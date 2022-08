Pasticciere der Cafébar La Vela wehrt sich gegen Kritik

Geschmacksexplosion «Wurden von Passanten gar als ‹Betrüger› beschimpft»: Der Pasticciere der Cafébar La Vela in Rorschach wehrt sich gegen Kritik «Das Gelato landet nach ein paar Löffeln im Abfall» – das Urteil beim «Tagblatt»-Glacetest fällt vernichtend aus. Für Pasticciere Maurizio Cagnazio ist das Testurteil nicht nachvollziehbar, lobt doch selbst Gelato-Weltmeister Leonardo Di Carlo seine Gelati Artigianali. Rudolf Hirtl 03.08.2022, 15.35 Uhr

Für dieses Gelati verwendet Maurizio Cagnazio eine 100 Prozent reine Pistazienpaste aus Sizilien. Bild: Rudolf Hirtl

Maurizio Cagnazio ist ein fröhlicher Mensch. Wo man ihm auch begegnet, er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Doch am Mittwochvormittag macht er einen ungewohnt nachdenklichen Eindruck. Der «Tagblatt»-Glacetest hat Spuren hinterlassen. «Mich haben Leute am Telefon beschimpft, die Bedienung in der Kaffeebar und in der Gelateria wurde teilweise auf üble Art und Weise angepöbelt. Wir haben hier mehr als eine Träne vergossen.»