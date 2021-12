GESELLSCHAFT «Papas sind wichtig für die Entwicklung des Kindes»: Marcel Kräutli ist der erste Väterberater der Stadt Von Papa zu Papa über Probleme und Sorgen mit kleinen Kindern reden: Genau das macht Marcel Kräutli seit diesem Herbst als Väterberater. Wer ist dieser Mann? Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt hat nun einen Väterberater: Marcel Kräutli. Bild: Tobias Garcia

Er ist einer von wenigen. Ein Mann mit rosa Mütze. Ein Mann, der eine egalitäre Familienform anstrebt. «Meine Partnerin und ich versuchen die Erwerbs-, Erziehungs-, Hausarbeit und Mental Load zu teilen, so gut wie möglich», sagt Marcel Kräutli. Seit dem 18. Oktober ist er der erste Väterberater des Ostschweizer Vereins für das Kind (OVK). Bern, Zürich, das Bündnerland haben auch schon einen. Nur Bern, Zürich, das Bündnerland haben bisher einen.

Für den Fotografen schlendert er im Schneegestöber der Strasse vor seinem Büro entlang, statt am Schreibtisch zu posieren. Er sagt:

«Nicht alle Männer reden gerne im Beratungszimmer über ihre Probleme und Sorgen.»

In ein paar Tagen trifft er ein Paar in einem Café, mit einem Papa hat er sich auf einen Spaziergang verabredet. In den Drei Weieren bräteln und dabei über die Herausforderungen eines sich einbringenden Vaters reden, auch das kann sich der 46-Jährige vorstellen. «Flexible Gesprächssettings», nennt er das. Sie sind einer der drei Pfeiler seiner Arbeit. Hinzukommen das Vätertelefon und der Montagabend. Nach Feierabend können dann alle jene Väter an der Rosenbergstrasse 82 vorbeikommen, denen doch mehr nach Büro und Privatsphäre ist. Kräutli plant schon Themenabende für Papas und eine Lesung von Vätergeschichten am Vatertag nächsten Sommer. Motiviert und mit viel Elan scheint er an seine neue Aufgabe heranzugehen. Auch weil er aus Erfahrung und aus der Theorie weiss: «Väter sind wichtig für die Entwicklung des Kindes, für seine Lernfähigkeit, für seine Emotionskontrolle, das zeigen Studien. Deshalb haben sie auch eine eigene Sprechstunde von Mann zu Mann verdient.» Väter würden anders mit den Kleinen umgehen. «Anders im Spiel und in der Sprache, anders, was das Körperliche betrifft», sagt er. Dann bricht er die Aufzählung fast schon abrupt ab:

«Ich will nicht in Stereotype verfallen. Es ist einfach förderlich, dass ein Kind beides erlebt, dass es eine stabile Beziehung zu weiblichen und männlichen Bezugspersonen haben darf.»

Bald das Pensum erhöhen?

Die Entwicklung, dass immer mehr Männer einen Papatag pro Woche beziehen, verfolgt er erfreut. Auch wenn sie sich dann vielleicht doch bei ihrer Mutter zum Mittagessen einladen und der Haushalt liegen bleibt, allemal gut für die Beziehung zwischen Vater und Kind.

Das steigende Engagement von Vätern widerspiegelt sich auch in den Zahlen der Beratungsstelle. 2019 erschienen zu 789 Treffen beide Elternteile, zu 5268 nur die Kindsmutter, zu 147 der Kindsvater. 2020 nahmen an 611 Terminen beide Elternteile teil, an 5235 nur die Mutter, an 230 der Vater. «Der Besuch beider Elternteile hat sich wegen der Coronasituation minimiert. Die Personenanzahl in der Beratung wurde eingeschränkt», sagt Nicole Staub, Stellenleiterin der Mütter- und Väterberatung des OVK.

20 Prozent beträgt Kräutlis Arbeitspensum beim Ostschweizer Verein für das Kind, weitere 20 Prozent kann er per Stundenlohn abrechnen, sofern Nachfrage besteht. In den ersten Wochen war sie gering. Fünf Beratungen zählte Kräutli bisher. «Das überrascht mich nicht, weil das Konzept der männlichen Väterberater in der Schweiz noch neu ist.»

Es ist ja nicht so, dass sich Väter in St.Gallen bisher nicht beraten lassen konnten. Neu ist die Beratung von Mann zu Mann, von Papa zu Papa. «Gerade bei Fragen, die über das Fachliche wie Ernährung oder Schlaf hinaus und in das Persönliche sowie Emotionale rein gehen, wird ein solcher Austausch geschätzt, wissen wir aus Umfragen. Und aus ersten Erfahrungen des Väterberaters in Bern. Wir stehen in Kontakt.» Der Berner Kollege hat wie Kräutli mit einer 20-Prozent-Stelle gestartet, zwei Jahre später arbeitet er nun 50 Prozent.

«Er hat mir gesagt, dass Väter gleich variantenreiche Fragen stellen wie Mütter.»

