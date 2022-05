Gesangsfestival Gossau: Beni Thurnheer interviewt Keller-Sutter

Gesangsfestival Beni Thurnheer interviewt Karin Keller-Sutter: Am Schweizer Gesangsfestival in Gossau geben sich die Promis die Klinke in die Hand Bald startet das Schweizer Gesangsfestival in Gossau. Das Organisationskomitee ist bereit: OK-Mitglied Erwin Schwizer ist unter anderem für die Ehrengäste zuständig. Es werden einige prominente Schweizerinnen und Schweizer in Gossau erwartet. Rita Bolt Jetzt kommentieren 11.05.2022, 17.00 Uhr

Moderator Bernard Thurnheer und Bundesrätin Karin Keller-Sutter werden in Gossau erwartet. Bidl: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Erwin Schwizer hat vergangenen Dezember im Namen des OKs des Gesangsfestivals 300 Personen aus der nationalen, kantonalen und lokalen Politik, Kirchenvertreter, Verbandsvertreter sowie Sponsoren und Partner persönlich angeschrieben und sie nach Gossau eingeladen. Etwa 200 Zusagen sind eingegangen. Unter anderem aus dem Bundeshaus: Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird am Eröffnungstag, am Samstag, dem 21. Mai, in Gossau anwesend sein.

«Ich hatte nie persönlichen Kontakt mit ihr», sagt Schwizer. Er habe die Fragen mit ihren Stabsmitarbeitern geklärt. Beispielsweise zur Sicherheit.

«Ich wollte als Erstes wissen, welche Sicherheitsvorkehrungen für den Besuch der Bundesrätin getroffen werden müssen.»

Das OK müsse diesbezüglich nichts unternehmen. Alles werde direkt von Keller-Sutters Departement organisiert. Wie reist die Bundesrätin an? Er dürfe nicht darüber reden, sagt Schwizer. Das sei so vereinbart worden.

Auch Benedikt Würth und Bruno Damann sind da

Ständerat Benedikt Würth. Bild: Keystone

Unter den angemeldeten Ehrengästen sind auch Mitglieder des nationalen Parlaments wie Ständerat Benedikt Würth (Präsident des Patronatskomitees). Anwesend sein werden die Gossauerin Claudia Martin, Präsidentin des Kantonsrates, und Marc Mächler, Regierungsratspräsident sowie unter anderen der einheimische Regierungsrat Bruno Damann. Um 14.30 Uhr findet die öffentliche Weihe der neuen Fahne der Schweizerischen Chorvereinigung in der Andreaskirche statt.

Um 16.30 Uhr hat TV-Moderator Beni Thurnheer seinen grossen Auftritt im Zirkuszelt. «Wir sind ein Festival der kurzen Ansprachen», sagt Schwizer lachend. Deshalb wird Thurnheer die Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella und den Zentralpräsidenten der Schweizer Chorvereinigung, Claude-André Mani, in Interviewform willkommen heissen. «Beni national», wie er gerne genannt wird, wurde vergangene Woche von einem Ausschuss gebrieft.

Anfangs wurde Schwizer belächelt

Vor sechs Jahren kam erstmals ein Gesangsfest in Gossau zur Sprache. Nach der kantonalen Delegiertenversammlung des St.Galler Kantonal-Gesangsverbands im Jahr 2016 in Oberbüren sagte Erwin Schwizer in gemütlicher Runde: «Chum, mir organisiered es Schwiizer Gsangsfescht.» Und bestellte noch eine Runde Getränke für alle. «Die Getränkequittung habe ich heute noch», sagt er mit einem Schmunzeln.

Erwin Schwizer ist OK-Mitglied des Schweizer Gesangsfestivals in Gossau. Bild: Benjamin Manser

Anfangs sei er von allen belächelt worden. Aber in Rolf Hefti (heute Präsident des Trägervereins) habe er bald einen Verbündeten gefunden. Sie hätten beim damaligen Stadtpräsidenten Alex Brühwiler – er ist im Oktober 2021 verstorben – vorgesprochen und so habe das Projekt «Gesangsfestival» seinen Lauf genommen.

Etwas Grosses auf die Beine stellen

Schwizer erzählt, dass er schon immer jemand gewesen sei, der Ideen habe oder Projekte anreisse und sie dann aber auch umsetze. Er sagt:

«Ja, ein Schweizer Gesangsfestival ist ein grosser Lupf für ein OK mit sieben Personen.»

Das letzte Gesangsfest fand 2015 in Meiringen statt. Die Gossauer hätten kein Regiebuch von Meiringen übernommen, alles wurde in vielen Stunden ehrenamtlich erarbeitet. «Unbezahlbar sind die Reglemente und Vertragsentwürfe, die Alex Brühwiler und Raphael Pironato juristisch geprüft haben», anerkennt der 72-Jährige. Er windet allen seinen OK-Kollegen ein Kränzchen: «Die Chemie zwischen uns stimmt. Deshalb ist es möglich, gemeinsam mit viel Idealismus und Freude etwas so Grosses auf die Beine zu stellen.»

Weniger Anmeldungen als erwartet

Seit vier Jahren ist Erwin Schwizer Präsident des St.Galler Kantonal-Gesangsverbandes. Er ist in Gossau aufgewachsen, 1958 sind Schwizers an den Hallwilersee gezogen. Später wanderten er und seine Frau Yvonne nach Spanien aus und verbrachten 20 Jahre auf Mallorca, wo der Gossauer als Segelschiff-Skipper, Reeder und Bauunternehmer arbeitete.

2010 kam er nach Gossau zurück und fand sein Sängerglück im Männerchor Gossau. «Früher sagte ich immer, ich trete nie in einen Kegelclub oder Männerchor ein», erzählt Schwizer. Heute kann er sich ein Leben ohne den Männerchor nicht mehr vorstellen. «Während der Pandemie waren wir Männerchörler jeweils am Dienstag in Gruppen unterwegs und haben im Freien Lieder gesungen.»

Weniger Chöre wegen der Pandemie

Auf vielen Bühnen mitten in Gossau werden vom 20. bis am 28. Mai Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Schweiz auftreten. Ursprünglich war von 15‘000 die Rede. Angemeldet sind 9000, weiss Schwizer. Es sind nicht 450 Chöre, sondern 333. Dies hat zur Folge, dass das Areal Buechenwald und die Pauluskirche nicht benötigt werden. Gründe, warum sich weniger Chöre angemeldet haben, sieht Schwizer in der Folge der Pandemie.

«Chöre haben sich aufgelöst, einigen fehlt ein Dirigent, andere sind mit den Proben noch nicht so weit.»

Das Gesangsfestival der Chöre erleide dadurch aber keinen Schaden – auch nicht finanziell. Während des gesamten Festivals halten sich neun Personen vom Schweizer Radio und Fernsehen auf dem Gelände auf und übertragen das Festival in die ganze Schweiz.

