Gesucht sind politische Multitalente für die Stadt St.Gallen: Was ist von der Kritik zu halten, bei den Stadtratswahlen gebe es keine herausragenden Kandidierenden? Parteien tun sich schwer, profilierte Kandidierende für den Stadtrat zu finden. Der Fachmann rät zur konsequenten Nachwuchsförderung – gerade auch in Hinblick auf die kommenden Wahlen 2024. Reto Voneschen 11.11.2020, 05.00 Uhr

Maria Pappa (SP) und Mathias Gabathuler (FDP) treten im zweiten Wahlgang fürs Stadtpräsidium an. Bilder: Gian Ehrenzeller/PD

Rund um die diesjährigen Wahlen in die Stadtregierung sind Klagen zu hören, dass im Feld der Kandidierenden herausragende Figuren fehlten, dass keine Persönlichkeiten mit langjähriger politischer Erfahrung, Visionen und starken Ideen für die Zukunft der Stadt anträten. Echte Auswahl werde den Wahlberechtigten so gar nicht geboten, wird dabei auch Kritik an den Stadtparteien geübt, zu deren zentralen Aufgaben ja die Rekrutierung von Kandidierenden für alle möglichen politischen Ämter gehört.

Was sagt der Fachmann zu diesen Vorwürfen? Sie scheinen nicht ganz unbegründet, wenn man die Kandidierenden für den zweiten Wahlgang ins Stadtpräsidium und für den zweiten Wahlgang in den Stadtrat anschaut. Egal, für wen man sich entscheidet, man wählt den Status quo – eine solide verwaltende, aber nicht durch Visionen und Innovation auffallende Exekutive.



Trudy Cozzio (CVP) und Mathias Gabathuler (FDP) wollen beide in den Stadtrat gewählt werden. Bilder: Michel Canonica/PD

Nicht vorschnell über Kandidierende urteilen

Bruno Eberle sass von 1985 bis 2000 selber für den Landesring der Unabhängigen (LdU) im Stadtparlament und ist heute einer der langjährigsten Beobachter der St.Galler Stadtpolitik. Er findet, dass an der Kritik zu den Stadtratswahlen zwar schon etwas dran ist, dass man sie aber nicht verabsolutieren darf. So sei beispielsweise nicht absehbar, wie sich eine Kandidatin, ein Kandidat nach der Wahl entwickle, wie sie oder er an der Aufgabe wachse. Man müsse sich da vor vorschnellen Urteilen hüten.



Eberle führt als Beispiel Stadtrat Peter Schorer (im Amt 1981 bis 1996) an: Als der Jurist 1980 erstmals zur Wahl angetreten sei, hätten viele seine mangelnde politische Erfahrung kritisiert und gefragt, ob die FDP wirklich niemand Profilierteren hätte. Schorer wurde in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit einer der stärksten Stadträte der vergangenen 40 Jahre. Vor allem seine Bemühungen in der damals heftig umstrittenen und emotional umkämpften Drogenpolitik sind bis heute breit anerkannt. Im Gegenzug komme es ja auch vor, dass Kandidierende mit sehr viel Vorschusslorbeeren im Amt «keine Stricke zerreissen», sagt Eberle.



Herausragende Persönlichkeiten für Exekutivämter zu finden, sei schon früher schwierig gewesen. Nur schon, weil Persönlichkeiten wie Heinz Christen (SP, Stadtrat 1974 bis 1980/Stadtammann 1981 bis 2004) oder Fredy Brunner (FDP, Stadtrat 2005 bis 2015) selten seien. Die Situation habe sich aber verschärft, sagt Bruno Eberle. Als Ursache dafür macht der Fachmann verschiedenste Aspekte aus; die Stadtparteien allein seien nicht verantwortlich.



Bruno Eberle Bild: Urs Bucher (8. März 2020)

Ein grosses Problem ist für Eberle, dass den Parteien die langfristige Personalplanung immer schwerer fällt. Was nicht zuletzt mit der dünnen Personaldecke in den Parteivorständen zusammenhängt.

Es sei heute einfach schwieriger als vor 30, 40 Jahren, Leute zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren wollten. Womit in den Parteien oft einige wenige sehr viele Lasten schultern müssten. Zudem finde man je länger je weniger Personen, die bereit seien, die lange und mühselige «politische Ochsentour» von der Basisarbeit bis zum Parlaments- oder Regierungsmandat zu absolvieren.

Beruflicher Druck, Rollenbilder und schwindendes Prestige



Das hängt für Bruno Eberle auch damit zusammen, dass gut ausgebildete und qualifizierte Personen heute beruflich stark unter Druck stehen. Dazu kämen etwa bei jungen Vätern familiäre Pflichten: Auch da hätten sich die Rollenbilder gewandelt. Es sei jedenfalls heute anspruchsvoller als früher, berufliche Karriere, Familie und politisches Engagement unter einen Hut zu bringen. Eine Rolle spiele auch, dass gerade in der Stadt das Prestige, das lange mit einem politischen Amt verbunden gewesen sei, spürbar abgenommen habe.

Bruno Eberle hat auch kein Patentrezept zur Lösung der Probleme. Skeptisch beurteilt er den Ruf nach dem Staat: Durch finanzielle Beiträge verlören die Parteien nämlich an Unabhängigkeit. Skeptisch steht er auch Co-Präsidien gegenüber: Die Erfahrung zeige, dass letztlich dann doch wieder die eine oder der andere die Arbeit erledige.

Der richtige Weg führe wohl über eine stärkere Nachwuchsförderung. Den Stadtparteien rät Eberle, junge Vorstandsmitglieder zu suchen und ihnen Zeit für die Einarbeitung zuzugestehen. Der grösste Fehler sei, Nachwuchsleute auf einen Schlag so zu überlasten, dass es ihnen ablösche. Nachwuchsförderung brauche Ressourcen und Geduld, lohne sich aber auf Dauer ganz sicher.

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen

Stadtrat Peter Jans. Bild: Benjamin Manser (16.9.2020)

Egal, wer am 29. November in Stadtpräsidium und Stadtrat gewählt wird, die nächsten Kampfwahlen um die Exekutive sind absehbar. Sie stehen 2024 oder 2026 an. Markus Buschor (parteilos) wird Ende 2024 zwölf Amtsjahre auf dem Buckel haben, was bei vielen Magistratspersonen der Zeitpunkt für den Rücktritt ist. Peter Jans (SP) wird 2024 64, 2026 66 Jahre alt, was ebenfalls ein Rücktrittsgrund ist. Wird Ende November Trudy Cozzio (CVP) in den Stadtrat gewählt, hat sie das gleiche Problem: Sie wird schon 2024 66 Jahre alt.

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Benjamin Manser (25.9.2020)

Stadtratsmitglieder entscheiden selber, wann sie zurücktreten. Es steht ihnen frei, mehr als zwölf Amtsjahre zu absolvieren und übers Pensionsalter hinaus im Amt zu bleiben. Die Auflistung möglicher Vakanzen zeigt für Polit-Experte Bruno Eberle aber, dass sich die Vorstände der Stadtparteien nicht zurücklehnen können. Es brauche in absehbarer Zeit wieder Kandidierende für Exekutivämter. Solche aufzubauen, benötige Zeit. Zuerst müsse man Personen finden, die sich für die Exekutive eigneten und die Interesse hätten, zu kandidieren. Danach müsse man ihnen – etwa im Parlament – die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, um in breiteren Kreisen bekannt zu werden.

Als einer, der nicht mehr in der Parteiarbeit engagiert sei, habe er gut reden, sagt Bruno Eberle zu seiner Analyse. Die Stadtparteien hätten nach Vorbereitung und Durchführung von nationalen, kantonalen und kommunalen Wahlen in rascher Folge nunmehr rund zwei Jahre pausenlos im Wahlkampf gestanden. Er verstehe gut, dass man da zuerst «durchschnaufen» wolle, eine Ruhepause brauche.

Das sei umso verständlicher, als dass die Vorbereitung des Wahlmarathons 2023/24 ja auch wieder auf den Schultern einiger Weniger ruhen werde. Parteivorstände mit bis zu zwei Dutzend aktiv mitarbeitenden Mitgliedern gebe es auf städtischer Ebene nicht mehr. Das sei letztlich Teil des Problems der Rekrutierung von Kandidierenden, findet Bruno Eberle: Früher hätten spätere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger oftmals ihre ersten politischen Gehversuche in einem Parteivorstand absolvieren und dabei Erfahrungen sammeln können.