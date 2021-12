Leere Gassen beim Sonntagsverkauf in St.Gallen

Geschenke kaufen «Es war zu früh»: Warum St.Galler Gassen beim Sonntagsverkauf weitgehend leer bleiben und Gewerbler dennoch darauf angewiesen sind Am Sonntag hielten sich die Leute in der Stadt St.Gallen mit ihren Shoppingtouren anders wie am Samstag zurück. Das hat laut Gewerblern nicht unbedingt mit Corona zu tun, sondern eher mit dem Wetter, dem Konsumverhalten und dem Datum. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 13.12.2021, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am ersten Sonntagsverkauf vor Weihnachten blieb es in St.Gallen eher ruhig, am kommenden Sonntag werde es mehr Leute geben, sagen Gewerbler. Bild: Michel Canonica

Die Leute schlendern mit vollen Einkaufstaschen durch die Gassen, sehen sich Schaufenster an, kaufen Weihnachtsgeschenke. Am Samstag waren die Gassen in der St.Galler Innenstadt voll. Am Tag darauf war Sonntagsverkauf, doch da schien die Altstadt im Vergleich fast so leer gefegt wie an einem normalen Sonntag. Ist der Sonntagsverkauf ein Auslaufmodell?

Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft. Bild: Urs Bucher

«Das erleben wir jedes Jahr: Der erste Sonntagsverkauf ist meist viel ruhiger als der zweite», sagt Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft und Inhaber der Parfumerie-Intercoiffure Baettig. Am 19. Dezember findet in der Stadt St.Gallen der zweite Sonntagsverkauf statt. Die Parfümerie sei vergangenen Sonntag nicht von Leuten überrannt worden, sagt Baettig.

«Viele Leute sind kurzfristig unterwegs und besorgen sich erst kurz vor Weihnachten die Geschenke.»

Eine weitere Erklärung von Baettig: Oft würde man sich zu Weihnachten gar nichts mehr schenken. «Dann finden aber einige, sie wollen ihren Liebsten doch etwas Kleines geben und besorgen es kurz vor den Festtagen.» Beattig ist demnach sehr zuversichtlich, dass der zweite Sonntagsverkauf gut läuft. Dass am ersten Sonntagsverkauf nicht sonderlich viel lief, habe nichts mit Corona zu tun, eher mit dem schönen Wetter. «Die Leute wollten lieber raus in die Natur als in der Stadt einkaufen zu gehen.»

Verändertes Kaufverhalten

Dieselben Erfahrungen macht auch Cornel Hänni, Präsident der Gassengesellschaft Marktgasse und Inhaber des Juweliers Studer und Hänni AG. Doch vergangenen Sonntag seien im Vergleich zu Vorjahren sehr wenig Leute unterwegs gewesen. «Man muss sich überlegen, ob ein Sonntagsverkauf statt zwei reichen würde.» Hänni vermutet, dass die Leute allenfalls nicht über den Sonntagsverkauf Bescheid wussten, da er letztes Jahr der Pandemie zum Opfer fiel.

Hinzu komme das veränderte Kaufverhalten und das damit rasante Wachstum beim Onlineshopping, sagt Hänni. «Dennoch braucht es den Mix zwischen online und vor Ort einkaufen.» Aber dafür müsse das Ambiente in der Stadt stimmen. Hänni sagt:

«Es braucht noch mehr weihnachtliche Stimmung in den Gassen, dann kommen auch die Leute.»

Hier habe man noch Potenzial. Allerdings bleibt Hänni mit Blick auf kommenden Sonntag zuversichtlich, auch wenn einige Leute wegen des Coronavirus Ansammlungen vermeiden dürften.

Der Onlinehandel floriert, dennoch sind Gewerbler auf den Sonntagsverkauf angewiesen. Bild: Michel Canonica

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zu früh für Weihnachtsshopping

Auch für Manor war es ein ruhiger Sonntagsverkauf, sagt der Geschäftsleiter Stefan Steiner. Er meint, die Leute seien durchaus über den Sonntagsverkauf informiert gewesen. Aber:

«Für viele ist Weihnachten noch weit weg.»

Dennoch sei man froh, dass Abend- und Sonntagsverkäufe dieses Jahr überhaupt stattfinden. Und: «Der Sonntagsverkauf hat durchaus seine Berechtigung.» Je näher Weihnachten rücke, desto mehr ziehe es an. Deshalb glaubt er, der zweite Sonntagsverkauf werde lukrativer. Mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft sei er zufrieden. Denn Geschenkartikel, Spielwaren und Weihnachtsdekorationen verkauften sich gut.

Dass der Sonntagsverkauf schlicht zu früh für das alljährliche Weihnachtsshopping war, vermutet auch Regi Weigelt, Geschäftsleiterin und Inhaberin der Bürowelt Schiff AG. Das zeige auch der Vergleich mit den Vorjahren: Findet der Sonntagsverkauf eher zu Beginn des Advents statt, sind die Umsätze tief. «Unser Onlineshop hingegen läuft auf Hochtouren.» Weigelt ist sich dennoch sicher, dass sich Sonntagsverkäufe lohnen:

«Am Sonntag kommen auch Leute von weit her in die Stadt, die sonst nicht hier einkaufen würden.»

Auch Familien würden am Sonntag in die Stadt kommen, deshalb solle man die Sonntagsverkäufe beibehalten. Zudem ist Weigelt froh, wenn die Läden in dieser unsicheren Zeit überhaupt offen hätten.

Lukas Weber, Geschäftsleiter Mode Weber. Bild: Ralph Ribi

Damit der Sonntagsverkauf floriere, müsse die Stimmung weihnächtlich sein, sagt Lukas Weber, Geschäftsleiter von Mode Weber. Dazu gehöre kaltes Wetter, Glühwein trinken, gemeinsam unterwegs sein. Nur war das Wetter vergangenen Sonntag fast zu schön für Weihnachtsshopping. Weber sagt:

«Es ist nicht aussergewöhnlich, dass es mal ruhiger bleibt an einem Sonntagsverkauf und über die Jahre gesehen gleichen sich die Umsätze aus.»

Die Sonntagsverkäufe würden nach St.Gallen gehören, aber mehr von ihnen brauche es nicht, sagt Weber. Wie es am 19. Dezember laufe, hänge im Wesentlichen vom Wetter ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen