.»

Der sportliche Gossauer hat nach der Schule eine kaufmännische Lehre absolviert und danach im Büro gearbeitet. Während der Coronazeit habe er gemerkt, dass der Bürojob nicht seine Bestimmung sei. Er habe die Pandemie für Ausbildungen genutzt, habe die B-Lizenz als sogenannter Flächentrainer, die A-Lizenz, sowie Personaltrainer-Lizenz absolviert und zusätzlich die Weiterbildung zum Ernährungsberater abgeschlossen. Dann hat er seine Online-Firma gegründet.

Die Nachfrage nach Personaltraining ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Auch online? Er habe nicht nachgeforscht, ob es viele Online-Coaches gebe. Er habe für sich entschiedenen, das Personalcoaching online zu machen. «Beide Seiten profitieren davon», sagt Rechsteiner und ergänzt: Der Vorteil für die Kunden sei, dass er je nach Problem sofort reagieren könne. Denn den Laptop könne er ja überall hin mitnehmen, sogar in die Ferien. «Ich muss meine Kunden nicht sich selbst überlassen.»

Fitnesscoach Dario Rechsteiner hat sich in seiner Gossauer Wohnung sein Büro eingerichtet. Bild: Andrea Tina Stalder

Dario Rechsteiner macht mit einem Interessenten zuerst über Zoom-Call zwei unverbindliche Kennenlern-Gespräche und stellt seine Arbeitsweise vor. «Es muss zwischenmenschlich stimmen, sonst bringt es nichts», sagt der Coach. Der Kunde beantwortet in einem nächsten Gespräch online Fragen. Rechsteiner erstellt – wenn es zu einer Partnerschaft kommt – individuelle Trainingspläne und Ernährungsprotokolle. «Training und Ernährung sollen gut in den Alltag integriert werden können.» Anhand von Videos und Analysen würden die Pläne immer wieder angepasst.

Das Training soll zur Routine werden

Der Personalcoach ist gut in die Selbstständigkeit gestartet. Auf Linkedin hat er bereits 1400 Follower, auf Facebook werden seine täglichen Posts mit unterschiedlich vielen «Gefällt mir» quittiert. Likes bekommt er auch, wenn man ihn auf einem Foto mit der Fernseh-Fernbedienung auf dem Sofa liegen sieht. «Mit jeder Minute, die du auf der Couch liegst, fällt es dir schwerer, aufzustehen», schreibt er unter dem Foto.

Rechsteiner ist überzeugt, dass bei regelmässiger Bewegung – oder anders gesagt, wenn das Training zur Routine wird – Freude aufkommt, das Körpergefühl zu verbessern und fitter zu werden. Zur Trainingsroutine gibt’s auf einem Video von Rechsteiner vier Regeln, die es zu beachten gilt. Der Gossauer bietet seiner Kundschaft massgeschneiderte Online-Pakete an. Die Rechnung dafür kommt per E-Mail.

