Gerichtsurteil Fahrlässige Tötung am Kreisgericht Rorschach: Beschuldigter fährt Velofahrer beim Bahnübergang in Goldach tot Am 6. Dezember 2017 kommt es beim Rietli in Goldach zu einem tödlichen Unfall: Ein heute 67-Jähriger lenkt sein Auto auf den Veloweg, wo er einen 54-Jährigen aus der Region umfährt. Der Beschuldigte erhält eine bedingte Geldstrafe. Jolanda Riedener 10.12.2020, 05.00 Uhr

Vor dem Bahnübergang Rietli kam es zum tragischen Unfall. Der Verunglückte war mit seinem E-Bike auf dem Veloweg unterwegs. Bild: Jolanda Riedener

Fast genau drei Jahre sind es her, als der heute 67-jährige Beschuldigte mit seinem Auto in einen 54-Jährigen fährt. Der Velofahrer verliert sein Leben noch an der Unfallstelle beim Bahnübergang Rietli in Goldach. Jede Hilfe kommt am 6. Dezember 2017 für den Mann aus der Region Rorschach zu spät. Der Beschuldigte sagte vergangene Woche vor dem Rorschacher Kreisgericht:

«Für mich waren es drei traurige Jahre.»



Denn für den heute 67-Jährigen war es eigentlich ein Tag der Freude. Nach vielen Jahren, die er in Kanada lebte, wollte er seinen Ruhestand in der Schweiz verbringen. Doch der Tag seiner Ankunft im Heimatland veränderte alles.

Am frühen Abend des 6. Dezembers fuhr der Beschuldigte mit seinem Sportwagen von Horn in Richtung Rorschach. Beim Bahnübergang Rietli sei er einem Tier, vermutlich einem Hund ausgewichen. Dabei lenkte er sein Auto nach links über die Gegenfahrbahn und über den Randstein aufs Trottoir, das für Fussgänger und Velofahrer zugänglich ist. Er erfasste den 54-Jährigen mit seinem E-Bike. Den schweren Kopfverletzungen erlag das Opfer noch an der Unfallstelle.



Am 6. Dezember 2017 kam es beim Bahnübergang Rietli in Goldach zum tragischen Unfall. Bild: Kapo SG

War Übermüdung Schuld am Unfall?

Die Staatsanwaltschaft vermutet, der Unfall könne sich statt durch das Ausweichen des Beschuldigten wegen eines Tieres, auch durch Übermüdung ereignet haben. Ein Langstreckenflug, Jetlag und ein vielbeschäftigter erster Tag in der Schweiz würden dies nahelegen.

Der 67-Jährige sagt vor Gericht, es sei ein aufreibender Tag gewesen: Am frühen Morgen landete er nach einem Nachtflug Flughafen Zürich, traf danach viele Freunde und Bekannte und nahm Termine bei der Bank war. Als er endlich sein Auto abholte und auf dem Nachhauseweg war, ereignete sich der Unfall. Das war gegen 17.30 Uhr.

Übermüdet sei er aber nicht gewesen, ganz im Gegenteil. Als Helikopterpilot sei er sich ausserdem gewöhnt, mit wenig Schlaf auszukommen. Auch der Flug in die Schweiz sei ihm gut bekommen. Er habe dabei rund fünf Stunden schlafen können. Über den tragischen Unfall sagt der gelernte Architekt:

«Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.»

Bemerkte den Velofahrer erst, als er ihn umgefahren hatte

Die Verhandlung fand aus Platzgründen im Stadthofsaal Rorschach statt, so konnte der Abstand zwischen den Anwesenden vergrössert werden. Unter Tränen sagt der 67-Jährige dort aus, er habe einen Hund auf der Strasse gesehen und sei ausgewichen. Als ehemaliger Hundehalter habe er gar nicht anders handeln können. Und weiter:

«Es hätte auch ein Kind sein können.»

Den Velofahrer auf dem Velo- und Fussweg auf der anderen Strassenseite sah er nicht. Ob der Velofahrer Licht hatte, wollte die Richterin von ihm wissen. Der Beschuldigte verneinte. Er habe ihn erst bemerkt, als er mit seinem Auto in die Wand gefahren sei.



In einem Schreiben wandte er sich an die Angehörigen. Der Anwalt der Privatklägerschaft sagt, dieser Brief sei bei der Familie des Opfers nicht besonders gut angekommen, es sei darin vor allem um den Beschuldigten selbst gegangen.



Es ist von einem Ausweichmanöver auszugehen

Das Kreisgericht entscheidet nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» – im Zweifel für den Angeklagten. Demnach sei als Unfallursache ein ungeschicktes Ausweichmanöver infolge eines auf die Strasse laufenden Tiers anzunehmen. Nicht nachgewiesen werden könne ihm das Führen eines Motorfahrzeuges in fahrunfähigem Zustand infolge Übermüdung.



Der Beschuldigte sei der fahrlässigen Tötung schuldig zu sprechen und wird zu einer bedingten Geldstrafe von 210 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt, unter einer Probezeit von zwei Jahren. Die Beteiligten können das Urteil ans Kantonsgericht weiterziehen.