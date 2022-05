Auftakt zum Gesangsfest Gossau: Empfang der Zentralfahne

Gesangsfest Gossauer Trommelwirbel für die Fahne: Das Gesangsfest kann kommen Auftakt fürs grosse Gesangsfest: Die Zentralfahne für das Schweizer Gesangsfestival wurde wandernd und singend nach Gossau getragen. Am Samstag wurde sie dort feierlich empfangen. Die Wandergruppe wurde vom Gossauer Erich Schwizer angeführt. Rita Bolt 08.05.2022, 17.11 Uhr

Sie ist da! Die rote Zentralfahne der Schweizerischen Chorvereinigung wurde am Samstag in Gossau feierlich in Empfang genommen. Bild: Benjamin Manser

Die Fahne der Schweizerischen Chorvereinigung – dem Dachverband der kantonalen und regionalen Gesangsverbände und damit der Schweizer Chöre – ist in Gossau angekommen. Eine gesangs- und wanderfreudige Gruppe hat die Zentralfahne am vergangenen Dienstag in Rapperswil in Empfang genommen und ist am Mittwochmorgen mit ihr zu Fuss nach Gossau gestartet. Die Wanderroute führte in Tagesmärschen von Rapperswil über Gommiswald, Wattwil, Degersheim nach Gossau.

Feierlicher Empfang mit Trommelwirbel: Zentralfahne und Gesangsfest können kommen. Bild: Benjamin Manser

Eine Delegation des Tambourenvereins Fürstenland Gossau hat die Wandergruppe samt Zentralfahne am Samstag, um 16 Uhr, in Gossau mit Trommelwirbel begrüsst und vom Bahnhof in die Markthalle begleitet. Dort waren ebenfalls die Fahnen des Männerchors Gossau, des Tambourenvereins Fürstenland Gossau sowie jene des St.Galler Kantonal-Gesangsverbandes vertreten.

Die Fahnen des Männerchors Gossau, des Tambourenvereins Fürstenland Gossau sowie des St.Galler Kantonal-Gesangsverbandes empfangen in Gossau die Zentralfahne. Bild: Benjamin Manser

Bald wird eine neue Zentralfahne eingeweiht

«Wir freuen uns wahnsinnig auf das Gesangsfest», sagte Erwin Schwizer, Präsident des St.Galler Kantonal-Gesangsverbandes und Mitglied des OKs, der die Wandergruppe anführte. Vor sechs Jahren habe man mit der Vorbereitung dieses Schweizer Gesangsfestivals in Gossau begonnen.

Die Fahnenträger sind festlich-passend gekleidet. Bild: Benjamin Manser

Die Zentralfahne, die nach Gossau getragen wurde, hat allerdings ausgedient. Am Samstag, 21. Mai, wird in der Andreaskirche eine neue eingeweiht. Schwizer sagt:

«Es werden bestimmt viele Kantonalfahnen anwesend sein.»

Fähnrich der Zentralfahne ist übrigens der Gossauer Karl Graf. Die Zentralfahne wird bis zum nächsten Schweizer Gesangsfest in Gossau stationiert bleiben.