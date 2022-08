Pasticciere der Cafébar La Vela wehrt sich gegen Kritik

Geschmacksexplosion Dem Gelato-Weltmeister schmeckt's: Der Pasticciere der Cafébar La Vela in Rorschach wehrt sich gegen Kritik «Das Gelato landet nach ein paar Löffeln im Abfall» – das Urteil beim «Tagblatt»-Glacetest fällt vernichtend aus. Für Pasticcere Maurizio Cagnazio ist das Testurteil nicht nachvollziehbar, lobt doch selbst Gelato-Weltmeister Leonardo Di Carlo seine Gelati Artigianali. Rudolf Hirtl 03.08.2022, 15.35 Uhr

Für dieses Gelati verwendet Maurizio Cagnazio eine 100 Prozent reine Pistazienpaste aus Sizilien. Bild: Rudolf Hirtl

Maurizio Cagnazio ist ein fröhlicher Mensch. Wo man ihm auch begegnet, er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Doch am Mittwochvormittag macht er einen ungewohnt nachdenklichen Eindruck. Der «Tagblatt»-Glacetest hat Spuren hinterlassen. «Mich haben Leute am Telefon beschimpft, die Bedienung in der Kaffeebar und in der Gelateria wurde teilweise auf üble Art und Weise angepöbelt. Wir haben hier mehr als eine Träne vergossen.»

Auslöser war die vernichtende Kritik der Glacetesterin. «Der Geschmack ist penetrant künstlich, die Glace viel zu süss und nicht cremig genug. Wir schaffen es nicht, dieses Zeug zu essen, es landet nach ein paar Löffeln im Abfall», so ihr Urteil.

Die Art und Weise hat wehgetan

Dieses Urteil kann Maurizio Cagnazio nicht nachvollziehen. Zudem handle es sich bei der gekosteten Sorte Mandarino um ein Sorbet und nicht um ein Milcheis, was auch die monierte fehlende Cremigkeit erkläre. «Unser Pasticciere steht jeden Tag ab 6 Uhr früh in der Gelateria und stellt über 20 Eissorten her», sagt Romolo Cardillo, Inhaber und Geschäftsführer der Cafébar – Pasticceria – Gelateria La Vela in Rorschach nachdenklich und räumt ein:

«Die schlechte Glacebeurteilung hat Maurizio Cagnazio tief getroffen.»

Schon fast sein ganzes Leben lang produziere und kreiere der 51-jährige Neapolitaner Gelati Artigianali und traditionelle Pasticcini und das mit einer beispiellosen Leidenschaft. «Es ist absolut legitim, unsere Glace nicht zu mögen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Doch wenn wir nun von Passanten aufgrund der Publikation gar als ‹Betrüger› beschimpft werden, ist das nur sehr schwer zu verdauen», so Romolo Cardillo.

Dass die Gelati nur mit Milchpulver hergestellt würden, sei falsch. «Wir verwenden selbstverständlich hauptsächlich frische Milch von der Molkerei. Ich bezahle jede Woche mehrere hundert Franken dafür», betont der Geschäftsführer. Maurizio Cagnazio räumt ein, dass neben frischer Milch auch etwas Milchpulver verwendet wird. «Das Milchpulver harmonisiert die Masse und ist bei der Herstellung von Gelati Artigianali neben den Fruchtpulpen eine der üblichen Zutaten.»

Der Weltmeister mag Cagnazios Gelati

Er legt einige der Rezepte auf den Tisch, die mehrheitlich noch von seinem Vater stammen und teilweise über 50 Jahre alt sind. Einige davon, etwa das «Gelato di frutta all'acqua», hat Maurizio Cagnazio zusammen mit Leonardo di Carlo aus Trevesio entwickelt, einer der berühmtesten Patissiers Italiens. Leonardo di Carlo war selbst schon in Rorschach und hat die Gelati vom «La Vela» bezüglich Qualität und Vielfalt gelobt. Die enge Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund Leonardo Di Carlo bezeichnet er als sehr fruchtbar. Kein Wunder, ist der Römer doch mehrfacher italienischer Meister und Weltmeister in Sachen süsses Gebäck.

Pasticciere Maurizio Cagnazio ist praktisch zwischen Mehl und Zucker aufgewachsen. Seine Eltern führten eine kleine Gelateria und Pasticceria im Zentrum Neapels. «Bereits mit sieben Jahren habe ich in der Backstube ausgeholfen. Ich habe geputzt und gebacken. Auch wenn ich mehr Sauerei verursacht habe als gearbeitet», erinnert er sich schmunzelnd. «Ein Gelato darf nicht zu heiss auf der Zunge brennen. Es soll sich warm anfühlen und nur ganz langsam schmelzen – eine kleine Sensation im Mund. Wenn du Gefühl und Geschmack nach einer Stunde schon vergessen hast, haben wir etwas falsch gemacht», antwortet er auf die Frage, woran man eine gute Glace erkennt. Seine Lieblingssorte ist Zuppa Inglese. «Es war die erste Glace, die ich je probiert habe und Papas beste Sorte», erzählt er. Die Kunden bevorzugen Fior di Latte, Pistacchio, Kaffee und Stracciatella.

Gespachtelt, nicht in Kugeln geformt

Typisch italienisch wird die Glace im «La Vela» aufs Cornet gespachtelt Bild: Rudolf Hirtl

Typisch italienisch wird die Glace im «La Vela» nicht schön säuberlich in Kugeln geformt, sondern grosszügig aufs Cornet gespachtelt. Die Portionen sind gross. So gross, dass sie beinahe aus Becher und Cornet kippen. Und Fakt ist auch: Pistazien aus Sizilien, Zitronen aus Sorrento, Kirschen von der Amalfiküste oder Pfirsiche aus der Toskana – aber keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker werden verwendet. Die Gelateria liegt an der Ankerstrasse in einer Seitengasse mitten im Stadtzentrum. Allerdings ist sie auch etwas versteckt. Wer die Gelateria nicht kennt, kann sie leicht übersehen. Sie zu finden und zu besuchen, lohnt sich.