Was macht die Vaterrolle mit mir? Was mit meiner Partnerschaft? Wie gehe ich mit Überforderung und Wut um, wenn das Kind wieder einmal tobt? Fragen, die auch Kräutli beschäftigt haben. Er ist Vater einer sechsjährigen Tochter, zudem geben er und seine Partnerin, eine Schulsozialarbeiterin, zwei Pflegekindern ein Zuhause. Auf einem Hof ausserhalb von Brunnadern leben sie alle zusammen, sind viel draussen, stauen Wasser im nahen Bach, fischen im kleinen See, bauen Hütten. Da werden auch viele Fragen sein, vor denen Kräutli privat noch nie gestanden hat. Themen, die er aber aus seinem Studium zum Sozialarbeiter und seiner Arbeit in Kinder- sowie Jugendheimen kennt.

Wenn der Mann mitstillt

«Noch bin ich im Team nicht vollständig integriert. Ich hatte auch wegen weiterbildungsbedingten Abwesenheiten noch nicht die Möglichkeit alle Arbeitskolleginnen persönlich kennen zu lernen. Aber ich spüre, dass da viel Akzeptanz herrscht.» Neugierig seien die Kolleginnen. Was macht er? Wie macht er es? Und berät er auch, wenn es ums Stillen geht? Kräutli grinst und rät:

«Der Mann kann, sollte aber nicht nur das Haus aufräumen, während sie dem Kind die Brust gibt. Er kann sich dazu setzen, mitkuscheln und dabei sein. So wird das Stillen zur gemeinsamen Sache und fördert die Bindung aller.»

Er könne nur die Fakten vorbringen, was dem Kind bekommt, wie es gedeiht. Dann entscheide der Klient, welchen Weg er einschlägt.

Kräutlis Weg zum Väterberater ist nicht linear. Er absolviert eine kaufmännische Lehre bei den SBB, arbeitet als Betriebsdisponent, eine Weile lang als Bahnhofvorstand, schliesslich wechselt er ins Marketing. «Dann kam ich in den Genuss eines Sabbaticals.» Mit seiner Partnerin baut er einen alten Bus um, fährt damit von der Schweiz nach Afrika, die Ostküste runter bis Südafrika, die Westküste hoch und zurück in die Schweiz. Er erzählt:

«Uns gefiel es in jenen Ländern am besten, vor denen man uns am meisten gewarnt hatte. Äthiopien, Sudan, Angola.»

2009 und 2010 war das. Dann kehrt das Paar zurück und schreibt sich gemeinsam an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Zürich ein. Auch die Abschlussarbeit meistert es zusammen und denkt sich dafür jenes Projekt aus, mit dem es nun Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen sozialpädagogisch begleitet und aufwachsen lässt. Auf dem Hof in Brunnadern. «Immer habe ich mich aber auch nach aussen orientiert», sagt Kräutli. Er arbeitet auf einer gemischten Wohngruppe der Stiftung Zürcher Kinder- & Jugendheime, leitet eine Wohngruppe für Menschen mit Beeinträchtigung in Wald-Schönengrund. Seit die Tochter auf der Welt ist, engagiert sich Kräutli mehr als viele andere Männer in der Familie, sucht ein kleines Arbeitspensum für nebenbei. «Es gibt sie gerade für Männer nur sehr selten.» Das zeigt: Auch dem Väterberater gelingt das egalitäre Familienmodell nicht immer, auch er kämpft mit vorgegebenen Strukturen. «Diese Familienform scheitert oft auch an der herrschenden Lohnungleichheit. Es kann doch nicht sein, dass die Schweiz so viele Studienabgängerinnen zählt und dann sitzen doch nur Männer in den Verwaltungsräten.» Es brauche Veränderungen. «Bis sie eintreten, wird es Jahrzehnte dauern. Ein gesellschaftlicher Wandel ist spürbar. Der verlängerte Vaterschaftsurlaub ist ein Anfang. Es braucht aber viel mehr. Mehr Jobsharing für Männer, mehr Teilzeitstellen.» Als er das Stellenangebot des Ostschweizer Vereins für das Kind entdeckt, weiss er: Das ist es! «Ich habe mich sofort beworben.»

Sardinien statt Afrika

Nach Afrika ist Kräutli nie mehr gereist, seit er Vater ist. Dafür schon neunmal nach Sardinien, meist an denselben Ort, mit dem Zelt auf den Campingplatz. «Zwei Wochen Strandferien, etwas das mich früher gequält hätte. Heute ist es für alle das Schönste. Die Kinder können herumspringen, die Eltern mal in Ruhe einen Apéro geniessen», sagt er verschmitzt.

Bleibt neben Familie und Job Zeit, bringt er sich als Programmchef Musik in den Kulturverein Rössli Mogelsberg ein. Und in den nächsten Tagen geht er wieder als Samichlaus von Haus zu Haus. «Wenn die Eltern fordern, dass der Samichlaus die Kinder nicht tadeln sollen, schicken sie mich, den Sozi», sagt er. Begonnen hat seine Karriere als Mann mit Bart und Sack im Geburtsvorbereitungskurs. «Wir lernten dort ein Paar kennen, mit dem wir noch immer befreundet sind. Er ist Mitglied des Samichlausverein und hat mich angefragt.»

Während Kinder sich den Paw-Patroller-Truck oder Rollschuhe unter den Weihnachtsbaum wünschen, träumt Kräutli davon, dass sich die Väterberatung in St.Gallen so gut etabliert wie jene in Bern. «Ich weiss, dass sie auch hier ein Bedürfnis ist.» Sagt er, zieht seine rosa Mütze an und voller Tatendrang davon. Er gehe nun arbeiten. Zuhause. Sonst betonen das meist nur Mütter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen