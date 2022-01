Hausärztlicher Notfalldienst am See soll neu organisiert werden

Gesundheit Der hausärztliche Notfalldienst am See soll neu organisiert werden: Künftig müssten die Patienten schon ab 17 Uhr ins Kantonsspital nach St.Gallen Die Ärzte am See könnten sich dem Stadtärzteverein St.Gallen anschliessen. Sie wollen den Notfalldienst zwischen 17 und 23 Uhr künftig nicht mehr in der Praxis, sondern im Kantonsspital leisten. Der Präsident des Ärztevereins Notfalldienst am See erklärt die Gründe für diesen Schritt – und die Folgen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Rorschach wurde Anfang 2021 geschlossen. Bild: Urs Bucher

Vor rund einem Jahr hat das Spital Rorschach seine Türen endgültig geschlossen. Der Notfall ging zu, die stationären Betten wurden aufgehoben. Seither wird dort ein Ambulatorium betrieben. Die Schliessung hat in Teilen der Bevölkerung Ärger und Unsicherheit ausgelöst. Wenn es um die Gesundheitsversorgung in der Region geht, ist sie aber nicht das einzige Thema, das zu Diskussionen führt.

Sorgen macht sich die Bevölkerung auch über den hausärztlichen Notfalldienst. Am letzten Rorschacher Stadtapéro haben sich Bürger über die – aus ihrer Sicht – schlechte Notfallversorgung in der Region beklagt. Wenn man am Abend ab einer gewissen Uhrzeit die hausärztliche Notfallnummer wähle, werde man «irgendwo nach St.Gallen» umgeleitet, erzählte ein Mann. Statt wie früher ins Spital Rorschach.

Nachts gelangte man ans Spital Rorschach

Die Notfallnummer ist für jene da, die Hilfe brauchen, deren Problem aber nicht so dringend ist, dass sie einen Rettungswagen rufen müssten. Das betreffe einerseits Menschen, die keinen Hausarzt haben, wie Thomas Bauer sagt. Er ist Arzt in Steinach und Präsident des Ärztevereins Notfalldienst am See, dem die Grundversorger aus Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Steinach, Tübach, Untereggen und Mörschwil angehören.

Ausserhalb der normalen Sprechstunden kann die Notfallnummer 0900 14 14 14 aber auch von allen anderen Patientinnen und Patienten in der Region angerufen werden. Dort werden sie auch spätabends oder am Wochenende beraten und behandelt. Die Hausärztinnen und Hausärzte der Region leisten den Notfalldienst tagsüber und auch abends zwischen 17 und 23 Uhr in ihrer eigenen Praxis, nur von 23 Uhr bis morgens 7 Uhr wird die Notfallnummer auf die Notaufnahme des Spitals – früher in Rorschach – weitergeleitet.

Ein Köfferli-Doktor bringt wenig

Seit dessen Schliessung landet man tatsächlich in der Notaufnahme des Kantonsspitals St.Gallen. Das wird auch künftig so bleiben – doch es soll sich noch mehr ändern: Ab Ende 2022 soll der Notfalldienst in der Region am See grundsätzlich neu organisiert werden. Dann würden die 19 Hausärztinnen und Hausärzte den Notfalldienst auch zwischen 17 und 23 Uhr nicht mehr in der Praxis, sondern im Kantonsspital leisten.

Die Ärzte in der Region am See werden ihren Notfalldienst ab 17 Uhr künftig im Kantonsspital leisten. Bild: Benjamin Manser

Das bedeutet, dass Notfallpatienten ab 17 Uhr die Notfallpraxis am Kantonsspital aufsuchen müssten. In gewissen Fällen seien wie schon jetzt Hausbesuche rund um die Uhr durch den Arzt möglich, betont Bauer. Die Regel solle der «Köfferli-Doktor», der nachts zu den Leuten geht, aber nicht sein.

«Die diagnostischen Möglichkeiten sind bei solchen Hausbesuchen begrenzt.»

Die medizinischen Ansprüche seien heute höher.

Hausarzt-Nachwuchs zu finden, ist schwierig

Die Änderung ist indes noch nicht beschlossene Sache. Denn dafür wollen sich die Ärzte am See, die derzeit dem Ärzteverein Rorschach-Rheintal angehören, dem Stadtärzteverein St.Gallen anschliessen. Diesem gehören heute Mediziner aus St.Gallen, Gossau, Wittenbach, Gaiserwald, Andwil und Waldkirch an. Der Stadtärzteverein entscheidet voraussichtlich an seiner Hauptversammlung Ende Januar darüber.

Es sei ein Wechsel, den der Ärzteverein Notfalldienst am See angestrebt habe, betont Bauer. Die Hausärzte in der Region seien nicht mehr so jung. Viele würden in nächster Zeit 60 Jahre alt und müssten dann eigentlich keinen Notfalldienst mehr leisten. Nachwuchs zu finden, sei schwierig, denn junge Ärztinnen und Ärzte wollten oft nur Teilzeit arbeiten. Bauer sagt:

«Ihnen ist die Work-Life-Balance wichtig.»

Darum ist für ihn klar: «Für unsere Hausarztpraxen wäre das eine Entlastung und würde die Attraktivität der Seeregion für Jungärzte steigern.» Denn mit dem Anschluss der Ärzte am See an den Stadtärzteverein St.Gallen könnte der Notfalldienst auf mehr Schultern verteilt werden. Angesichts der guten Mobilität der Bevölkerung hält Bauer die Änderung auch für die Patientinnen und Patienten machbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen