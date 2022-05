Untereggen: Drei Männer enthaupten eine vermeintliche Hexe

Geschichtstour Zur Auffahrt den Rorschacher Bildstöckliweg entdecken: Denkmäler an Not, Tod und Heilige Der neue Bildstöckliweg in der Region Rorschach, am Bettag 2021 bei strömendem Regen mit wenig Publikum eingeweiht, macht in diesen Tagen in der prächtigen Mailandschaft Vergangenheit lebendig. Eine Wanderkarte und gut sichtbare Informationstafeln verraten mehr. Otmar Elsener Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Bildstöckli beim Schloss Wartensee; ein erstes Wegkreuz und später Bildstöcke sind hier schon in uralten Zeiten gesetzt worden. Bild: Rudolf Hirtl

An den Bildstöckli und Wegkreuzen fährt man heute meist achtlos auf viel befahrenen Strassen vorbei oder übersieht sie in der Stadt oder im Dorf. Dabei zeugen sie von einer besinnlichen und gläubigen Zeit, in der in unserem Land von den Mächtigen bis zum einfachen Volk christliche Traditionen verankert waren. Die Kreuze und zierlichen Bauwerke waren als Zeichen religiösen Brauchtums an Wegkreuzungen und auf Wiesen und Feldern von Landbesitzern erstellt worden. Oft als Mahnmal oder als Verehrung von Heiligen, als Dank für eine Rettung aus Gefahr oder als Erinnerung an ein Unglück oder ein Verbrechen.

Für Generationen von Katholiken der Region brachte der Monat Mai von jeher die Zeit der Prozessionen, der Bittgänge und Flursegnungen. Sie begann am Auffahrtstag, zehn Tage vor Pfingsten, mit der Flurprozession, gefolgt von der Woche mit den Bittgängen der Schulkinder zu Nachbargemeinden und den individuellen Flursegnungen. Abgeschlossen wurde sie mit der Fronleichnamsprozession durch die Stadt am zweiten Donnerstag nach Pfingsten.

Prächtig geschmückte Bildstöcke

Noch in den 1960er-Jahren war am Auffahrtstag die Teilnahme an der Flurprozession für die Kirchgänger eine Selbstverständlichkeit. Oft wurde dabei gleichzeitig ein Bildstock feierlich eingeweiht, der entweder renoviert oder wieder neu aufgebaut worden war. An den jeweils prächtig mit frischen Blumen geschmückten Bildstöckli Klosterguet an der Seebleichestrasse, Langmoos an der Thalerstrasse, an der Sonnenhof-Kreuzung und zuletzt beim Kreuzacker an der Goldacherstrasse wurde Halt gemacht für Segnungen der Fluren, bevor es wieder für die Jugend in die Herz-Jesu-Kirche und für die Erwachsenen in die Kolumbanskirche zurückging.

Längst sind alle Prozessionen wegen des zunehmenden Strassenverkehrs aus der Stadt und den Dörfern verbannt oder sogar aufgehoben worden. Hochgehalten wird der religiöse Brauch aber noch heute am Auffahrtstag von der Katholischen Kirchgemeinde der Region Rorschach, die aus der Fusion der Kirchgemeinden von Rorschach, Goldach und Untereggen entstanden ist. Die Wegstrecke führt heute auf der Strasse vom St.Annaschloss zum Weiler Hof, wo sich der vermutlich älteste Bildstock am Rorschacherberg befindet.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts standen allein in der Pfarrei Rorschach 30 Bildstöcke und vier Gedenkkreuze. Obwohl viele wegen neuer Eigentumsverhältnisse, Überbauungen und Strassenkorrekturen seither verschwunden sind, ist es den Kirchgemeinden gelungen, 24 dieser Kulturgüter in die heutige Zeit zu retten. Dies war möglich, weil für viele Bildstöcke und Wegkreuze grundbuchamtlich Servitute eingetragen waren, die von neuen Eigentümern der Grundstücke bei Verkäufen stets neu bestätigt werden mussten. Viele Eigentümer betrachteten die von den Vorfahren überlieferten Dienstbarkeiten meistens als Pflicht für die Erhaltung eines kulturellen Allgemeingutes, betreuten den Bildstock über all die Jahre und schmückten ihn mit Blumen. Die Kirchgemeinde selber liess nicht nur ihre eigenen Bauten, sondern auch diejenigen fremder Eigentümer nicht verlottern, sondern durch Restauratoren erneuern, wenn nötig versetzen oder sogar wieder neu herstellen.

Mahnmale für Verbrechen und Unglücke

Jeder Bildstock trägt seine eigene Geschichte, die den Besucher im Tafeltext überraschen kann. So stand der Bildstock Bruggmühlestrasse vor 300 Jahren an der Goldach als Mahnzeichen vor Gefahren beim Übergang des Flusses, während der Bildstock unter dem Weiler Iltenriet daran erinnert, dass dort 1535 drei Männer einen Totschlag verübten. Als Sühne für den Tod durch Enthauptung einer vermeintlichen Hexe stehen die zwei Kreuze im Unteregger Weiler Hinterhof. Sie sollen von Unteregger aufgestellt worden sein, die wegen ihrer belastenden Aussagen im letzten Hexenprozess von schlechtem Gewissen geplagt wurden.

Das Kreuz ob Hinterhof in Untereggen mit Blick auf die Kirche erinnert an ein Verbrechen im Jahr 1535. Bild: Otmar Elsener

Und kaum jemand weiss, dass der kläglich platzierte Bildstock an der Scholastikastrasse genau dort steht, wo sich die Kirche des 1906 abgebrochenen Klosters Scholastika befand. Der kürzlich renovierte Bildstock beim Regatron-Bau an der Rosengartenstrasse hat eine berührende Geschichte: In den 1950/60er-Jahren arbeiteten viele junge Italienerinnen dort in den einstigen Feldmühle-Fabriksälen und wohnten in Baracken. Fern ihrer Heimat war der nahe Bildstock mit dem Pietà-Bild für sie oft ein Ort der Bitten, und manche Kerze oder Blume zeugten von der religiösen Italianità der südländischen Immigrantinnen.

Tafeln mit Informationen und spirituellen Impulsen

Im Sinne der religiösen Betreuung fragten sich die kirchlichen Gremien und die ehrenamtlichen Betreuer der Bildstöckli, wie man mittels dieses Kulturgutes das religiöse Empfinden und die Lebensart früherer Generationen den heutigen Menschen näherbringen und Impulse für die jetzige Zeit vermitteln könnte. So entstand die Idee, einen Bildstöckliweg mit historischen Informationen und spirituellen Impulsen zu schaffen. Entstanden ist nun eine Wanderkarte, auf der jeder Bildstock und jedes Kreuz und die dazu führenden Wandermöglichkeiten aufgezeichnet sind. An jedem Bildstock ist eine gut sichtbare Informationstafel mit zwei Texten angebracht – der spirituelle Text lädt zu einer kurzen Besinnung ein, während der historische über den Zweck und die Geschichte der Baute berichtet. Wer mehr erfahren will, kann auf der Tafel einen QR-Text scannen, der ausführlich erklärt, wann, warum und von wem das Denkmal erstellt wurde.

Im Weiler Hof befindet sich der vermutlich älteste Bildstock (1861) am Rorschacherberg. Bild: Rudolf Hirtl

Wer sich nun in Rorschach oder Goldach auf den Weg macht, wird sich in diesen Maitagen am frischen Laub an den Bäumen und den Blumen in den teils noch nicht gemähten Wiesen am Rorschacherberg erfreuen. Zwei der 24 Bildstöcke befinden sich im öffentlich zugänglichen Schlosspark Wartegg, eine Oase im Siedlungsgebiet, die allein schon zur Besinnung animiert. Bei einigen, z. B. beim Schloss Wartensee, bietet ihr Standort eine einzigartige Aussicht über den weiten Bodensee.

Der neue Weg bringt dem heutigen Wanderer mit diesen Denkmälern wirklich eine bedächtige Zeit näher, die ihn auf unsere Kultur besinnen lässt, denn jedes Kulturgut muss auch zum Verstehen der heutigen Zeit beitragen.

Bebilderte Wanderkarten sind im Rorschacher Tourist-Office am Hafen aufgelegt, mehr Infos auf www.bildstoeckliweg.ch.

Die tolle Aussicht auf Landschaft und See gibt es entlang des Bildstöckliwegs kostenlos dazu. Bild: Rudolf Hirtl

